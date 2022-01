Schlieren Stühle für den Stadtplatz: Die Mitte hat ihr Geschenk an die Stadt übergeben Mit den farbigen Sitzgelegenheiten feiert Die Mitte nachträglich ihren neuen Parteinamen. Die CVP soll die Leute auch dazu ermuntern, einen Moment innezuhalten. Mara Aliotta 23.01.2022, 17.11 Uhr

Laut ertönt der Sechseläutenmarsch auf dem Schlieremer Stadtplatz, wo sich die Zuschauer in dicken Winterjacken versammelt haben. Es sind mehrere Dutzend an diesem Samstagnachmittag Aus verschiedenen Richtungen kommen Mitglieder der Partei Die Mitte Schlieren auf den Platz gelaufen. Schaulustige an der Haltestelle drehen ihre Köpfe und ein paar Passanten bleiben stehen, um die Geschehnisse zu beobachten. Die Mitte-Politiker befördern die Stühle in das Zentrum des Platzes. Dort stellen sie sie dann mit einem breiten Grinsen auf, ehe Mitte-Parteipräsident Andres Uhl seine Rede beginnt.

Eigentlich hätte der Stadtplatz bereits im Spätsommer letzten Jahres von den Stühlen geschmückt werden sollen. Die Stühle seien passend zum roten Stahldach des «durchaus gelungenen» Platzes ausgesucht worden, sagt Uhl. «Und da wir nicht Millionäre sind, mussten wir halt ausserhalb der Landesgrenzen danach suchen». Wieso das neue Mobiliar aus Frankreich kommt, ist damit auch geklärt.

Anhalten und austauschen

Zwar fehlt noch immer eine der zehn neuen Sitzgelegenheiten, doch nun ist die Zeit gekommen, der Bevölkerung ihr Geschenk zu übergeben. Nicht nur das Geschenk selbst, sondern auch die Ortswahl habe man sich genau überlegt. So sagt Parteipräsident Uhl:

«Als die Mitte von Schlieren war dieser Platz prädestiniert für die neuen Stühle.»

Der Platz sei symbolisch für den neuen Namen der Partei. Zudem sei der gut besuchte Platz ideal geeignet für die Absicht hinter den Stahlmöbeln: Man wolle die Leute zum Verweilen einladen und dazu motivieren, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Inspiration lieferten die ähnlich aussehenden Stühle auf dem Sechseläutenplatz in Zürich.

Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP, rechts) erhält von Mitte-Parteipräsident Andres Uhl (links) die Schlösser, um die Stühle paarweise zusammenzuschliessen. Verankert werden die Stühle nicht. Henry Muchenberger

Stellvertretend für die Bevölkerung nimmt Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) das Geschenk entgegen. Feierlich übergibt ihm Uhl einen Schlüsselbund. Die Schlüssel öffnen die Schlösser, mit denen die Stühle in Zweierpaaren aneinander gebunden werden.

Vertrauen statt Verankerung

Als Stadtpräsident Bärtschiger das Mikrofon übernimmt, bedankt er sich für die Spende. Früher seien Stühle ein Machtsymbol der Reichen gewesen, sagt er. In diesem Fall sei die Funktion aber eine andere, eine demokratische. Bärtschiger erklärt: «Hier wird die Macht der Bevölkerung übergeben.» Die Leute, die hoffentlich zahlreich darauf Platz nehmen werden, könnten hier beispielsweise Initiativen ausdiskutieren oder Referenden besprechen. Am Schluss seiner Rede betont Bärtschiger:

«Ich bin guten Mutes, dass die Stühle nicht geklaut werden.»

Verankert werden die Stühle allerdings nicht, wie er später im Gespräch sagt. «Man sollte sich nicht wegen allem Sorgen machen und man muss ein bisschen Vertrauen in die Bevölkerung haben.» Am Bellevue seien sie schliesslich auch nicht angemacht, fügt Andres Uhl hinzu. Dann gesellen sich die beiden zu den restlichen Anwesenden. Diese sind schon fleissig am Punsch trinken oder geniessen eine wärmende Gerstensuppe, während sie die neuen Stühle ausprobieren.

Die Stühle wurden sogleich in Beschlag genommen. Dazu gabs wärmende Gerstensuppe. Henry Muchenberger