Schlieren Bauvorstand Stefano Kunz: «Wir wollen mehr Grün, mehr Wasser und den Stadtpark generell aufwerten» Die Stadt Schlieren kann dem Kanton Zürich den stillgelegten Teil der Badenerstrasse abkaufen. Der zuständige Bauvorstand Stefano Kunz (CVP) blickt im Interview zurück auf die zähen Verhandlungen und nach vorne auf die künftigen Pläne für eine «Grüne Mitte» in Schlieren. Florian Schmitz 09.02.2021, 19.14 Uhr

Bis 2023 werden auf der alten Badenerstrasse im Rahmen des Projekts Pischte 52 Ideen für zukünftige Nutzungen gesammelt und ausprobiert. Severin Bigler

Die Stadt Schlieren und der Kanton Zürich haben sich über den Verkauf der alten Badenerstrasse im Schlieremer Zentrum geeinigt. Die Stadt Schlieren übernimmt den stillgelegten Teil der Kantonsstrasse für 2,7 Millionen Franken, wie der Stadtrat am Montag mitteilte. Der Schlieremer Bauvorstand Stefano Kunz (CVP) erklärt im Interview, weshalb die Verhandlungen so komplex waren, wieso der Landkauf für die Stadt einen Meilenstein darstellt und wie die alte Strassenbrache umgestaltet werden könnte.

Was bedeutet der abgeschlossene Kaufvertrag für die Entwicklung des Schlieremer Zentrums?

Grundsätzlich freuen wir uns enorm, dass wir uns mit dem Kanton finden konnten. Dass der Prozess länger dauerte, ist durchaus nachvollziehbar, weil es sowohl für den Kanton wie auch für uns kein 08/15-Geschäft war. Wir haben im Zentrum für den Masterplan Grüne Mitte (Anmerkung der Redaktion: dieser umfasst die Planung des Stadtzentrums mit der Erweiterung des Stadtparks auf der alten Badenerstrasse) schon viel geplant und vorbereitet. Das können wir jetzt konkreter und eigenständiger weiterverfolgen. Bisher benötigten wir immer das Einverständnis des Kantons, wenn wir aktiv werden wollten.

Wieso haben die Verhandlungen so lange gedauert?



Es war ein komplexes Geschäft mit verschiedenen Fragestellungen und Landflächen in vier unterschiedlichen Zonen, bei denen sich einzeln die Frage nach der Bewertung stellte. Ein anderer Punkt ist, da müssen wir uns nichts vormachen, dass der Kanton möglichst viel Geld herausholen wollte und wir möglichst wenig zahlen wollten. Da braucht es eine Weile, bis man sich gefunden hat. Zudem wollten wir uns nichts verbauen für die Zukunft, deshalb musste die Vereinbarung für uns möglichst offen sein. Mit dem Zusatz, dass der Kanton bei Verkäufen oder Umzonungen mitverdienen würde, konnte das gut gelöst werden.

Der Schlieremer Bauvorstand Stefano Kunz (CVP). zvg

Wie haben Sie bei den Verhandlungen den Durchbruch geschafft?

Dafür waren viel Beharrlichkeit und viele Gespräche nötig. Zudem hat die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ressorts Bau und Planung sowie Finanzen und Liegenschaften ausgezeichnet funktioniert. Intern zieht jede Partei erst mal ihre Linie, und von dort aus versucht man, sich sukzessive anzunähern. Im Prozess haben wir geschaut, wo wir uns einig sind und wo Differenzen verbleiben. So konnten wir uns nach und nach auf Teilaspekte einigen und tasteten uns so Schritt für Schritt vorwärts. Dabei war es wichtig, dass wir uns auf die Einschätzung durch die ZKB einigen konnten.

Seit Juni 2020 läuft das partizipative Projekt Pischte 52, bei dem die Bevölkerung während dreier Jahre Nutzungsideen für die alte Badenerstrasse einreichen kann. Diverse Vorschläge (Markt, Zirkus, «Ferienparadies» mit Bar und Sandstrand) wurden seit Sommer 2020 bereits umgesetzt. Welche Ideen haben Ihnen persönlich besonders gut gefallen?

Das im letzten Sommer durchgeführte Projekt Ferienparadies, bei dem mit dem Sand richtig Strandfeeling aufgekommen ist, fand ich toll. Von unserem Ressort aus würden wir gerne den Albedo-Effekt testen. Also, wie unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten auf die Sonneneinstrahlung reagieren. Das finde ich auch faszinierend. Zudem wurden einige Projekte mit einer Kombination aus Aktivität und Kultur vorgeschlagen, die aber leider nicht umgesetzt werden konnten. Ich denke, dass ohne die Pandemie schon deutlich mehr Vorschläge umgesetzt worden wären.

Die «Pischte 52» sorgt nicht bei allen nur für Freude. Im November hat die Stadt in einer Replik auf die Lärmbeschwerde von 40 Anwohnern reagiert und diesen versichert, dem Thema eine hohe Bedeutung beizumessen. Wie wird dies umgesetzt?

Ein Grundsatz ist, dass die «Pischte 52» sicher nicht zur Partymeile werden soll, an der jedes Wochenende Rambazamba herrscht. Wie wir den Anwohnenden geschrieben haben, müssen sich alle Anlässe an die städtischen Lärmvorschriften halten. Die Abteilung Bau und Planung ist für die Bewilligung von Anlässen zuständig, aber die Polizei, die zum Ressort Sicherheit und Gesundheit gehört, ist für die Durchsetzung der Lärmvorschriften zuständig. Das als Aussenstehende zu verstehen, ist nicht ganz einfach. Wir haben die Anwohnenden auch zu einem Gespräch eingeladen, um unter anderem solche Themen zu besprechen. Aber das konnten wir wegen der Pandemierestriktionen noch nicht durchführen.

Stichwort «Grüne Mitte»: Steht bereits in groben Zügen fest, wie sich die stillgelegte Strasse baulich verändern wird?

Zunächst darf man nicht vergessen, dass die alten Bauernhäuser, in denen Menschen wohnen, erschlossen bleiben müssen. Am westlichen Ende der «Pischte 52» entsteht zudem die Besucherzufahrt für das neue Alterszentrum, das am westlichen Parkrand gebaut wird. Ein gewisser Anteil Strasse wird also bleiben. Aber man kann sagen: Wir wollen mehr Grün, mehr Wasser und den Stadtpark generell aufwerten. In einer der nächsten Stadtratssitzungen können wir voraussichtlich den Stadtradtsbeschluss zum Masterplan Grüne Mitte verabschieden. Dann muss noch die Reformierte Kirche darüber befinden. Innerhalb der nächsten drei Monate können wir den Masterplan wohl veröffentlichen. Mit diesem haben wir eine Zielgrösse, auf die wir hinarbeiten können.

Das Projekt Pischte 52 läuft noch bis Mitte 2023: Existiert für die Umgestaltung der alten Badenerstrasse schon ein ungefährer Zeitrahmen?

Das ist aktuell noch schwierig zu sagen und wird erst mit dem Masterplan konkret. Deshalb bin ich jetzt diesbezüglich noch zurückhaltend mit Aussagen. Einerseits wollen wir möglichst zügig vorwärtsmachen, weil die Bevölkerung sich bald sichtbare Veränderungen wünscht. Andererseits können Ereignisse wie die Coronapandemie alles wieder um ein bis zwei Jahre verschieben.