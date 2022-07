Grundstücke: Stadtrat Schlieren lehnt Motion von Manuel Kampus ab

Schlieren Verkaufsstopp für städtisches Land: Diese Motion geht dem Stadtrat zu weit Manuel Kampus verlangt in einer Motion, dass städtisches Land nur noch in Ausnahmefällen verkauft werden darf. Der Schlieremer Stadtrat findet, dass die Motion des Grünen Gemeindeparlamentarien die Stadt zu sehr einengt. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Die Stadt Schlieren hat bereits eine Immobilienstrategie. Ein Verbot, bestimmte Grundstücke zu verkaufen, würde diese Strategie verändern. Severin Bigler

Für den Schlieremer Parlamentarier Manuel Kampus (Grüne) ist klar: Boden ist das «Tafelsilber» der Stadt und dieses soll entsprechend geschützt werden. «Was verkauft wird, ist weg», schreibt er auf Anfrage und ergänzt: «Uns Grünen ist es wichtig, dass die Stadt ihr Land nicht verkauft, sondern verpachtet, vermietet oder im Baurecht abgibt und nicht verscherbelt für einen kurzzeitigen Gewinn, der die Rechnung gut aussehen lässt.»

Deshalb reichte Kampus im Dezember zusammen mit 15 weiteren Parlamentsmitgliedern aus seiner eigenen Partei, der SP, der Mitte, der EVP, des Quartiervereins und der SVP eine Motion mit dem Titel «Boden für die Zukunft» ein. Darin fordert er, dass die Gemeindeordnung um den Artikel «Grundstücke» ergänzt wird. Und zwar so, dass Grundstücke, die im Eigentum der Stadt Schlieren sind, grundsätzlich in deren Eigentum bleiben.

Die Stossrichtung der Motion fand im Gemeinderat Anklang

Um der Stadt auch mit der neuen Regelungen Handlungsspielraum zu lassen, sollten Ausnahmen möglich sein. Dazu gehört unter anderem, dass städtisches Land verkauft werden kann, wenn im Gegenzug ein gleichwertiges Stück Land erworben wird. Der Ersatzkauf müsste allerdings «innert maximal fünf Jahren» vor der Veräusserung getätigt werden.

Zumindest die Stossrichtung seines Vorhabens fand in der Sitzung des Gemeindeparlaments vom 14. März Anklang, und die Motion wurde an den Stadtrat überwiesen. Dieser nahm die Motion entgegen und hatte vier Monate Zeit, um zu klären, welche Grundstücke betroffen wären und welche geplanten Verkäufe nicht umgesetzt werden könnten. Vor allem aber hatte der Stadtrat Zeit zu prüfen, ob «die Stadt mit dieser Motion in ein Korsett gezwängt wird», wie es Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos) an der Sitzung im März formulierte.

Inzwischen hat der Stadtrat die Motion geprüft – und abgelehnt. Seine Begründung:

«Die Motion engt die bestehenden Möglichkeiten für eine flexible, zum Teil auch zeitnahe Abwicklung in Bezug auf den Verkauf von Grundstücken stark ein.»

Kampus' Vorschlag, Verkäufe an einen maximal fünf Jahre zurückliegenden Ersatzkauf zu knüpfen, hält der Stadtrat für unrealistisch, «da zum heutigen Zeitpunkt kompensatorische Landkäufe für einen in der Zukunft liegenden, wohl meist noch unbekannten Verkauf getätigt werden müssten». Weiter schreibt der Stadtrat in seinem Bericht zur Motion: «Der Spielraum für einen strategisch oder finanziell sinnvollen Verkauf eines Grundstücks sollte weiterhin gegeben sein.»

Weiter wendet er ein, dass der Stadtrat beim Verkauf von Grundstücken bereits jetzt nur bis zu einer Summe von 300'000 Franken Entscheide selber fällen dürfe. Und damit müssten die meisten Landverkäufe vom Gemeindeparlament abgesegnet werden. «Ein zusätzliches Veräusserungsverbot ist damit nicht sinnvoll», schreibt der Stadtrat. Ähnlich hatte sich bereits Markus Weiersmüller (FDP) in der Gemeinderatssitzung im März geäussert: «Die Fraktion FDP ist der Meinung, dass es sich bei dieser Motion mehrheitlich um einen Papiertiger handelt, welcher von den aktuellen Regelungen nur unwesentlich abweicht.»

Der Stadtrat unterstreicht:

«Im Grundsatz entspricht die Absicht der Motion den Zielen des Stadtrats gemäss der Immobilienstrategie 2035.»

Diese hat er im vergangenen November vorgestellt. Darin wird der zukünftige Umgang mit städtischen Immobilien, Grundstücken, dem öffentlichen Raum und Infrastrukturen definiert. An erster Stelle steht der Erwerb von Wohnhäusern und allenfalls Gewerbehäusern.

Ein Veräusserungsverbot aber würde die neu formulierte städtische Immobilienstrategie 2035 wesentlich verändern. Denn ein Verbot würde laut Stadtrat dazu führen, dass weniger strategische Zukäufe getätigt werden. Zudem schreibt er, dass mit einem solchen Verbot Zukäufe ins Verwaltungsvermögen verschoben werden müssten. Und das wiederum würde die Nettoschuld weiter erhöhen und die Kreditwürdigkeit verschlechtern. Aus diesen Gründen beantragt er dem Gemeindeparlament, die Motion abzulehnen.

Manuel Kampus (Grüne) gibt sich nicht geschlagen. zvg

Manuel Kampus ist mit der Antwort des Stadtrats nicht zufrieden. Auf die Frage der «Limmattaler Zeitung», welche Punkte der stadträtlichen Argumentation er nachvollziehen könne, antwortet er: «Keinen.» Er habe Mühe mit «der Rendite-getriebenen Immobilienstrategie» der Stadt. Er werde deshalb versuchen, das Parlament davon zu überzeugen, die Motion für erheblich zu erklären. Und: «Die Grünen Schlieren halten an diesem Vorhaben fest.»

