Schlieren Städteranking: Schlieren klettert einen Platz nach oben, Dietikon und Urdorf steigen ab Das diesjährige Städteranking der Wirtschaftszeitschrift «Bilanz» bewertet Schlieren besser als im Vorjahr. Die Stadt liegt neu auf Platz 19. Lukas Elser 01.07.2022, 13.45 Uhr

Schlieren wächst und gewinnt scheinbar an Attraktivität. Im Vordergrund der Bio-Technopark. Sandra Ardizzone

Der Schlieremer Standortförderer Albert Schweizer darf sich freuen. Im diesjährigen Städteranking der Wirtschaftszeitschrift «Bilanz» ist Schlieren einen Platz nach oben geklettert und nimmt neu Rang 19 ein.

Albert Schweizer ist Standortförderer der Stadt Schlieren. zvg

Für Schweizer ein Zeichen dafür, dass man in Schlieren in den letzten Jahren einiges richtig gemacht hat. Er geht allerdings davon aus, dass es das letzte Mal sein dürfte, dass die Stadt Schlieren in der Tabelle nach oben rutscht. «Die Städte hinter uns drängen alle nach vorn.» Viele von ihnen hätten grosse Fortschritte gemacht, beispielsweise bei der Elektromobilität.

Auf der Rangliste folgen gleich hinter Schlieren in absteigender Reihenfolge bis Platz 30: Chur, Lenzburg, Lancy, Sursee, Rapperswil-Jona, Frauenfeld, Lugano, Baar, Dietikon, Biel und Opfikon.

Schweizers Kollege Andreas Rohner von der Stadtkanzlei unterstreicht jedoch, dass ein Abrutschen auf der Liste nicht zwingend mit einem Rückschritt gleichgesetzt werden könne. Er nennt in diesem Zusammenhang das Beispiel Bassersdorf. Die Stadt ist 11 Plätze nach hinten gerutscht und nimmt auf der Liste der grössten Absteiger den Platz eins ein. Rohner betont: «Bassersdorfs Abstieg liegt aber nicht daran, dass die Qualität der Gemeinde abgenommen hat. Nur haben die anderen Ortschaften eben Fortschritte gemacht.»

Auch Aarau steigt ab

Die Top 20 ist mit geringen Abweichungen die gleiche geblieben wie im Vorjahr. So bleiben die ersten fünf, wo sie sind: Zürich auf Platz 1, Zug auf Platz 2, Bern auf Platz 3, Winterthur auf Platz 4 und Basel auf Platz 5. Demgegenüber macht Genf einen Schritt vorwärts von Platz 7 auf Platz 6, Luzern steigt vom Platz 8 auf zum Platz 7. Aarau wiederum steigt ab vom Platz 6 auf Platz 8. Uster hingegen verbleibt auf Platz 9 und Lausanne auf Platz 10.

Im Ranking tauchen auch die Stadt Dietikon, die Gemeinde Spreitenbach und die Gemeinde Urdorf auf. Im Gegensatz zu Schlieren sind aber alle drei abgestiegen, der Bezirkshauptort Dietikon von Position 27 auf Position 28, Spreitenbach von Rang 71 auf Rang 72 und Urdorf vom Platz 69 auf Platz 73. Die drei Standorte haben ihren Abwärtstrend der jüngsten Vergangenheit fortgesetzt. Vor zwei Jahren lag Dietikon noch auf Platz 25, Spreitenbach auf Platz 70 und Urdorf auf Platz 66.

Die Wirtschaftszeitschrift vergleicht jedes Jahr die Attraktivität der Schweizer Städte. Bewertet wurden 162 Städte in elf Kategorien: Arbeitsmarkt, Bevölkerung und Wohnen, Bildung, Kultur und Freizeit, Erholung, Einkaufen, Gesundheit und Sicherheit, Soziales, Mobilität, Steuern sowie Besonderheiten der Stadt.