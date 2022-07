Der Kanton möchte die Engstringerkreuzung ausbauen. Um ihre Kapazität zu erhöhen, wird ihre West-Ost-Achse auf der Bernstrasse in beide Richtungen um eine Spur ergänzt. Diese Zusatzspur ist aber nicht als zweite Geradeausspur geplant. Vielmehr wird sie unterirdisch unter der Engstringerstrasse hindurchgeführt. Dafür ist eine 50 Meter lange Unterführung nötig, die sich inklusiv Rampen über total 350 Meter erstreckt.



Dieses markante Bauwerk vergrössert die Kreuzung insgesamt. Ausserhalb des 350-Meter-Bereichs bleibt die Bernstrasse in Sachen Spuren gleich. Auch an der Kreuzung ändert sich oberirdisch wenig. Weiterhin wird es in jede Fahrtrichtung einen separaten Fahrstreifen für den Rechts-, einen für den Links- und einen für den Geradeausverkehr geben. Der Fussgängerstreifen auf der Engstringerstrasse Nord wird aufgehoben. Neu wird der gesamte Radverkehr entlang der Bernstrasse auf der Südseite im Zweirichtungsverkehr geführt.



Die Idee der Unterhöhlung ist übrigens nicht neu. Bereits als der erste Ausbau von 2005 geplant wurde, kam dieses Konzept auf. Die Engstringerkreuzung ist seit Jahrzehnten ein Dauerthema in Schlieren. Der unfallreiche und chronisch verstopfte Verkehrsknoten sorgte schon in den 1980er-Jahren für Diskussionsstoff. Mit dem Ausbau von 2005 konnte die Kapazität der Kreuzung um rund 15 Prozent erhöht werden. Die Wirkung blieb aber bescheiden. Schon 2009, vier Jahre später, stellte Willy Haderer, damaliger Präsident der Zürcher Planungsgruppe Limmattal, mehr Verkehr auf der Kreuzung fest. Das stand offenbar im Zusammenhang mit der kurz zuvor eröffneten neuen Westumfahrung. (lue)