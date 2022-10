Schlieren Stadtrat will Tempo-30-Schnellschuss auf der Uitikonerstrasse verhindern Der Schlieremer Parlamentarier Thierry Lustenberger (SP) schlug in einem Postulat Tempo 30 auf der Kantonsstrasse vor. Der Stadtrat will erst einmal abwarten. Lukas Elser Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Von hier an aufwärts soll Tempo 30 statt 50 gelten, findet Gemeindeparlamentarier Thierry Lustenberger (SP): Die Uitikonerstrasse vom Stadtplatz aus gesehen, aufgenommen am 14. Oktober 2022. Lukas Elser

Zu früh und zu punktuell: Das hält der Schlieremer Stadtrat von Thierry Lustenbergers Vorschlag, auf der Uitikonerstrasse die maximal erlaubte Geschwindigkeit von 50 auf 30 zu senken. Der SP-Politiker reichte am 30. August zusammen mit anderen Gemeindeparlamentsmitgliedern von GLP, Grünen, Mitte und seiner eigenen Partei ein Postulat ein, indem er den Stadtrat dazu aufforderte, die Möglichkeit einer entsprechenden Temporeduktion zu prüfen.

Die Kantonsstrasse führt vom Stadtplatz im Zentrum von Schlieren über den Schlieremer Berg nach Uitikon. Lustenberger schlägt vor, dass man das neue Temporegime bis zur Bahnunterführung auf Höhe der Kampstrasse durchsetzen könne.

Stadtrat stört sich an der geforderten «sofortige Intervention» beim Kanton

Der Stadtrat will das Postulat jedoch nicht entgegennehmen und empfiehlt dem Parlament die Ablehnung. In erster Linie stört er sich daran, dass der Vorstoss «eine sofortige Intervention» beim Kanton verlangt, wie es in der Antwort heisst. Dieser in seinen Augen voreilige Schritt hält er nicht für zielführend. Er unterstreicht zwar, dass die von Lustenberger geforderte Eindämmung des Strassenlärms und auch das Sicherheitsthema angegangen werden müssten: «Für den Stadtrat ist es unbestritten, dass Schlieren ein Verkehrsproblem hat.»

Allerdings betreffe das Problem ganz Schlieren und nicht nur die Uitikonerstrasse. Zudem sei Tempo 30 «nur eine Möglichkeit von vielen», um das Problem in den Griff zu bekommen. Auch kann sich eine Temporeduktion nach Meinung des Stadtrats in bestimmten Fällen negativ auf den Gesamtverkehr der Stadt auswirken. So könne sich der Verkehr dadurch auf andere Quartierstrassen verlagern und diese stärker belasten. Und:

«Eine Minimierung des Ausweichverkehrs ist eine sehr komplexe Aufgabe, die nur in einer Gesamtbetrachtung und nicht mit einer Einzelmassnahme an einer einzigen Strasse angegangen werden kann.»

Der Stadtrat schlägt deshalb zuerst die Prüfung von alternativen Lösungsansätzen sowie eine Gesamtschau für das ganze Stadtgebiet vor. Auch seien erstmals die Erkenntnisse aus dem Testbetrieb an der Engstringerstrasse und die Haltung des Kantons dazu abzuwarten. Nachdem im April 2020 eine von 237 Personen unterzeichnete Petition für einen Tempo-30-Testbetrieb auf der Engstringerstrasse eingereicht worden war, setzte der Kanton per 23. Mai 2022 versuchsweise Tempo 30 auf der Strasse zwischen der Bushaltestelle Feldstrasse und der Gemeindegrenze zu Unterengstringen durch. Das Experiment dauert noch bis am 21. Oktober.

Weiter weist der Stadtrat auf die in der jüngsten Vergangenheit bereits angegangenen Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Schlieren hin, etwa die Begegnungszone am Bahnhof, zu der das Volk an der Abstimmung vom 7. März 2021 Ja gesagt hatte. Und er verspricht, dass «in den nächsten Tagen» das Tempolimit auf der Wiesenstrasse, die nördlich an den Bahnhof grenzt, von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde hinuntergesetzt werde.

Gemeindeparlamentarier Thierry Lustenberger (SP) Zvg

Postulant Thierry Lustenberger ist mit der Begründung des Stadtrats nicht zufrieden:

«Ich gehe davon aus, dass seine vorgeschobenen Argumente auch nicht die Parlamentarierinnen und Parlamentarier überzeugen, die das Postulat unterstützen.»

Alles Weitere werde die Debatte am 24. Oktober im Parlament zeigen.

