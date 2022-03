Energiewende Zürcher Kantonsregierung will Klimaziel möglichst schneller als der Bund erreichen

Am 15. Mai entscheidet das kantonale Stimmvolk über den Klimaschutzartikel. Im Vorfeld der Abstimmung hat der Zürcher Regierungsrat nun seine Klimastrategie vorgelegt. Er will etwas schneller sein als der Bund und peilt netto null CO2 bis 2040 an.