Schlieren: 1,4 Millionen für Kindergartenerweiterung

Schlieren Stadtrat will Kindergarten Moos für 1,4 Millionen Franken erweitern Das Quartier an der Zürcherstrasse brauche dauerhaft zwei Kindergärten, findet der Stadtrat. Deshalb soll nun das 2019 erstellte Provisorium abgerissen und durch ein richtiges Gebäude ersetzt werden. Lukas Elser 30.03.2022, 05.00 Uhr

Der Kindergarten Moos an der Zürcherstrasse 78 wurde erst gerade renoviert. Archiv/Sophie Rüesch

Der Schlieremer Stadtrat investiert in den Schulraum. Nachdem er vor zwei Jahren den 70-jährigen Kindergarten Moos I inklusiv Turnhalle renovieren liess und jüngst die Bauabrechnung über knapp 4 Millionen absegnete, folgt nun am gleichen Standort bereits das nächste Projekt. Die Anlage Moos an der Zürcherstrasse 78 soll um ein zusätzliches Kindergartengebäude erweitert werden.