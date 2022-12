Schlieren Stadtrat will Beteiligung an erneuerbarer Gas-Produktion in Island loswerden Schlieren soll seine Beteiligung an der Swiss Green Gas International AG verkaufen. Nun muss noch das Gemeindeparlament Ja sagen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 01.12.2022, 15.00 Uhr

Zwölf andere Stadtwerke und Regiowerke haben ihre Beteiligung an Swiss Green Gas International AG bereits verkauft. Zuallerletzt will nun auch Schlieren seine Anteile loswerden. Dass die Stadt als letzte verkauft, lohnt sich finanziell. Urs Jaudas / Keystone

Der Schlieremer Stadtrat will seine Beteiligung an der Swiss Green Gas International AG für 312’000 Franken an diese AG verkaufen. Der Anteil der Stadt am Unternehmen beträgt heute 4,84 Prozent. Das Geschäft der Swiss Green Gas International AG ist, in Island und Norwegen erneuerbares Gas zu produzieren und in die Schweiz zu importieren. Noch steht aber keine einzige Produktionsanlage.