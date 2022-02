Stadtrat gibt der ZHdK 20'000 Franken für Fotobuch über Schlieren

Schlieren Stadtrat spricht für Fotobuch 10'000 Franken weniger als von der ZHdK beantragt Obwohl es der Stadt Schlieren genützt hat: Der Stadtrat gibt der ZHdK nur 20'000 Franken für ihr Buchprojekt. Die Hochschule hätte sich 30'000 Franken gewünscht. Lukas Elser 24.02.2022, 05.00 Uhr

Die Grundlagen für das fotografische Denkmal an die Stadt Schlieren sind zusammen. Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) hat von 2005 bis 2020 in regelmässigen Abständen an 63 Standorten die Stadt Schlieren fotografiert. Dies mit dem Ziel, die städtebauliche Entwicklung festzuhalten.