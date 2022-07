Schlieren Stadtrat spricht 836'000 Franken für Wasserleitung an der Rohrstrasse Die Wasserleitung an der Rohrstrasse müsse altersbedingt ersetzt werden, sagt der Stadtrat. LiZ 03.07.2022, 14.25 Uhr

Beim Rohrweg muss eine Wasserleitung ersetzt werden. Themenbild/Archiv

Die Wasserleitung an der Rohrstrasse in Schlieren muss im ruind 200 Meter langen Abschnitt zwischen Rohrweg und Lättenstrasse ersetzt werden, wie der Stadtrat in einem aktuellen Beschluss schreibt. Er hat für das Geschäft eine gebundene Ausgabe von 836’000 Franken exklusive Mehrwertsteuer bewilligt. Im ersten Jahr nach Inbetriebnahme fallen voraussichtlich Kapitalfolgekosten von rund 13’000 Franken an.