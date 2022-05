Schlieren Zehn Jahre alte Telefonanlage wird ersetzt – Stadtrat spricht 150'000 Franken für neue Kommunikationsplattform Der Schlieremer Stadtrat hat einen Kredit von 150’000 Franken für die Beschaffung einer neuen ICT-Kommunikationsplattform bewilligt, wie er mitteilt. LiZ 08.05.2022, 12.56 Uhr

Die Telefonanlage im Stadthaus ist offenbar zu alt und muss ersetzt werden. Themenbild / Archiv

Die Telefonanlage der Verwaltung sei 2012 für das Stadthaus, den Werkhof und die Feuerwehr installiert worden, schreibt der Stadtrat in einer aktuellen Meldung. Aber sie sei am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt und erfülle die Anforderungen an eine zeitgemässe Kommunikation und Integration in unterschiedliche Umgebungen «nur sehr begrenzt». 2021 sei deshalb ein Konzept für eine neue Kommunikationsplattform ausgearbeitet und im Januar 2022 eine Submission durchgeführt worden.