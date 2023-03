Stadt Schlieren nimmt an Primokiz-Programm für Kinder teil

Schlieren Stadtrat ist mit Rixhil Agusi einig und fördert jetzt Kleinkinder Die SP-Gemeindeparlamentarierin möchte die frühkindliche Bildung in der Stadt verbessern. Unabhängig von ihrem Vorstoss hat der Stadtrat bereits grünes Licht für ein entsprechendes Angebot gegeben. Lukas Elser 10.03.2023, 05.00 Uhr

Mit dem Ziel, die motorischen, sozialen, sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder zu fördern, nimmt die Stadt Schlieren nun an einem neuen Programm teil. Bild: Andrea Zahler

(28. November 2022)

Die Gemeindeparlamentarierin Rixhil Agusi (SP) verlangt, dass Schlieren die frühkindliche Förderung angeht. In einer Kleinen Anfrage vom Januar schlug sie deshalb vor, dass die Stadt bei einem Programm wie Primokiz mitmache oder selbst ein ähnliches Angebot auf die Beine stelle. Aus Sicht von Agusi braucht es ein Angebot, das «die motorischen, sprachlichen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten» der Kinder fördert, um ihnen den Einstieg in den Kindergarten zu erleichtern.

Primokiz ist ein 2012 ins Leben gerufenes Projekt, hinter dem die Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix, die Jacobs Foundation und die Roger Federer Foundation stehen. Gemäss Broschüre unterstützt das nationale Programm Gemeinden und Kantone bei der Entwicklung einer Politik zur Förderung der frühen Kindheit. Es beabsichtigt unter anderem, ein professionelles Netzwerk zu schaffen und die Gemeinden bei der Schaffung von Angeboten zu unterstützen. Bereits über 110 Gemeinden und Kantone haben gemäss offiziellen Angaben am Programm teilgenommen, unter anderem auch die Stadt Dietikon – dieses Beispiel hatte denn auch Agusi in ihrem Vorstoss erwähnt.

Die Schlieremer SP-Politikerin Rixhil Agusi möchte Kleinkinder besser auf den Kindergarten vorbereiten. Bild: zvg

Stadt hat sich vor kurzem angemeldet

Wie die inzwischen vorliegende Antwort des Stadtrats zeigt, stösst Agusi mit ihrem Anliegen beim Stadtrat auf offene Ohren. Unmittelbar bevor sie mit ihrem Anliegen vorstellig geworden sei, habe der Stadtrat entschieden, Schlieren für das Programm Primokiz anzumelden. Ein Vertrag mit der Organisatorin sei auch bereits abgeschlossen worden. Wie der Stadtrat weiter schreibt, decken sich die Ziele des Programms mit dem Auftrag der städtischen Beauftragten für Familien- und Freiwilligenengagement.

Der Stadtrat möchte sich bis Mitte 2023 einen Überblick über die Situation in der Stadt in puncto frühe Kindheit verschaffen. Auf dieser Basis könnten dann gezielte Massnahmen ausgearbeitet und eine Strategie entwickelt werden, um den Bedürfnissen von Familien mit Kleinkindern in Schlieren gerecht zu werden. Das Angebot von Primokiz ist kostenlos.