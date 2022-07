Schlieren Stadtrat hält an hohen Gebühren für Rückbau von Gasleitungen fest Dominic Schläpfer (FDP) kritisierte in einer Kleinen Anfrage die Tarife, die die Stadt von Hausbesitzern für die Versiegelung ihres Gasanschlusses verlangt. Der Stadtrat sieht an dieser Praxis nichts Falsches. Lukas Elser 23.07.2022, 05.00 Uhr

Am einfachsten wäre es, wenn man den hauseigenen Gasanschluss beim Nichtgebrauch einfach zudrehen könnte. Doch das ist anscheinend nicht möglich. Im Bild: eine Gasleitung. Themenbild: Mario Testa

Der Schlieremer Stadtrat sieht keinen Grund, die teuren Gebühren, die die Stadt Gaskonsumenten für den Rückbau ihres alten Gasanschlusses im Fall eines Umstiegs auf ein alternatives Heizsystem erhebt, zu streichen. Das geht aus der nun vorliegenden stadträtlichen Antwort auf eine Kleine Anfrage hervor, die der Schlieremer Gemeindeparlamentarier Dominic Schläpfer (FDP) am 26. November 2021 einreichte.

Gemeindeparlamentarier Dominic Schläpfer (FDP). zvg

Schläpfer wollte darin wissen, wieso Hauseigentümer, die etwas für die Umwelt tun wollen, grundsätzlich mit hohen Gebühren abgeschreckt würden. Er kritisierte, dass die Tarife für die Stilllegung der alten Gasheizung in der Regel erst nach dem Umstieg kommuniziert würden. Und dass die Gebühren teilweise höher ausfielen als die Subventionen, die die Umstiegswilligen vom Staat als Belohnung für das Umsatteln auf eine ökologische Heiztechnologie bekämen.

Schläpfer schlug deshalb vor, dass die Stadt die Kosten für den Rückbau der alten Gasheizung übernehmen sollte. Schliesslich liege es im Interesse einer mit dem Energiestadt-Gold-Label ausgezeichneten Stadt, dass möglichst viele ihrer Einwohner auf eine sauberere Technologie umschwenken.

Stadt wendet ermässigten Tarif an

In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, dass er sich der in den Augen Schläpfers hohen Gebühren bewusst sei, die Umstiegswillige grundsätzlich antreffen – insbesondere der von Schläpfer genannten 350-Franken-Bearbeitungsgebühr für die Weiterleitung des Gesuchs für Erdsonden an den Kanton. Der Stadtrat unterstreicht aber, dass es sich bei den 350 Franken um einen ermässigten Tarif handle. So sei für die genannte Dienstleistung eigentlich ein Betrag von 700 Franken geschuldet.

Was Schläpfers Kritik hinsichtlich zu spät kommunizierter Gebühren betrifft, nimmt der Stadtrat den Heizungsinstallateur in die Pflicht:

«Heizungsinstallationsbetriebe müssen ihre Kunden vor der Auftragserteilung informieren, dass für die Stilllegung zusätzliche Kosten anfallen werden.»

Und die von Schläpfer genannten, teils hohen Gebühren von knapp 5500 Franken für den Rückbau der Gasleitung erklärt der Stadtrat mit den aufwendigen Arbeiten, die dafür nötig seien. So sei ein Schliessen und Plombieren der Leitung, wie es Schläpfer vorschlägt, gar nicht erlaubt. Denn: «Geschlossene Absperrarmaturen gelten gemäss Fachverband nicht als gasdichte Verschlüsse.»

Den Schlieremern die Gebühren zu erlassen und die erforderlichen Arbeiten mit städtischen Geldern zu bezahlen, wie es Schläpfer vorschlägt, lehnt der Stadtrat ab. Dies, weil sonst einseitig Gaskonsumenten gegenüber Nicht-Gasbezügern begünstigt würden. Denn, so argumentiert der Stadtrat, auch der Umstieg von einer Ölheizung auf eine alternative Heiztechnik falle beispielsweise nicht ohne Kosten aus.

Thema erstmals von alt Gemeinderat Ueli Saxer angesprochen

Die Debatte um die Gebühren für den Rückbau von Gasleitungen wurde vom Schlieremer Hausbesitzer Ueli Saxer angestossen. Im Winter wandte sich der alt FDP-Gemeindeparlamentarier an die «Limmattaler Zeitung». Er berichtete, wie er nichts ahnend eine Erdsondenheizung installiert und später von der Stadt eine Rechnung für den Rückbau seines alten Gasanschlusses erhalten habe.

Saxer kritisierte damals, dass ihn vor dem Einbau seiner Heizung bei den staatlichen Stellen niemand über diese zusätzlich anfallenden Kosten orientiert habe. Anschliessend nahm Parteikollege Dominic Schläpfer den Ball auf und reichte die Kleine Anfrage ein, die der Stadtrat nun beantwortet hat. Die Grünen hatten seinen Vorstoss damals begrüsst.