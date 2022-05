Schlieren Stadtrat findet, er habe seine Kompetenzen beim Ausbau der Stadtverwaltung nicht überschritten In einer Kleinen Anfrage hatte Markus Weiersmüller (FDP) dem Schlieremer Stadtrat vorgeworfen, er habe bei der Schaffung neuer Verwaltungsstellen das Parlament übergangen. Der Stadtrat widerspricht. Lukas Elser Jetzt kommentieren 17.05.2022, 18.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wird für die Stadtverwaltung zu viel Geld ausgegeben? Für Gemeindeparlamentarier Markus Weiersmüller (FDP) ist die Antwort klar. Severin Bigler

Hat der Schlieremer Stadtrat seine Kompetenzen überschritten, als er im Oktober und Dezember den Ausbau verschiedener Verwaltungsbereiche anordnete? Nein findet der Stadtrat in der nun vorliegenden Antwort auf eine im Januar eingereichte Kleine Anfrage von Markus Weiersmüller.

Markus Weiersmüller (FDP) sitzt seit 2010 im Schlieremer Parlament. Zvg

Der FDP-Parlamentarier drängt den Schlieremer Stadtrat immer wieder zum Sparen. Dieses Ziel verfolgt auch sein neuester Vorstoss. Im Fokus stehen zwei stadträtliche Beschlüsse: Die im Oktober beschlossene Neuorganisation im Bereich Stadtentwicklung sowie die im Dezember verfügte Schaffung des neuen Verwaltungsbereichs Gesellschaft.

Der Beschluss vom Dezember beinhaltete zudem Stellenerhöhungen bei der Fachstelle Kommunikation und beim Bereich Personal und Organisation. Insgesamt wurden gemäss Weiersmüllers Rechnung mit den beiden Beschlüssen vom Oktober und Dezember fast vier neue Vollzeitstellen geschaffen.

In seiner Anfrage zieht Weiersmüller in Zweifel, dass die Anpassungen rechtmässig erfolgt sind. Er fragt kritisch, ob der Stadtrat überhaupt die Kompetenz hat, Stellenschaffungen dieser Art vorzunehmen.

Ab wann ist das Kriterium gebunden erfüllt?

Bei seiner Argumentation beruft sich Weiersmüller auf verschiedene Gesetzesartikel, in denen bei Stellenschaffungen durch die Exekutive zwischen ungebundenen und gebundenen Stellen differenziert wird. Der Unterschied: Über gebundene Stellen darf der Stadtrat in eigener Kompetenz entscheiden, ungebundene Stellen dagegen bedürfen der Zustimmung des Parlaments. Gebundene Stellen definiert die Schlieremer Gemeindeordnung als solche, «die für die Erfüllung bestehender Aufgaben notwendig sind».

Um ungebundene Stellen handelt es sich dagegen, so Weiersmüller, wenn damit neue Aufgaben eingeführt oder bestehende Aufgaben ausgebaut würden. Mit Verweis auf die Gemeindeordnung schreibt er: «Die Schaffung neuer städtischer Organisationseinheiten ohne gesetzliche Verpflichtung fällt sogar, je nach dem mutmasslichen jährlichen Bruttoaufwand, in die Kompetenz des Parlamentes oder muss sogar dem Stimmvolk zur Abstimmung vorgelegt werden.»

Für Weiersmüller fallen die im Fokus stehenden Stellen in die Kategorie ungebunden. Schliesslich sei mit dem Ausbau im Bereich Stadtentwicklung ein neuer, eigenständiger Bereich mit der Stadtplanerin als Bereichsleiterin und ihren zwei Projektleitenden geschaffen worden. Und dieser würde auch viele neue Aufgaben umfassen. Ähnlich sehe die Situation bei den anderen Stellenerhöhungen vom Dezember aus. In seiner Anfrage will Weiersmüller deshalb vom Stadtrat wissen, wie dieser die Sache sieht.

Aus Sicht des Stadtrats gibt es keinen Handlungsbedarf

Die Antwort des Stadtrats liegt inzwischen vor. Der Stadtrat findet, er habe nichts falsch gemacht und hält an seiner Praxis fest. Aus seiner Sicht entsprechen die gemachten Anpassungen klar den Kriterien für gebundene Stellen. Er schreibt: «Der Stadtrat ist der Auffassung, dass die vom Anfragesteller erwähnten Stellen der Bewältigung und Verbesserung von bestehenden und nicht von neuen Aufgaben dienen.»

Er sagt, dass die Stadt Schlieren «eine der höchsten Dynamiken aller Städte des Kantons Zürich» aufweise. Das Wachstum ziehe einen Ausbau der Verwaltung nach sich. Ohne ausreichende Ressourcen könne die Stadt weder ihre gesetzlich definierten Aufgaben erfüllen noch die Gesundheit der Verwaltungsangestellten schützen. Der Stadtrat weist weiter darauf hin, dass die Erhöhung des Personalbestands teils auch eine Veränderung der Struktur erforderlich mache, insbesondere wenn dadurch effizienter gearbeitet werden könne.

Der Stadtrat unterstreicht, dass er sich bei solchen Massnahmen immer an die gesetzlichen Vorgaben hält. Er räumt aber auch ein: «Dem Stadtrat, wie wohl auch dem Anfragesteller, ist sehr wohl bewusst, dass es in der Auslegung, ob eine Aufgabe neu ist, einen Ermessensspielraum gibt». Er hält aber auch klar fest, dass es seine alleinige Aufgabe sei, wie der Verwaltungsbetrieb organisiert und geführt werde:

«Diese Beurteilung ist eine operative und keine politische Aufgabe und obliegt deshalb auch der Verantwortung des Stadtrats.»

Bei der Schaffung von «echten neuen Aufgaben» hingegen stelle er stets einen Antrag ans Parlament. «Daran wurde nichts geändert und wird sich nichts ändern.» Im Falle von Stellenschaffungen, die durchs Wachstum ausgelöst würden, werde er diese «auch weiterhin im Sinne von gebundenen Ausgaben in eigener Kompetenz mit dem gegebenen Ermessenspielraum bewilligen.»

Weiersmüller ist unzufrieden mit der Antwort

Weiersmüller beharrt auf seinem Standpunkt. Für ihn hätten die beiden Beschlüsse vom Parlament abgesegnet werden müssen. Und mit dem Hauptargument des Stadtrats, demzufolge der Ausbau bei der Stadtverwaltung nur eine Antwort auf das Wachstum sei, kann er nicht viel anfangen:

«Die Personalkosten steigen stärker als das Bevölkerungswachstum. Das ist ein klarer Effizienzverlust.»

Er werde den Eindruck nicht los, dass die Stadt Schlieren in gewissen Bereichen Stellen auf Vorrat schaffe. Für Weiersmüller ist deshalb klar, dass er bei der nächsten Budgetdebatte seinen Hauptaugenmerk auf die Personalkosten legen muss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen