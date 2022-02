Schlieren SBB wollen auf keinen Fall ein längeres Perrondach – Stadtrat gibt Kampf auf und zieht Einsprache zurück Die Stadt Schlieren bekommt kein längeres Perrondach beim westlichen Teil des Bahnhofs. Auf Wunsch der SBB macht der Stadtrat einen Rückzieher, um ein anderes Projekt nicht zu gefährden. Lukas Elser Jetzt kommentieren 10.02.2022, 04.00 Uhr

Nicht barrierefrei: Der Zugang West beim Bahnhof Schlieren. Lukas Elser

Der Schlieremer Stadtrat wünscht sich ein längeres Perrondach beim Bahnhof Schlieren. Wenn die Pendler nicht mehr allem Wetter ausgesetzt sind, seien sie auch besser geschützt, so die Überlegung des Stadtrats.

Der Wunsch nach einem Witterungsschutz hat die Stadt schon längere Zeit bei der SBB deponiert. Er entstand, weil mit der städtebaulichen Entwicklung beim Rietparkareal und der neuen Tramwendeschlaufe Geissweid immer mehr Pendler den westlichen Zugang zum Perron der Gleise 3 und 4 benutzen beziehungsweise benutzen werden.

Die alten Kandelaber der SBB am Bahnhof Schlieren müssen ersetzt werden. Lukas Elser

Als die SBB im Sommer 2021 die Umrüstung ihrer Kandelaber im westlichen Bereich des Perrons mit einer neuen Beleuchtung und einer modernen Beschallungsanlage ankündigten, wollte der Stadtrat die Gelegenheit beim Schopf packen.

Anfangs verurteilte der Stadtrat das Verhalten der SBB deutlich

Er beantragte bei der SBB, dass sie im Rahmen der Arbeiten gleich auch noch seinem Wunsch entsprechen und das zu kurze Perrondach im Westen verlängern sollen. Doch die SBB stellten sich quer. Sie wollten dem Wunsch nur dann entsprechen, wenn die Kosten von der Stadt Schlieren getragen wurden. Das goutierte der Stadtrat nicht. Er reichte im September Einsprache gegen das Kandelaberprojekt der SBB ein. Damals zeigte er für das Verhalten der SBB überhaupt kein Verständnis:

«Weshalb die Gelegenheit zur Entschärfung dieser heute sehr unbefriedigenden Situation mittels Weiterführung der Überdachung nicht genutzt wird, ist für den Stadtrat nicht nachvollziehbar»,

hiess es im stadträtlichen Beschluss.

SBB hält den Bahnhof für «nur mittelstark frequentiert»

Doch nun krebst der Stadtrat zurück: Auf Wunsch der SBB hat er seine Einsprache zurückgezogen. Diese argumentierte, dass der Bahnhof Schlieren nur «mittelstark frequentiert» sei. Und dass das derzeitige Perrondach die Anforderungen an diese Art von Bahnhöfen erfülle.

Zu wenig frequentiert für ein langes Dach: Der Bahnhof Schlieren. Claudio Thoma / Archiv

Die Bahnbetreiberin glaubt nicht, dass die Sicherheit der Passagiere durch ein weitere Bedachung erhöht würde:

«Ein gedeckter Bereich bietet lediglich mehr Komfort, aber keine erhöhte Sicherheit.»

Zudem weist sie darauf hin, dass die Barrierefreiheit beim Zugang West nicht gegeben sei. Deshalb ging die SBB auf die stadträtliche Argumentation, der zufolge die Hauptpersonenströme bald dort stattfinden würden, gar nicht ein.

Der Stadtrat spricht sich nun für das kleinere Übel aus

Der Stadtrat kommentiert diese Argumentation in seinem Beschluss so: Er sei zwar nach wie vor überzeugt, dass der Zugang West «deutlich an Bedeutung gewinnen wird». Und er könne es auch nicht unterstützen, «dass ein Teil der Passagiere bei jedem vierten Zug im ungedeckten Bereich warten muss».

Doch weil die Erfolgsaussichten bei einem Festhalten an der Einsprache gering seien und in diesem Fall die Verbesserung der in seinen Augen unbefriedigenden Beleuchtungs- und Beschallungssituation «über mehrere Jahre verzögert würde», müsse er die Einsprache zurückziehen. In diesem Zusammenhang, aber entgegen seiner ursprünglichen Argumentation, dass ein längeres Perrondach mehr Sicherheit bedeuten würde, hält er abschliessend fest:

«Damit der Bahnhof sicherer wird, ist die Einsprache zurückzuziehen.»

Übrigens schreibt der Stadtrat auch, wie viel die Stadt ein Perrondach kosten würde, falls die Stadt trotzdem noch an ihrem Wunsch festhalten möchte: mindestens 750'000 Franken.

