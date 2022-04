Schlieren Stadtpräsidentenwahl: Braucht es «einen Chef, der auf die Finger klopft»? Beat Kilchenmann (SVP) und Markus Bärtschiger (SP) stritten sich beim Wahlpodium im Stürmeierhuus um die Frage, wer am 15. Mai auf den Schlieremer Thron steigen darf. Das Publikum schonte die Stadtpräsidiumskandidaten nicht. Lukas Elser Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Markus Bärtschiger (SP), David Egger (Moderator) und Beat Kilchenmann (SVP) am Podium im Schlieremer Stürmeierhuus. Claudia Minder

Am 15. Mai entscheiden die Schlieremer, wer ihr neuer Stadtpräsident werden soll. Am Montag wurden die beiden Kandidaten von einem Teil der Stimmbevölkerung nochmals in die Mangel genommen:

«Du warst mir heute Abend viel zu unkonkret»,

warf ein alt Parlamentarier dem SVP-Kandidaten Beat Kilchenmann (neu) vor. Anschliessend warf er ihm eine Frage nach der anderen an den Kopf, bis dieser ins Schleudern geriet. Aber auch Kilchenmanns Konkurrent Markus Bärtschiger (SP, bisher) wurde nicht geschont. Ein aufgebrachter ehemaliger Buschauffeur tat seinen Unmut darüber kund, dass er abends wegen des schlecht geführten Verkehrs beim Stadtplatz viel zu lange im Bus schwitzen müsse.

Beat Kilchenmann (SVP) will, dass mehr gespart wird. Claudia Minder

Alt Kantonsrat Andreas Geistlich (FDP) kritisierte Bärtschiger für die in seinen Augen mangelnde Kommunikation des Stadtpräsidenten. Ein anderer Zuhörer warf Bärtschiger vor, als Verwaltungsratspräsident des Spitals Limmattal die Interessen des «Limmi» höher zu gewichten als diejenigen der Stadtbevölkerung.

Und davor hatten sich die beiden Kontrahenten während einer Stunde den kritischen Fragen von David Egger zu stellen. Der Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung» moderierte das von der SP und den Bürgerlichen Parteien Schlieren (SVP, Mitte, EVP und FDP) organisierte Podium im Stürmeierhuus.

Der Hochzeitsvorwurf

Wer der beiden an diesem Abend die bessere Figur gemacht hat, ist schwer zu sagen. Kilchenmann verstand es, immer wieder darauf hinzuweisen, dass sein Konkurrent auf zu vielen Hochzeiten tanze. Es handelt sich hierbei um eine Kritik, die von bürgerlicher Seite auch in den Leserbriefspalten immer wieder vorgebracht wird.

Markus Bärtschiger (SP) möchte andere Stadtratsmitglieder nicht in den Senkel stellen. Claudia Minder

Gleichzeitig kam Kilchenmann ins Schlittern, als es darum ging, konkrete Lösungsvorschläge zu bringen. Zum Beispiel bei der Frage, wie man das Verkehrsproblem bei der Freiestrasse lösen soll, und beim Thema Sparen: Als ihn Egger fragte, in welchem Bereich der Stadtverwaltung die Zitrone denn noch nicht ausgepresst sei, antwortete der am 13. Februar neu in den Stadtrat gewählte Kilchenmann, dass er das als Externer nicht beurteilen könne.

Der Erfahrene berät den Neuling

Solche Aussagen wiederum veranlassten Bärtschiger dazu, Kilchenmann fast schon väterlich darauf hinzuweisen, dass er die Grenzen des Handlungsspielraums schon noch erfahren werde, falls er denn wirklich gewählt würde. Zuweilen wirkten solche Bemerkungen etwas belehrend.

Der amtierende Stadtpräsident liess an diesem Abend deutlich spüren, dass ihm die Vorwürfe seiner Gegner, denen zufolge er wegen all seiner Verpflichtungen sein Amt als Stadtpräsident vernachlässigen würde, zunehmend auf den Geist gehen. «Ich bin ja gut vernetzt», sagte er einmal mit einem etwas bitteren Unterton – und damit die Botschaft bei seinen Gegnern auch wirklich ankam, schob er sogleich nach: «Sie spüren meine zynischen Worte.»

Wenig Persönliches von Kilchenmann

Von den beiden kam Bärtschiger klar lockerer rüber. Er erzählte, dass er als junger Mensch mit einer fahrbaren Disco als DJ unterwegs war. Und dass er einmal den Ruf eines guten Tänzers gehabt haben soll. Über seinen Konkurrenten Kilchenmann erfuhr man keine solche Anekdote. Dafür unterstrich dieser sein Selbstbildnis vom Büezer, der es bis zu einem leitenden Angestellten bei einem Grosskonzern geschafft hat. Er sei auf allen Seiten der Befehlskette gewesen und deshalb ein guter Teamplayer und Entscheider, lautete seine Botschaft an die Wähler.

Auch Bärtschiger liess die Gelegenheit nicht aus, sich ins rechte Licht zu rücken. Als Kilchenmann ihm vorhielt, dass er für die Bildung eines Wirtschaftsrats zu viel Zeit benötigt habe, sagte Bärtschiger: «Es ist ein spannender Vorwurf, dass ich zu wenig für die Wirtschaft machen würde. Dabei habe ich mehr für sie getan als x bürgerliche Stadtpräsidentinnen oder Stadtpräsidenten vor mir.»

Siegessicherer Bärtschiger

Auch sonst gab sich Bärtschiger siegessicher. So sagte er zu Kilchenmann: «Ich hoffe schwer, dass du irgendwann Stadtpräsident wirst.» Und schob dann mit einem Lachen nach: «Ich höre ja schliesslich irgendwann einmal auf.» Dann bestimmt: «Aber noch nicht jetzt.»

Kilchenmann hingegen machte den Stadtpräsidenten immer wieder auf Versäumnisse und Probleme in dessen Amtszeit aufmerksam: Man mache zu wenig Druck beim Kanton, damit der Ausbau der verkehrsbelasteten Engstringerkreuzung endlich vorangetrieben werde. Er kritisierte Bärtschiger für das zähe Vorankommen bei der Zentrumsplanung Grüne Mitte und forderte vom Stadtpräsidenten, gegenüber seinen Ratskollegen ein Machtwort zu sprechen, damit sich die Angelegenheit beschleunige: «Vielleicht braucht es auch einen Chef im Stadtrat, der dem einen oder anderen Mitglied auf die Finger klopft.»

Bei diesem Punkt kam Bärtschiger seinerseits ins Schlittern. Statt eine Antwort zu geben, eierte er etwas herum und gab schliesslich zu:

«Wir sind massiv im Verzug. Aber ich kann nicht immer mit der Peitsche hinter den Leuten stehen.»

Als Stadtpräsident obliege es ihm nicht, sich bei einem anderen gewählten Mitglied in dessen Ressort-Angelegenheiten einzumischen.

Kilchenmann entgegnete:

«Der Stadtpräsident ist als Führungsfunktion gewählt. Und wenn sechs von sieben Mitgliedern sagen, dass es bei einem Kollegen nicht vorwärtsgeht, dann glaube ich schon, dass sie ihn unterstützen können, seine Aufgaben zu bewältigen.»

Der Masterplan Grüne Mitte, der kürzlich vom Ressort Bau und Planung publiziert wurde, steht derzeit in der Kritik. Ressortvorsteher ist Stefano Kunz (Mitte).

Nach gut zwei Stunden war das Podium beendet. Der bevorstehende Wahlsonntag verspricht, spannend zu werden.

