Schlieren Stadtkanzlei ist auch 2022 auf Springereinsätze angewiesen Die Schlieremer Stadtkanzlei sei unterdotiert, hält der Schlieremer Stadtrat fest. Im Laufe des Jahres soll sich die Situation aber entspannen. David Egger 10.02.2022, 06.35 Uhr

Die von extern eingekauften Mitarbeitenden kosten die Stadt Schlieren einiges. Severin Bigler

2021 sei die Stadtkanzlei von Schlieren unterdotiert gewesen, schreibt der Stadtrat in einem aktuellen Beschluss. «Es fehlte zeitweilen an Personal im Umfang von bis zu 150 Stellenprozenten. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich bei längeren krankheitsbedingten Ausfällen», heisst es weiter. «Um fristgebundene übergeordnet vorgeschriebene Aufgaben erledigen zu können, musste während des gesamten Jahrs ein Springereinsatz erfolgen.» Die personellen Ressourcen in variierendem Pensum von 40 bis 90 Prozent seien bei der Steinmann und Partner AG aus Volketswil eingekauft worden.