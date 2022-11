Schlieren Stadt will nun prüfen lassen, wie das Stadtzentrum mit Fernwärme der Limeco geheizt werden kann – und erarbeitet eine Netto-null-Strategie Der Stadtrat Schlieren spricht Geld für mehr Energieberatung und lässt die Energieplanung überarbeiten. LiZ 01.11.2022, 12.42 Uhr

Der Schlieremer Stadtrat bemüht sich um eine bessere Energiebilanz. Sandra Ardizzone (Schlieren, 23. Februar 2022)

Der Schlieremer Stadtrat hat zum Thema Energie neulich zwei Beschlüsse gefällt. Erstens hat er das Konzept externe Energieberatung genehmigt und in Kraft gesetzt. «Im Zusammenhang mit der Energiewende tritt die Bevölkerung vermehrt mit Energiefragen an die Stadt. Die Energiekommission ist überzeugt, dass die Schlieremer Bevölkerung auf diesem Weg abgeholt und begleitet werden soll, und baut die Energieberatung dafür aus», schreibt der Stadtrat in seinem Beschluss. Er ist bereit, dafür Geld auszugeben: Für das laufende Jahr hat er einen Zusatzkredit von 8000 Franken gesprochen. Weitere 18'000 Franken für Beraterstunden im kommenden Jahr wurden ins Budget 2023 aufgenommen.