Schlieren Kampf gegen Corona: Stadt schafft CO2-Messgeräte für die Schule an Die neuen Geräte sollen für eine bessere Raumluft sorgen und so die Gefahr von Aerosolen eindämmen. Der Stadtrat hat einen Zusatzkredit von 40'000 Franken gesprochen. 15.12.2021, 19.40 Uhr

Die Messgeräte empfehlen, wann und wie lange gelüftet werden soll. Keystone