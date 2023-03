Schlieren Stadt rechnete mit Minus von 8,7 Millionen Franken – und ist nun 5,5 Millionen Franken im Plus Der Stadtrat präsentiert eine Rechnung, die um 14,2 Millionen Franken besser ausfällt als erwartet. Die Stadt Schlieren sparte insbesondere bei den Personalkosten. Lukas Elser 27.03.2023, 18.23 Uhr

Die Stadt Schlieren präsentiert eine viel bessere Erfolgsrechnung als erwartet. Severin Bigler

(27. Januar 2023)

Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Schlieren schliesst in der Erfolgsrechnung insgesamt um 14,2 Millionen Franken besser ab als erwartet. In der Rechnung steht ein Aufwand von 186,3 Millionen Franken einem Ertrag von 191,8 Millionen Franken gegenüber. Im Budget war es dagegen noch ein Aufwand von 177,2 Millionen Franken und ein Ertrag von 168,5 Millionen Franken. Und damit verwandelt sich das einstige Minus von 8,7 Millionen Franken im Budget in ein Plus von 5,5 Millionen Franken in der Rechnung.