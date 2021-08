Bauprojekte im Schlieremer Zentrum für 3 Jahre unmöglich

Schlieren Regierungsrat blockiert Bautätigkeiten im Zentrum für drei Jahre – Anwohner sind nicht erfreut Die Stadt Schlieren will das Areal zwischen alter und neuer Badenerstrasse zum historischen Dorfkern mit grüner Oase erklären. Um ihr Ziel durchzusetzen, ist ihr auch ein radikales Mittel recht. Lukas Elser 23.08.2021, 04.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Zentrum soll zur «Grünen Mitte» werden. Lukas Elser

Hauseigentümer, die im Schlieremer Zentrum bauen wollen, bekommen in diesen Tagen die Staatsgewalt zu spüren. In einer aktuellen Verfügung hat die Baudirektion eine Planungszone für das Land zwischen der Tramwendeschlaufe, der Haltestelle Schlieren Zentrum, sowie der alten Badener- und der Ringstrasse festgesetzt.

Jetzt können die Behörden praktisch jeder Bautätigkeit für die Badenerstrasse 12 bis 22 einen Riegel schieben. Während der nächsten drei Jahre dürfen in diesem Gebiet «keine baulichen Veränderungen oder sonstigen Vorkehren getroffen werden, die der im Gange befindlichen Planung widersprechen», heisst es in der Verfügung.

Die Verfügung gilt seit 22. Juli. Die Rekursfrist läuft Ende August ab, allfällige Rekurse haben aber sowieso keine aufschiebende Wirkung. Die Festsetzung der Planungszone darf später um zwei Jahre verlängert werden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Beantragt hat die Planungszone der Schlieremer Stadtrat. Seit einigen Jahren versucht die Stadt ihr Zentrum umzugestalten. Nachdem die Badenerstrasse in diesem Bereich nach Norden verschoben und der alte Teil stillgelegt wurde, ist seit Längerem auch die Rede von einer «Grünen Mitte».

Die Idee: Der dörfliche Kern der Badenerstrasse 12 bis 22 soll erhalten bleiben und zusammen mit der Pischte 52 einen «identitätsstiftenden und gut lesbaren Abschluss» des jetzigen Stadtparks bilden. Ein zugehöriger Masterplan befindet sich in der Abschlussphase.

Der Kanton kann gut nachvollziehen, dass die Stadt in diesem Zusammenhang nach einem radikalen rechtlichen Instrument verlangt: «Die weiterführende Planung des Gebiets ‹Zentrum› mit dem identitätsstiftenden, das Zentrum aufwertenden, grosszügigen Freiraum der ‹Grünen Mitte› ist von wesentlicher Bedeutung für die Stadtentwicklung», heisst es in der Verfügung. Es gelte die bereits eingeleiteten Planungsinstrumente, etwa den Masterplan «Grüne Mitte» sicherzustellen.

Hausbesitzer liegen im Rechtsstreit mit der Stadt

Anlass zum Antrag einer Planungszone hat ein Baugesuch gegeben, das inzwischen wegen der Planungszone sistiert wurde. Das Vorhaben betrifft das alte Bauernhaus an der Badenerstrasse 20. Dieses wollte die Eigentümerin abreissen und durch ein vierstöckiges Mehrfamilienhaus ersetzen lassen.

Die Häuser an der Badenerstrasse 12 bis 22 befinden sich in der Wohnzone W4, die viergeschossige Häuser erlaubt. Der Stadtrat hält das aber nicht mehr für zeitgemäss. In seinem Antrag an den Regierungsrat schreibt er: «Eine W4-Regelüberbauung an dieser Lage wird den städtebaulichen und freiräumlichen Anliegen in keiner Art und Weise gerecht.» Und weiter: «Die Kernidee des bewusst offen gehaltenen, weitläufigen und durchgängigen Areals, mit Sichtbezügen und historischen Bauten, kann so nicht umgesetzt werden.»

Auf der Fläche hinter dem Tram darf nicht mehr gebaut werden. Lukas Elser

Das Anwesen mit der Nummer 20 gehört einer Erbgemeinschaft. Der Mann, der wegen des Projekts im Rechtsstreit mit der Stadt liegt, wollte sich auf Anfrage nicht öffentlich äussern.

Er liess allerdings durchblicken, dass er im Kampf gegen die Behörden das Handtuch noch nicht geworfen hat. Wie hoch seine Erfolgschancen sind, ist allerdings ungewiss. Denn in Fall dieser Planungszone wurde jeglichen Rekursen die aufschiebende Wirkung entzogen.