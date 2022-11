Schlieren Spital Limmattal: Der Rettungsdienst hat ein neues Fahrzeug – und holt zusätzliches Personal Das Spital Limmattal hat seine Fahrzeugflotte erneuert, um die Versorgungssicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten. David Egger 15.11.2022, 17.20 Uhr

Der neue Rettungswagen «Limmi 311». zvg

Der Rettungsdienst des Spitals Limmattal hat Ende Oktober einen neuen Rettungswagen in Betrieb genommen, wie das Spital in einer Mitteilung schreibt. Die Erneuerung der Fahrzeugflotte sei nötig, um das wachsende Einsatzvolumen zu bewältigen und die Versorgungssicherheit im Limmattal und im Furttal auf «weiterhin hohem Niveau» sicherzustellen.

Trotz langen acht Jahren Einsatzzeit und über 10'000 Einsätzen sei nun beim Rettungswagen «Limmi 311» nur ein Wechsel des Grundfahrzeugs nötig geworden. Der noch einwandfreie Patientenraum sei hingegen lediglich überarbeitet und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht worden, damit er weiterverwendet werden könne. Das neue Fahrzeug reihe sich jetzt wieder nahtlos in die ­bestehende Fahrzeugflotte ein, teilt das Spital mit. Es handle sich um einen Mercedes Sprinter 519 CDI.

Fünf Rettungswagen für immer mehr Einsätze

Mit dem neuen Einsatzfahrzeug besitze der Rettungsdienst nun total fünf baugleiche Rettungswagen und zwei Not­arztfahrzeuge im typischen «Limmi»-Design.

Wie das Spital jüngst mitteilte, steigen die Einsatzzahlen des Rettungsdiensts. Darum gibt es per 2023 tagsüber unter der Woche ein zusätzliches Einsatzteam. Wie das Spital auf Anfrage erklärt, bedeutet dies, dass jeweils 2 Personen an 12 Stunden an fünf Tagen arbeiten. Dies entspreche letztlich 5,5 zusätzlichen Stellen.