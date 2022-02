Stadt Schlieren verlängert Vertrag mit Sommerbeiz um drei Jahre

Schlieren Die Sommerbeiz darf länger auf der Pischte 52 bleiben, aber sie muss dafür auch zusätzlich in die Tasche greifen Die beliebte Sommerbeiz auf dem Kulturplatz im Zentrum der Stadt Schlieren wird drei weitere Jahre geduldet. 21.02.2022, 17.53 Uhr

Die Sommerbeiz bei der Pischte 52 wird mitsamt ihren Eisenbahnwaggons für drei weitere Jahre in Schlieren stehen. Severin Bigler

Am 19. Juni 2019 hatte der Stadtrat einen Mietvertrag zwischen der Corona Gastro AG und der Stadt Schlieren für den Betrieb der Sommerbeiz mit den beiden an die alte Wagi-Fabrik erinnernden Eisenbahnwagons auf dem Kulturplatz genehmigt. Der Vertrag begann am 1. August 2019 und war bis 31. Oktober 2022 befristet. Nun hat ihn der Stadtrat um weitere drei Jahre bis am 31. Oktober 2025 verlängert.