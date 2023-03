Schlieren Stadtrat findet zusätzliche Fördergelder für klimafreundliche Energie «obsolet» – zum Bedauern von Dominik Ritzmann Grünen-Politiker Dominik Ritzmann forderte, dass die Stadt Schlieren mehr zur Förderung erneuerbarer Energien beiträgt. Der Stadtrat gibt ihm nun schon zum zweiten Mal eine Abfuhr. Gibt sich das Parlament damit zufrieden? Boubacar Sarr und Lukas Elser Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

Dominik Ritzmann (Grüne) möchte mehr Solarpanels auf Schlieremer Dächern sehen. Themenbild: Gaëtan Bally/Keystone

Der Schlieremer Stadtrat ändert seine Meinung nicht. Er hält ein Förderprogramm für erneuerbare Energien auf lokaler Ebene immer noch für unnötig. «Der Stadtrat ist auch nach der zweiten Prüfung der Meinung, dass zum heutigen Zeitpunkt ein zusätzliches kommunales Förderprogramm nicht den gewünschten Mehrwert bringt», schreibt er in seiner nun schon zweiten Antwort auf ein Postulat von Gemeindeparlamentarier Dominik Ritzmann (Grüne).

Der Stadtrat will nicht von seinem Standpunkt abweichen: Es gebe bereits genügend Fördermassnahmen von Bund und Kanton, sagt er. Zudem verweist er auf das neue Energiegesetz des Kantons Zürich, das im Herbst 2022 in Kraft getreten ist. Dieses lasse nur noch in Ausnahmesituationen fossile Heizungssysteme zu. «Damit werden auch ohne zusätzliche Fördermassnahmen massive Anreize für die Installation von Wärmepumpen oder für den Anschluss an Fernwärmenetze mit erneuerbaren Energien gesetzt», hält der Stadtrat fest. Ein zusätzliches Engagement vonseiten der Stadt sei unter anderem vor diesem Hintergrund «obsolet».

Gemeindeparlamentarier Dominik Ritzmann (Grüne): Auf sein Anliegen geht der Stadtrat nicht ein. Bild: zvg

Und darum geht’s: Anfang 2022 hat der Gemeindeparlamentarier Dominik Ritzmann zusammen mit Parteikollege Manuel Kampus ein Postulat eingereicht. Darin verlangten die beiden, dass der Stadtrat ein auf Schlieren zugeschnittenes Förderprogramm für erneuerbare Energien und energieeffizientes Bauen prüft – zusätzlich zu den bereits bestehenden Förderprogrammen von Kanton und Bund. Unter anderem schlugen sie vor, Fördergelder an Hausbesitzer zu entrichten, die Photovoltaikanlagen oder Erdsonden installieren.

Rund zwei Monate später wurde das Postulat vom Parlament an den Stadtrat überwiesen. Und im September äusserte sich der Stadtrat zum Postulat. Seine Einschätzung war jedoch nicht im Sinne der beiden Politiker. So erachtete der Stadtrat deren Anliegen bereits damals als unnötig und beantragte deshalb dem Parlament, das Postulat abzuschreiben.

Das Parlament macht dem Stadtrat Beine

Diesem Wunsch kamen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier jedoch nicht nach. Nachdem Ritzmann dem Stadtrat vorwarf, die Entwicklung zu verschlafen und eine Politik zu betreiben, die dem Energiestadt-Gold-Label nicht gerecht werde, stimmte die Mehrheit für eine Belassung des Postulats auf der Pendenzenliste. Die Stadt trägt das Gütesiegel, das Gemeinden für besondere Leistungen in Sachen Nachhaltigkeit verliehen wird, seit 2021.

Nach diesem parlamentarischen Entscheid musste der Stadtrat nochmals über die Bücher gehen und eine neue Einschätzung formulieren. Dieser neue Bericht liegt nun vor. Der Stadtrat repetiert darin die bereits in seinem ersten Bericht genannten Stichworte: etwa, dass er dabei sei, eine Nachhaltigkeitsstrategie inklusive Netto-Null-Strategie zu erarbeiten. Oder dass er das städtische Innovations- und Jungunternehmerzentrum (IJZ) im September vom Gas abgekoppelt und in Zusammenarbeit mit dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) an den Energieverbund Schlieren angeschlossen hat, der Abwärme vom Klärwerk Werdhölzli liefert.

Symbolischer Knopfdruck: Die Schlieremer Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos) und Christoph Deiss, Leiter EWZ Energielösungen, freuten sich im September über den Anschluss des Innovations- und Jungunternehmerzentrums (IJZ) an die Fernwärme. Bild: David Egger

Und der Stadtrat zählt Errungenschaften auf, die schon länger bekannt sind: zum Beispiel, dass die Stadt Ortsansässigen eine kostenlose Energieberatung ermöglicht und eine eigene Website für Energiefragen unterhält. Oder dass sie derzeit die Dekarbonisierung des Zelgli-Quartiers abklärt.

Weiter erfährt man vom Stadtrat, dass alle städtischen Gebäude vom Gas abgekoppelt und ihre Gasheizungen bis 2030 durch andere Heizungen ersetzt werden sollen. Kostenpunkt: insgesamt rund fünf Millionen Franken.

Dachpartnerschaften für Photovoltaikanlagen

Zudem seien zeitlich befristete Arbeitsgruppen gebildet worden, die laut Stadtrat städtische und nicht städtische Photovoltaikprojekte vorantreiben sollen. So prüft die Stadt unter anderem, ob sie zusammen mit einer Contracting-Firma sogenannte Dachpartnerschaften eingehen soll, an denen sich auch die Bevölkerung beteiligen könnte.

Der Stadtrat betont, dass die Stadt Schlieren in der Vergangenheit viel erreicht habe. So habe es heute mehr Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Schlieremer Gebäude – in den letzten sechs Jahren habe sich deren Anzahl verdreifacht. Und dank der Fernwärme des Energieverbunds mit der EWZ werde der jährliche CO 2 -Ausstoss der Stadt nun um bis zu 8310 Tonnen pro Jahr reduziert. Weiter habe sich der Anteil der Wärmepumpen in der Stadt in den letzten sechs Jahren um 50 Prozent erhöht. Und schliesslich habe sich der Biogasanteil am Gasabsatz zwischen 2018 und 2021 von 14 auf 37 Prozent gesteigert. Das Energiestadt-Gold-Label erwähnt der Stadtrat in seinem neuen Bericht hingegen nicht mehr.

Von städtischen Fördergeldern im Sinne von Ritzmann und Kampus rät der Stadtrat ab. In erster Linie, um Doppelspurigkeiten zu verhindern: «Es gilt zu vermeiden, Sachverhalte zu fördern, die mutmasslich auch ohne zusätzliche kommunale Fördermassnahmen umgesetzt würden.» Und deshalb beantragt er dem Parlament jetzt erneut, das Postulat abzuschreiben.

«Das könnte man schon fast als Greenwashing bezeichnen»

Parlamentarier Ritzmann ist auch mit dem zweiten Bericht des Stadtrats unzufrieden: «Ich bedaure es, dass der Stadtrat keine konkreten Fördermassnahmen ergreifen will, wie es sie beispielsweise in Dietikon gibt.» Weiter vermisse er eine stadteigene Homepage zum Thema Energie. «Stattdessen findet man diese Informationen nun auf einer Homepage, die von der Stadt zusammen mit dem HEV und der Wirtschaftskammer betrieben wird. Zwei Vereine, die nun wirklich nicht bekannt sind für ökologische Anliegen. Diese Homepage könnte man schon fast als Greenwashing des HEV und der Wirtschaftskammer bezeichnen.»

Tatsächlich handelt es sich bei der vom Stadtrat erwähnten Website um ein Angebot der Stadt Schlieren, der Wirtschaftskammer Schlieren, dem Hauseigentümerverband (HEV) Schlieren sowie dem Verein KMU und Gewerbe Schlieren.

Ritzmanns Fazit: «Da ich mit einem Postulat den Stadtrat nicht zwingen kann, etwas umzusetzen, werde ich es abschreiben lassen.» Andere Möglichkeiten, um dem Ausbau erneuerbarer Energien Nachdruck zu verleihen, werde er aber prüfen.

