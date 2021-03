Schlieren So kümmert sich die Stadt um ihre Vereine: «Wir wollen zur Ermöglicherin werden» Vereine, Kultur, Integration: Die neu geschaffene Stelle Gesellschaft in der Schlieremer Verwaltung fasst die heissen Eisen an. Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) erklärt, was man damit bezweckt. Alex Rudolf 25.03.2021, 15.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP). Archivbild: Sandra Ardizzone

Die Vereine kämpfen mit Nachwuchsproblemen, kulturelle Institutionen wollen mehr Unterstützung von der Stadt und die Integration der zahlreichen Neuzuzüger ist eine grosse Herausforderung. Deshalb soll bis im Sommer 2022 in der Schlieremer Verwaltung der Bereich Gesellschaft aufgebaut werden, der sich all diesen Themengebieten annimmt. Die neue Verwaltungseinheit ist dem Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP) unterstellt.

Mit dem neu geschaffenen Bereich Gesellschaft sollen unter anderem das Vereinswesen, die Freiwilligenarbeit, die Integration und die Migration angegangen werden. Schaffen Sie damit einen Bereich der Problemkinder?

Markus Bärtschiger: Nein, das glaube ich nicht. Wir entwickeln den neuen Bereich derzeit und haben noch nicht alle Details geregelt. Die Aufgaben, die im Bereich Gesellschaft vereint werden sollen, sind aber in der Tat allesamt nicht neu und auch nicht einfach. Heute sind sie jedoch über die ganze Verwaltung verteilt und somit uneinheitlich gehandhabt.

Die Themen waren also keine Problemkinder, sondern wurden in der Verwaltung zu solchen gemacht?

Nein. Viel eher sind es Themen, die nicht traditionell Aufgabe des Staates, aber für das Zusammenleben ungemein wichtig sind. Einer der Leitsätze des Stadtrates ist, dass Schlieren eine attraktive Wohn-, Arbeits- und Begegnungsstadt sein soll. Solche Begegnungen wollen wir erleichtern, indem wir unser kulturelles und gesellschaftliches Angebot attraktiver ausgestalten. Bis anhin wurden diese Themen bei uns auf der Verwaltung als Nebenaufgaben angesehen. Dem wollen wir mit dem neuen Bereich Abhilfe schaffen.

Warum ergreifen Sie solche Massnahmen ausgerechnet jetzt?

Gerade jetzt während der Pandemie ist der Zusammenhalt wichtig. Corona hatte eine trennende Wirkung in vielen Lebensbereichen. Es braucht daher wieder eine stabile Verbindung zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten und was verbindet stärker als gemeinsame Erlebnisse? Auch wurde der Druck auf die Stadtverwaltung konstant grösser. Das Wachstum der letzten Jahre führte zu neuen Ansprüchen. Zudem veränderte sich das Freizeitverhalten in den vergangenen Jahren. Zahlreiche Vorstände von Vereinen sind darüber hinaus überaltert und finden keinen Nachwuchs. Sie sehen, es gibt viel zu tun.

Aber ist dies Aufgabe der Stadt?

Ja, denn diese Probleme haben weitreichende Folgen. In einigen Wochen werden wir beispielsweise eine neue Wirtschaftsstrategie veröffentlichen, bei der zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer mitgewirkt haben. Noch vor zehn, zwanzig Jahren war die verkehrstechnische Anbindung das Hauptanliegen der Arbeitgeber in Schlieren. Doch es fand ein Wandel statt. Eines der wichtigsten Themen heute ist die Bereitstellung eines Freizeit- und Kulturangebots. Hiervon war der Stadtrat überrascht und er sah Handlungsbedarf.

Vereine verlangen schon seit längerem Hilfe. Können diese künftig ihre administrative Arbeit im Stadthaus abgeben? Oder wie kann man sich das vorstellen?

Die Freiwilligenarbeit ist nach wie vor ein zentraler Bestandteil des Zusammenlebens. Die Stadt will und kann die von den Vereinen erbrachten Leistungen nicht übernehmen. Wir wollen aber zu einer Ermöglicherin werden. Braucht man beispielsweise Materialien oder Informationen, soll man sich an die neue Stelle wenden können. Aktuell haben manche Vereine zahlreiche Ansprechpersonen im Stadthaus. Will man eine Turnhalle mieten, ist die Schule verantwortlich. Die mietbaren Räume im Alten Schulhaus oder im Stürmeierhuus werden jedoch vom Bereich Liegenschaften verwaltet. Hinzu kommen private Angebote wie die Dreifachturnhalle Unterrohr. Dass neu eine städtische Stelle helfen kann, schneller an den richtigen Ansprechpartner zu gelangen, ist ein enormer Mehrwert.

Finanzielle und administrative Unterstützung wurde von Freizeit Schlieren vor bald drei Jahren gefordert. Eine solche gibt es also weiterhin nicht?

Nicht in dieser Form. Aber Vereine erhalten bereits heute von der Stadt viel. Im Gegensatz zu Dietikon stellen wir ihnen Turnhallen gratis zur Verfügung. Zudem können Vereine ein Gesuch für Dauerbeiträge oder einmalige Unterstützung stellen, die wir nach Möglichkeiten berücksichtigen.

Dennoch wird der Wunsch nach mehr Förderung durch die öffentliche Hand laut. Zuletzt vom OK-Präsidenten des Schlierefäschts, Rolf Wild.

Das Parlament befindet bald darüber, ob wir für das nächste Stadtfest von 2023 erneut 300'000 Franken in bar und 100'000 Franken in Form von Dienstleistungen ausgeben werden. Doch auch hier will die Stadt nicht Aufgaben von Freiwilligen übernehmen. Das würde unsere Kapazitäten besonders bei einer so grossen Kiste wie dem Schlierefäscht komplett übersteigen.

Der Zusammenhalt der Bevölkerung und der Austausch zwischen Alt- und Neu-Schlieremerinnen soll gefördert werden. Wo liegen hier die Grenzen? Schliesslich gehört eine gewisse Anonymität zum Stadtleben.

Das ist definitiv so und viele Menschen schätzen dies auch. Durch unser schnelles Wachstum kamen aber auch zahlreiche Leute, die sich gerne einbringen wollen. Die Hindernisse dafür sollten wir nicht unterschätzen. Für mich, der hier in Schlieren geboren und aufgewachsen ist, ist die Teilhabe einfacher als für die Neuen. Diese wollen wir abholen. Auch für die Stadtverwaltung ergeben sich Vorteile. Denn Menschen, die sich einbringen, wechseln beispielsweise seltener den Wohnort.

Die Bereitschaft dazu nahm in den vergangenen Jahren jedoch ab. Vor gut zwei Jahren löste sich die IG Familie auf, die unter anderem den Kleinkindertreff betrieben hatte. Die Stadt sprang ein und führte den Betrieb fort. Muss die Stadt bald wieder irgendwo einspringen?

Das können wir nicht ausschliessen. Diverse Aufgaben, die man früher einfach erledigte, werden heute gerne auf den Staat abgewälzt, weil sich halt niemand mehr finden lässt, der sie tut. Dies verstehe ich auch, da man heute im Beruf oder in der Familie stärker eingespannt ist als früher.

Haben Sie ein Beispiel?

Da gibt es einige. Bröckelt etwa das Gemeinschaftsgefühl der Feuerwehrleute in Schlieren, was zu einem Ausstieg von zahlreichen Personen führen würde, hätten wir wohl Probleme, Nachwuchs zu finden. Glücklicherweise zeichnet sich kein Ende der Schlieremer Feuerwehr ab, aber ich fasse trotzdem Holz an.

Dennoch zeichnet sich ein Trend ab: So sollte heuer auch ein Testbetrieb enden, bei dem die Stadt für die Vermietung der Gesellschaftsräume des Stürmeierhuus sorgt. Dies, weil es der Besitzerin, der reformierten Kirche, finanziell zu viel wurde. Gibt es einen Zwischenstand?

Dieser Testbetrieb wird wohl verlängert werden müssen, weil eines der beiden Jahre einem totalen Coronastillstand unterworfen war. Daher lassen sich noch keine Erkenntnisse dazu ableiten. Ausser: Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Unterhalt eines derart alten Gebäudes wie des Stürmeierhuus höher ist als jener von Neubauten.

2018 schickte die Bevölkerung den Kredit für einen Architekturwettbewerb für einen neuen Stadtsaal bachab. Vereine wie Event Schlieren, die Harmonie Schlieren oder Freizeit Schlieren warben für ein Ja, weil es neue Räume brauche.

Aktuell ist ein solches Projekt auf dem damals vorgeschlagenen Kulturplatz beim Stadtkreisel vom Tisch. Landauf und landab lassen sich solche Säle nur sehr schwer profitabel betreiben. Dies ist nicht nur wegen Corona der Fall. So soll ja auch die Maag-Halle in Zürich abgerissen und das Gelände einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Mit dem neuen Bereich kommen hohe Ausgaben auf die Stadt zu. Ab diesem Monat kostet er jährlich rund 140'000 Franken zusätzlich. Der bürgerlich dominierte Gemeinderat kürzt das Budget aber jeweils rigoros zusammen. Fürchten Sie nicht, den neuen Bereich gleich wieder abschaffen zu müssen?

Die zusätzlichen 140'000 Franken waren im Budget 2021 vermerkt und in der Rechnungsprüfungskommission wurde dieser Posten besprochen. Wir versteckten ihn keineswegs. Kurzfristig sind diese Personalkosten gebunden und das Parlament kann sie nicht einfach wegstreichen.