Schlieren Sieben Einwendungen gegen Alterszentrumspläne: Stadtrat beantragt Zustimmung des Parlaments für Umzonung Der Schlieremer Stadtrat legt dem Gemeindeparlament seinen überarbeiteten Zonen- und Kernzonenplan für das neue Alterszentrum vor. Das letzte Wort hat indirekt das Volk. Lukas Elser Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Das Alterszentrum ist auf dem Feld neben dem roten Block (unten rechts) geplant, gleich bei der Tramwendeschlaufe Geissweid. Sandra Ardizzone

Das Planungsverfahren für den Neubau des Schlieremer Alterszentrums beim Stadtpark ist einen Schritt weiter. Demnächst wird sich das Gemeindeparlament mit einem Thema befassen, das für die weitere Planung erforderlich ist.

Damit der Ersatz für das in die Jahre gekommene Alterszentrum Sandbühl gebaut werden kann, müssen verschiedene planungsrechtliche Anpassungen vorgenommen werden. So ist eine Teilrevision des Zonen- und Kernzonenplans, eine Gewässerraumfestlegung und eine Aufhebung der Bau- und Niveaulinien nötig.

Eine Anpassung des Zonen- und Kernzonenplans braucht es, weil die Parzellen im Planungsperimeter der Zone für öffentliche Bauten zugewiesen werden müssen. Aktuell liegt die Fläche teils in der Kernzone und teils in einer Nichtbauzone. Der Gewässerraum muss festgelegt werden, weil im Westen des Perimeters der eingedolte Dorfbach verläuft.

Planung ging bereits über den Tisch des Kantons

Alle drei Teilplanungen wurden vom Kanton vorgeprüft und anschliessend vom Stadtrat entsprechend überarbeitet. Danach legte der Stadtrat den Entwurf für die Teilrevision des Zonen- und Kernzonenplans sowie die Pläne für die Gewässerraumfestlegung wie gesetzlich vorgeschrieben während 60 Tagen öffentlich auf.

Vom 18. Februar bis 19. April konnte man sich im Rahmen eines Einwendungsverfahrens zu den Plänen äussern. Gemäss Stadtrat gingen in dieser Zeit zwei Eingaben mit insgesamt sieben Einwendungen ein. Der Stadtrat hat diese inzwischen diskutiert, wie er in einem aktuellen Beschluss schreibt. Das Resultat: Ein Antrag wurde vollumfänglich berücksichtigt, ein weiterer teilweise und fünf gar nicht.

Seine Pläne hat der Stadtrat entsprechend angepasst. Er legt sie nun zusammen mit einem Bericht über die nicht berücksichtigten Einwendungen dem Gemeindeparlament zur Zustimmung vor. Die Teilrevision des Zonen- und Kernzonenplans ist die einzige der drei Teilplanungen, die vom Parlament festgesetzt werden muss.

Die Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum

Im Herbst soll das Gemeindeparlament darüber beraten, ob es die Teilrevision festsetzen und dem Bericht über die Einwendungen zustimmen will. Doch auch wenn das Parlament beide Fragen positiv beantwortet und dem Geschäft zustimmt, muss die Vorlage noch einige Hürden nehmen.

So kann gegen beide parlamentarischen Beschlüsse das fakultative Referendum ergriffen werden. Weiter muss sowohl das Parlament als auch anschliessend das Volk an der Urne den Baukredit für das 44-Millionen-Franken-Projekt absegnen. Dass das Volk Ja sagt zum Baukredit, ist eine Voraussetzung dafür, dass die Teilrevision des Zonen- und Kernzonenplans bei der kantonalen Baudirektion zur Genehmigung eingereicht werden kann. Die Volksabstimmung ist auf Ende 2022 geplant.

Die Planer mussten mehrfach Kritik einstecken

Das Erschliessungskonzept, das in der Vergangenheit wegen des befürchteten Mehrverkehrs fürs Quartier immer wieder für Kritik sorgte, ist nicht Bestandteil der aktuellen stadträtlichen Vorlage.

Das Alterszentrumsprojekt wurde in der Vergangenheit mehrfach kritisiert. Jüngst durch den Hauseigentümerverband (HEV), der in einer öffentlichen Stellungnahme zum Projekt neben dem Erschliessungskonzept auch die Dimension des geplanten Zentrums kritisierte. So stellte er in Frage, ob die 60 Pflegebetten angesichts der bestehenden, anderen Alterseinrichtungen in der Stadt Schlieren wirklich nötig seien. Ob diese Kritik in der Ratsdebatte Eingang findet, bleibt abzuwarten.

So soll das Schlieremer Alterszentrum dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Das sieht das Projekt Alterszentrum am Stadtpark vor Die Stadt Schlieren muss ihr bestehendes Alterszentrum Sandbühl ersetzen. Der Neubau soll an einem neuen Standort am nordwestlichen Rand des Stadtparks erstellt werden. Geplant sind rund 60 Kleinwohnungen und eine Tiefgarage mit 26 Parkplätzen. Das Vorhaben geht auf das Siegerprojekt der Liechti Graf Zumsteg Architekten aus Brugg sowie der David und Von Arx Landschaftsarchitektur aus Solothurn zurück. Sie haben den 2019 von der Stadt durchgeführten Architekturwettbewerb für das Alterszentrum gewonnen. Der Baustart ist für Ende 2023 geplant. Der Bezug des Gebäudes soll 2026 erfolgen. (lue)

