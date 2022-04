Schlieren So wurde Schlieren zum Vorreiter der Limmattaler Clusterszene – der Rückblick Die Wurzeln gehen zurück in die 1980er-Jahre. 2003 gründete die Stadt Schlieren mit dem Bio-Technopark dann offiziell den ersten Limmattaler Cluster. Seither investierte sie immer weiter in die Cluster-Entwicklung. Celia Büchi 12.04.2022, 21.42 Uhr

Ende 1985 wurde das Wagi-Areal in Schlieren grösstenteils abgerissen und ein neuer Abschnitt in der Schlieremer Wirtschaft begann. Seither entwickelte sich Schlieren vom Industriegebiet zum gefragten Standort für Start-ups und Unternehmen der Life Sciences. (Archivbild) Hans Bachmann

Schlieren eröffnete am Dienstag den Healthtechpark und damit einen weiteren Cluster. Aber was heisst «Cluster» überhaupt?

Ein Wirtschaftscluster ist ein Netzwerk von Unternehmen, die ein gemeinsames Tätigkeitsfeld haben und nahe beieinander angesiedelt sind. Die Mitglied-Firmen profitieren voneinander, indem sie Wissen und teilweise Ressourcen austauschen, Kontakte knüpfen sowie Arbeitsteilung machen.

Versammlung um die Dampfmaschine

Der Begriff Wirtschaftscluster wurde bereits im 19. Jahrhundert verwendet. Erste Cluster bildeten sich in der Nähe natürliche Ressourcen, um die sich verschiedene Weiterverarbeitungsbetriebe ansiedelten. An anderen Orten häuften sich verschiedene Branchen um bestimmte Konstruktionen wie die Dampfmaschine, die dann für verschiedene Zwecke verwendet wurden. Zwischen den 1990er-Jahren und dem Beginn des 21. Jahrhunderts erkannten immer mehr Staaten das Potenzial von Clustern und begannen diese zu fördern.

Nach Basel kommt Schlieren

Der in der Schweiz wohl bekannteste Cluster ist der Life-Sciences-Cluster in Basel mit den Pharma-Riesen Roche, Novartis und Syngenta. Ebenfalls international bekannt ist der Life-Sciences-Cluster in Schlieren. Der Förderverein Bio-Technopark wurde 2003 als erster Cluster in der Region gegründet. Damit übernahm die Stadt Schlieren eine Vorreiterrolle in der Limmattaler Clusterszene.

In die Fabrikhallen zogen Labors

Bevor sich die Stadt Schlieren zum beliebten Standort für Life-Sciences-Unternehmen wandelte, wurde sie geprägt von der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik. Als die Wagi 1985 ihre Türen schloss, begann der grosse Umschwung. Das Wagi-Areal wurde neu gestaltet und lockte schrittweise immer mehr Unternehmen und Start-ups aus dem Bereich der Biowissenschaften an. Zu den ersten darunter gehörte das biopharmazeutische Unternehmen Cytos, ursprünglich entstanden als Spin-off der ETH.

Wo früher die Fabrikhallen der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik standen, ragen heute die Roche-Hochhäuser des Bio-Technopark in die Höhe. Chris Iseli

Um die zugezogenen Start-ups weiter zu unterstützen, leitete die Schlieremer Standortförderung ab 2013 die Bildung eines Start-up-Clusters ein. Heute ist Schlieren ein etablierter Standort für Jungunternehmen. Der Verein Start Smart Schlieren und das Institut für Jungunternehmen (IFJ) bieten Hand beim Firmen-Aufbau und das Innovations- und Jungunternehmerzentrum (IJZ) stellt geeignete Infrastruktur zur Verfügung. Ausserdem unterstützt Schlieren die Vernetzung des Detailhandels – der sogenannte Shopping-Cluster.

Schlieren wird immer «healthier»

Der nun eröffnete Healthtechpark Schlieren an der Rütistrasse soll Firmen der Medizintechnik und Diagnostik neuen Aufschwung verleihen. Mit dem Bio-Technopark, der Kantonsapotheke und dem Blutspendezentrum Limmattal ist der Bereich Mensch und Gesundheit in Schlieren bereits ein wichtiger Wirtschaftszweig, der nun weiter wächst. So baut beispielsweise die Firma GHZ zurzeit an der Südstrasse ein fünfstöckiges Laborgebäude.

Aus der «Fiber-City» wurde nichts

Neben Schlieren setzt die Nachbargemeinde Dietikon ebenfalls auf die Entwicklung von Wirtschaftsclustern. Einen ersten Anlauf nahm sie 2001. Damals kursierte für kurze Zeit der Begriff Fiber-City, ein Cluster für IT-Unternehmen im Gebiet Silbern. Diese Vision entstand, weil die Silbern als erstes Industriegebiet der Schweiz komplett mit einem Glasfasernetz von Cablecom vernetzt wurde. Aus dem IT-Firmen-Cluster wurde nichts.

Dietikon steigt in die Clusterszene ein

Vor wenigen Monaten wurde das Gebiet Silbern aber doch noch zum Cluster-Standort. Es wurde der Förderverein Clean Tech Hub gegründet und damit ein Ziel der Dietiker Wirtschaftsstrategie 2025 erfüllt. Darin sind unter anderem die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, die Planzer Transport AG und die Limeco vertreten.

Der frisch gewählte Vorstand des Dietiker Clean Tech Hubs von links: Beat Rhyner, Projektleiter Cleantech & Aerospace beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich; Daniel Bucher, Leiter Geschäftsbereich Netze beim Energieversorger EKZ; Stefan Bolliger von der Bolliger Treuhand AG; Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP); Nils Planzer, Geschäftsführer der Planzer Transport AG; Patrik Feusi, Geschäftsführer der interkommunalen Anstalt Limeco, sowie Urs Leemann, Direktionsmitglied der Forschungsanstalt Empa. zvg