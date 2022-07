Schlieren «Schlieren ist für mich ein Kindheitstraum»: So tickt der 20'000ste Einwohner von Schlieren Nun hat Schlieren 20'000 Einwohner. Mehrere Personen sind für diesen Rekord verantwortlich. Lukas Elser Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Stadtpräsident Markus Bärtschiger, Klein Vincent, seine Mutter Natasha Dimova und Driton Asani. Severin Bigler

Schlieren hat die 20'000-Einwohner-Marke geknackt. In der Email, in der die Stadt die «Limmattaler Zeitung» einlud, über dieses nicht-alltägliche ­Ereignis zu berichten, stand: «Aus der Bevölkerung konnten wir eine kleine Gruppe eruieren, die mit ihren Zuzügen zur Erreichung dieses Ziels beigetragen hat und auch anwesend sein wird.» Damit war schon einmal klar, dass der 20000ste Einwohner von Schlieren ein Baby sein musste.

Die Vermutung stimmte. Schreiend und sich in den Armen seiner Mutter windend erschien der zwei Monate alte und sechs Kilogramm schwere Vincent. Den Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP) hatte der Neu-Schlieremer rasch beeindruckt. Das volle Milchfläschchen, das ihm seine junge Mutter Natasha Dimova hinhielt, trank der Kleine so zügig leer, dass man dem Verschwinden der Flüssigkeit schon fast zuschauen konnte. Mutter Dimova sagte deshalb zärtlich: «Er isch en chline Frässsack.»

Driton Asani und Mutter Natasha Dimova mögen die Nachbarstadt Dietikon nicht. Severin Bigler

Und als er dann ausgetrunken hatte, plötzlich still in ihren Armen lag und aller Kontaktaufnahmen der ihn umgebenden Männer zum Trotz nicht einmal mehr mit der Wimper zuckte, sagte sie, wiederum voller Liebe:

«Ja, nach dem Essen ist er wie im Koma.»

Geboren hat die junge Frau, die gerne im Schlieremer Wald joggt, den Stadtpark mag und vor drei Jahren nach Schlieren gezogen ist, das Kind im Spital Zollikerberg. Die Geburt sei nicht einfach gewesen, aber jetzt sei Vincent gesund. Er sei auch ganz lieb, kein Schreikind, er schreie nur, wenn er hungrig sei.

Es gibt keinen 20'000sten

Vincent war allerdings an diesem Abend nicht der einzige, den Stadtpräsident Bärtschiger willkommen hiess. Da es schwierig sei, genau zu bestimmen, wer nun wirklich der 20'000ste ist, habe man zwei Personen eingeladen, die dieser Zahl nahegekommen seien.

Und so überreichte Bärtschiger auch dem 28-jährigen Driton Asani einen Blumenstrauss. Er ist begeisterter Neuzuzüger: «Schlieren ist für mich ein Kindheitstraum.» Seit ihn sein Vater als Dreizehnjähriger das erste Mal von Flums nach Schlieren mitgenommen habe, um sich hier den ersten Mercedes – «dieser Wagen war wirklich schön»– zu kaufen, habe es Asani nach Schlieren gezogen.

Als man noch 60 Kilometer pro Stunde auf der Zürcherstrasse fahren durfte

Er erinnerte sich daran, dass man früher 60 Kilometer pro Stunde auf der Zürcherstrasse fahren durfte. Er sei stolz in der Umgebung von Zürich zu wohnen, sagte Asani. Wenn er als Jugendlicher vom Nachtleben in Zürich geschwärmt habe, habe man ihn in Flums gar nicht verstanden. Sie hätten ihm gesagt:

«Was wotsch in Züri?»

Und: «Wenn du es dort so toll findest, dann bleib doch dort», erzählte er auf der Dachterasse des Stadthauses und lächelte: «Jetzt habe ich halt gemacht, was sie wollten.»

Beide übrigens mögen die Nachbarstadt Dietikon nicht besonders. Dimova sagte: «Am Bahnhof hatte es immer Besoffene. Und dann diese Frauen, die den Insassen des Dietiker Gefängnisses von der Strasse zuwinken. Nein, das brauchte ich nicht mehr.» Und Asani, der auch in Dietikon wohnte, meinte: «Es ist viel zersiedelter als Schlieren. Hier ist es besser: Jeder kennt sich.» Dörflich sei es, wie in Flums, mit dem Driton Asani doch noch nicht ganz abgeschlossen zu haben scheint.

