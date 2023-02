Schlieren Bevor ein Unfall passiert: Parlamentarierin fordert mehr Sicherheit für Kinder auf diesem Fussgängerstreifen Weil der Fussgängerstreifen am Goldschlägiplatz vielen Kindern als Schulweg dient, setzt Parlamentarierin Sarah Impusino (Mitte) sich für mehr Sicherheit ein. Natacha Schmassmann Jetzt kommentieren 16.02.2023, 18.23 Uhr

Der Fussgängerstreifen des Anstosses: Für viele Kinder aus dem Rietpark-Quartier (rechts) führt der Weg ins Schulhaus Reitmen hier vorbei. Natacha Schmassmann

Für die Schlieremer Parlamentarierin Sarah Impusino (Mitte) ist klar: Der Fussgängerstreifen über die Goldschlägistrasse direkt am Goldschlägiplatz ist zum Überqueren nicht nur unübersichtlich, sondern werde von Fussgängerinnen und Fussgängern als gefährlich wahrgenommen. Auch für Autofahrer fehle in beide Fahrtrichtungen die Übersicht.

Die Schlieremer Gemeindeparlamentarierin: Sarah Impusino. zvg

Damit nicht zuerst ein Unfall passiere, solle die Stadt die Situation vor Ort verbessern, fordert Impusino in einer Kleinen Anfrage an den Stadtrat. Besonders kritisch an der Situation sei, dass der umstrittene Zebrastreifen bei der Kreuzung der Goldschlägi- und der Wiesenstrasse auf einem viel benutzten Schulweg liege. Denn das Einzugsgebiet des Schulhauses Reitmen sei sehr gross, schreibt sie.

Viele Kinder aus dem Neubauquartier am Rietpark würden täglich den Fussgängerstreifen nutzen, um zum Schulhaus auf der anderen Seite der Gleise zu gelangen. Denn wo früher mit dem Geistlich- und dem Färbiareal die Industrie heimisch war, ist inzwischen ein neuer Stadtteil mit fast 1000 Wohnungen entstanden. Und mit dem «Lymhof» soll ab Frühling 2024 das nächste grosse Wohnbauprojekt auf dem Areal umgesetzt werden.

Für Autos fehlt von beiden Seiten her die Übersicht

Angesichts der Ausgangslage fragt Impusino ganz direkt: «Ist es dem Stadtrat bewusst, dass dieser Fussgängerstreifen als eher gefährlich wahrgenommen wird?» Dafür sei vor allem der Strassenverlauf auf beiden Seiten des Fussgängerstreifens verantwortlich. Wegen einer Kurve auf der einen Seite und der Bahnunterführung auf der anderen fehle die Übersicht vor Ort für alle Verkehrsteilnehmende. Weil die Unterführung unter den ebenerdigen Gleisen verläuft, führt der Höhenunterschied der Strasse dazu, dass der Zebrastreifen erst relativ spät sichtbar wird.

Besonders unübersichtlich: Der Fussgängerstreifen ist hinter einer Kurve. Natacha Schmassmann

Weiter möchte die Parlamentarierin wissen, ob die Stadt in der Vergangenheit bereits Vorkehrungen ergriffen habe, um die Sicherheit der Kinder zu verbessern. Falls nicht, wäre der Stadtrat bereit, Verbesserungen vorzunehmen? Unabhängig davon fragt sie weiter, ob die Stadt dazu bereit sei, weitere Massnahmen für mehr Sicherheit umzusetzen. Als Beispiele nennt Impusino ein Lichtsignal oder zusätzliche Markierungen.

Perspektivenwechsel: Die Unterführung des Bahnhofs Schlieren erschwert ebenfalls die Sicht. Natacha Schmassman

Es ist nicht das erste Mal, dass Fussgängerstreifen in der Nähe des Goldschlägiplatzes zum Politikum werden. Im Herbst 2020 beklagte der damalige Parlamentarier Mergim Dina (SP) ebenfalls in einer Kleinen Anfrage die mangelnde Sicherheit auf einem Fussgängerstreifen, der sich an der Goldschlägistrasse befindet. Konkret bemängelte er das Fehlen einer Hinweistafel. Daraufhin wurde die Stadt aktiv und stellte vor Ort ein entsprechendes blaues Schild auf.