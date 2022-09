Schlieren Schlieremer Familien engagieren sich für Flüchtlinge aus der Ukraine – nun sagt ihnen die Stadt Danke Die kurzfristige Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine war für die Stadt Schlieren eine Herausforderung. Die Stadt bedankte sich nun im Rahmen eines Anlasses bei den Familien, die Flüchtlinge aufnehmen. Carmen Wehrli Jetzt kommentieren 06.09.2022, 18.09 Uhr

Christine Herrscher, Abteilungsleiterin Soziales der Stadt Schlieren, im Gespräch mit den Gastfamilien, die Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben. Henry Muchenberger

Seit in der Ukraine der Krieg tobt, hat sich in Schlieren die Zahl der Flüchtlinge innert kürzester Zeit fast verdoppelt. Eine organisatorische Herausforderung für die Stadt. Rund die Hälfte der aktuell 119 Flüchtlinge aus der Ukraine ist bei Gastfamilien, also bei Privatpersonen, untergebracht. Im Namen des Stadtrats bedankte sich nun Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) im Rahmen eines Anlasses am Montagabend im Start-up-Space Schlieren für die Hilfe.

In Anwesenheit von Christine Herrscher, Abteilungsleiterin Soziales, und Dascha Krizan, Bereichsleiterin Gesellschaft und Integrationsbeauftragte der Stadt Schlieren, sagte Bärtschiger:

«Die Gastfamilien nehmen uns viel Arbeit ab.»

Stadtpräsident Markus Bärtschiger (rechts) bedankt sich im Namen des Stadtrats bei den Gastfamilien. Henry Muchenberger

Die Gastfamilien stammen teils selbst aus der Ukraine oder umliegenden Ländern. Teils sind es auch Schweizer Familien. Da die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer so schnell wie möglich in einen geregelten Alltag finden sollen, bieten die Gastfamilien ihnen zumindest vorübergehend ein Zuhause.

Die Familien sind daher ziemlich gefordert, wie die Gespräche beim Apéro nach der Ansprache des Stadtpräsidenten zeigen. «Wir hatten ein chaotisches Durcheinander mit den Ämtern, weil weder wir noch die Ukrainerin anfangs die nötigen Informationen hatten», sagte Jana Much, eine Gastmutter, die eine ukrainische Mutter mit ihren zwei Söhnen beherbergt.

Es ist nicht leicht, die Ukrainerinnen und Ukrainer zu unterstützen

Der Anlass war daher von den Gastfamilien ersehnt worden. Sie benötigten nicht nur Informationen, zum Beispiel darüber, wie weit sie die Flüchtlinge finanziell unterstützen sollen, sondern sie wollten sich auch austauschen. Trotz Schwierigkeiten, wollen sie alle weiterhin helfen – aus Mitgefühl. «Die Bilder im Fernsehen haben uns emotional mitgenommen», sagte Much.

Die Gastfamilien unterstützen die Flüchtlinge mit Schutzstatus S bei der Integration und im Alltag. Das Leben in so einer Wohngemeinschaft ist nicht einfach. «Wir sprechen nicht dieselben Sprachen, daher benötigen wir eine Übersetzungs-App», erzählte Much.

Die Integrationsbeauftragte Dascha Krizan verwies daher auf Integrationsangebote für alle Einwohnerinnen und Einwohner wie beispielsweise den Infopoint Integration im Stadthaus und den Kleinkindertreff im Familienzentrum. Die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen ist grundsätzlich über eine Leistungsvereinbarung mit der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) geregelt.

Herrscher erklärte indes die politischen und gesetzlichen Grundlagen für Flüchtlinge mit Schutzstatus S. Nach drei Monaten können die Gastfamilien finanzielle Unterstützung beantragen. Das sollte die Gastfamilien etwas entlasten. Much bestätigt:

«Unsere Lebenserhaltungskosten sind buchstäblich explodiert.»

Ein weiteres Bedürfnis ist zudem ein Ort, wo sich die Flüchtlinge selbst zum Austausch treffen können. Denn aufgrund der sprachlichen Hürden leiden einige an Einsamkeit oder Heimweh. «Wir sind uns sicher, dass ihnen der Kontakt zu anderen Ukrainerinnen und Ukrainer fehlt», sagte Much.

Die Gastfamilien haben sich sogleich untereinander vernetzt und Kontakte ausgetauscht, um die Möglichkeiten für einen solchen Treffpunkt auszuloten.

Die Flüchtlinge, die nicht in einer Gastfamilie sind, sind in einer Flüchtlingsunterkunft der Stadt untergebracht. «Wir versuchen, Sie nicht in Zivilschutzanlagen unterbringen zu müssen. Das wäre nicht angemessen für so eine lange Zeit», sagte der Stadtpräsident. Das Engagement von Freiwilligen ist daher weiterhin gefragt. Krizan sagt: «Ohne die grosse Unterstützung aus der Bevölkerung hätten wir grosse Schwierigkeiten.»

