Wegen der drohenden Energiemangellage befinden sich die Schlieremer Ladengeschäfte derzeit im Stromsparmodus. Mit dem Verzicht auf Lichterketten und sonstigen energiefressenden Weihnachtsschmuck wollte man zeigen, dass nicht nur die Stadt, sondern auch die Privatwirtschaft bereit zum Stromsparen ist. Initiiert hat die Aktion die Detaillistenvereinigung Pro Schlieren. Im Interview sagt deren Präsident Philipp Locher, ob das Ganze Auswirkungen auf den Geschäftsgang hat.

Pro Schlieren teilte im September mit, dass sie allen Mitgliedern empfehle, vollständig auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten oder diese zumindest stark zu reduzieren ...

Philipp Locher (unterbricht): Wir haben vollständig darauf verzichtet, nicht teilweise! Alle drei Shoppingcenter von Schlieren, der Lilie Shoppingpoint, das Parkside und das Wagi Shopping, sehen von einer Beleuchtung ab, ebenso die Geschäfte an der Bahnhofstrasse. Unser Haus an der Bahnhofstrasse 2 hat zum Beispiel grosse aufblasbare Weihnachtskugeln als Ersatz aufgehängt. Die Aufhängerei war etwas schwierig, weil der Wind die Kugeln wieder heruntergeblasen hat und manche gerissen sind. Die Leute haben aber Freude daran gehabt.

Zur Person

Philipp Locher ist Präsident der Detaillistenvereinigung Pro Schlieren. Der ehemalige Politiker und Limmattaler des Jahres 2012 wohnt in Urdorf und ist Drogist. Der 69-Jährige ist Inhaber der Drogerie Locher in Dietikon. Seiner Familie gehörten einst mehrere Drogerien in der Region. Die Filiale in Geroldswil hatte er im September 2022 aufgegeben, die Filiale in Schlieren im Jahr 2018. In seiner Freizeit geht er der Sportart Curling nach. Er hat vier Enkelkinder.