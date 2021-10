Schlieren Erica Brühlmann-Jecklin über ihr neues Buch: «Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal über Mafiageschichten schreibe» Erica Brühlmann-Jecklin porträtierte eine kolumbianische Drogenschmugglerin. Dabei wurde sie von ihren Kindern gebeten, dass sie zum Schutze aller die Namen anonymisiert. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 19.10.2021, 04.00 Uhr

Ein Leben im Schatten: Die Schlieremer Autorin Erica Brühlmann-Jecklin zeichnet das Schicksal einer kolumbianischen Drogenkurierin nach. Lydia Lippuner

«Ich habe alles verloren», flüstert Luz vor sich hin, «bin lebendig begraben.» Tränen rinnen über das Gesicht der Frau. Dabei war Luz doch erstmals erleichtert, nachdem sie überraschend von der Polizei festgenommen worden war. Nach einigen Jahren im Frauengefängnis im bernischen Hindelbank sieht die ehemalige Drogenkurierin aber nur noch den Weg in den Freitod. Diese Szenen erzählt Erica Brühlmann-Jecklin in ihrer neuen Biografie «Die Mula». Die Schlieremer Schriftstellerin führt die Leserinnen und Leser in schnellem Tempo durch die Erinnerungswelt einer kolumbianischen Drogenkurierin in den 1980er-Jahren.

Auf dem Buchcover ist nur die dunkle Silhouette einer gelockten Frau zu erkennen. Brühlmann-Jecklin deutet auf den Stubentisch vor sich. «Wir sassen hier alle zusammen, als ich meinen Kindern von Luz, der Drogenkurierin, erzählte», sagt sie. Kaum habe sie das Projekt erwähnt, sei sie von allen drei Familienmitgliedern gedrängt worden, den Namen der Schmugglerin und möglichst alle anderen Namen in der Geschichte zu anonymisieren. Zu brenzlig sei die Lage mit den lateinamerikanischen Drogendealern.

14 Stunden Tonbandaufnahmen

So kam es, dass Brühlmann-Jecklin sich mit der Protagonistin hinsetzte, alle Namen aufschrieb und sie gemeinsam jeder Person einen neuen Namen verpassten. «Ausser ‹Luz›, dem Vornamen der Protagonistin, stimmt keiner der Namen», sagt sie. Sie habe für dieses Buch viel recherchieren müssen, weil die Informationen nur so aus Luz heraussprudelten und deshalb zu Beginn viele offene Fragen blieben. «Ich hatte 14 Stunden auf Tonband aufgezeichnet, in denen mir Luz ihre Geschichte erzählte. Dazu kamen 135 E-Mails zur Präzisierung», sagt Brühlmann-Jecklin.

Ihr sei sehr wichtig gewesen, alle Details nachvollziehen zu können, deshalb kontaktierte sie den Anwalt, die Gefängnisbetreuerin und auch den Sohn der Protagonistin, sagt Brühlmann-Jecklin:

«Wenn nur ein Detail nicht stimmt, so ist die ganze Geschichte für den Leser unglaubwürdig.»

Als Psychologin habe sie in dieser Geschichte einige Verhaltensmuster erkennen können. So zeigt sie durch die Biografie auf, wie eine junge Frau dazu kommen kann, Fingerlinge mit Drogen zu schlucken, und was es braucht, damit sie sich wieder aus den Fängen der Mafia befreien kann.

Schreibendes Multitalent mit grosser Herausforderung Erica Brühlmann-Jecklin ist Schriftstellerin, Psychotherapeutin, Liedermacherin und Lehrerin für Anatomie und Physiologie. Die 72-Jährige sieht aufgrund einer Erkrankung ihrer Netzhaut in der Mitte nur noch zwei Prozent. Dank eines beinahe intakten Gesichtsfelds kann sie sich aber gut im Raum orientieren. Obwohl ihr das Schreiben mit jedem Jahr schwerer falle, wie sie sagt, veröffentlicht sie doch regelmässig neue Bücher. So erschien 2020 die 16. Auflage ihres Anatomie-Standardwerks.

Die Geschichte der «Mula» gibt denn auch alles her für eine spannende Erzählung. Gewalt, Gewissensbisse und Grauzonen sind zur Genüge in Luz' Leben zu finden. «Was uns verbindet, ist wohl, dass wir beide Kämpferinnen sind», sagt Brühlmann-Jecklin. Ansonsten unterscheide sich die Geschichte sehr stark von ihren früheren Biografien wie «Sofia»,«Alice» und «Rosenkind».

«Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal über Mafiageschichten schreibe. Lange hatte ich Widerstände gegen diese Geschichte», sagt die Autorin. Gewalt, Drogen und Lateinamerika, das schien ihr zu schwierig. Obwohl sie zu Beginn unsicher gewesen sei, habe sie nach den ersten Gesprächen gemerkt, dass es kein Zurück gibt und die Geschichte erzählt werden muss.

Neues Projekt im Schlieremer Wullehüsli

Mit dem Buch habe sie nun zwei Ziele erreicht. Einerseits habe sie Luz' Wunsch erfüllt, ihre Lebensgeschichte als Buch niederzuschreiben. Zum anderen habe sie dem Zytglogge-Verlag-Gründer Hugo Ramseier damit einen Gefallen getan. Er sei mit dem Vorschlag für die Biografie auf sie zugekommen und habe Luz zu ihr geschickt. «Nun hoffe ich auf eine gelingende Buchvernissage, danach ist dieses Projekt für mich abgeschlossen», sagt Brühlmann-Jecklin.

Sie hat aber bereits die nächsten Aufgaben im Kopf. So habe sie ein Buch über die Lebensgeschichte ihrer Tante geschrieben, das bald druckreif sei. Zudem hegt sie bereits seit langem den Wunsch, im Schlieremer Wullehüsli an der Freiestrasse eine offene Schreibwerkstatt zu eröffnen. Sie sei dort allerdings nicht die einzige Bewerberin. Sollte es klappen, könnten dort noch weitere Biografien entstehen.

Buchvernissage: Am Mittwoch, 27. Oktober, um 20 Uhr liest Autorin Erica Brühlmann-Jecklin in der Bibliothek Schlieren an der Bahnhofstrasse 4 aus der Biografie «Die Mula» vor. Zu Gast sind auch die Protagonistin Luz Estella Fernandes, Salome Ruf vom Zytglogge Verlag und Silvia Meister, ehemalige Betreuerin im Gefängnis Hindelbank. Im Anschluss findet ein Apéro statt. Die Covid-Zertifikatspflicht gilt.