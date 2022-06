Schlieren Schiene, Strasse oder Metaverse? Am 22. LiZ-Forum sprach man über künftige Kommunikations- und Transportmittel In der JED-Eventhalle diskutierten Zattoo-Gründerin Bea Knecht, Eisenbahnkönig Peter Spuhler und der Dietiker Transportunternehmer Nils Planzer über Diesel, Brennstoffzellen und Avatare. Lukas Elser Jetzt kommentieren 23.06.2022, 19.00 Uhr

Peter Spuhler, CEO und Verwaltungsratspräsident der Stadler Rail AG, Moderator Patrik Müller, Chefredaktor CH Media, Bea Knecht, Gründerin und Verwaltungsrätin von Zattoo, und Nils Planzer, CEO und Verwaltungsratspräsident der Planzer Transport AG, diskutierten am 22. LiZ-Forum über Fortschritt. Valentin Hehli

Braucht es in Zukunft noch Dieselbrummer, oder werden Waren nur noch über das unterirdische Transportsystem Cargo sous terrain von Stadt zu Stadt geschickt? Fahren Züge bald ohne Lokführer? Oder findet der Grossteil der gesellschaftlichen Interaktion nur noch im Metaverse statt? Das Podium des 22. LiZ-Forums in der Schlieremer JED-Eventhalle vom Mittwoch nahm sich dem Thema Fortschritt an. Wobei sich Fortschritt nicht nur auf die Zukunft bezog, sondern auch im eigentlichen Sinn des Wortes als Bewegung interpretiert wurde.

Peter Spuhler. Valentin Hehli

Obwohl alle Teilnehmer Unternehmer waren, trafen ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander. Da waren einmal Peter Spuhler, CEO und Verwaltungsratspräsident der Stadler Rail AG. Für den Eisenbahnerkönig spielt der Schienenverkehr auch in der künftigen Mobilität eine zentrale Rolle.

Nils Planzer. Valentin Hehli

Als dessen natürlicher Gegenpol hat ihm Moderator Patrick Müller, neuer Chefredaktor von CH Media, zu der auch die Veranstalterin «Limmattaler Zeitung» gehört, Nils Planzer zur Seite gestellt. Planzer ist Hauptaktionär, Verwaltungsratspräsident und CEO des Dietiker Lagerlogistik- und Transportunternehmens Planzer. Für ihn haben die Lastwagen noch lange nicht ausgedient.

Schiene versus Verkehr?

Den ideologischen Graben zwischen Schienen- und Strassenverkehrverfechtern spürte man an diesem Abend allerdings nicht. Dieser Kampf habe sich kurz nach der Jahrtausendende gelegt, sagte alt SVP-Nationalrat Spuhler. So sprach sich Planzer auch explizit für eine Kombination der beiden Verkehrsmittel aus – auch wenn er nicht umhin kam, die seiner Meinung nach derzeit etwas einseitige Förderung des Schienenverkehrs durch den Staat zu beklagen.

Bei der Frage, welche Antriebstechnologie in Zukunft gefragt ist, waren die beiden aber verschiedener Meinung. Zwar setzen beide auf autonomes Fahren. So hat Planzer kürzlich fünf mit dieser Fähigkeit ausgerüstete Lieferwagen bestellt. Doch während er die Vorzüge von Biodiesel und synthetischen Treibstoffen hervorhob, sprach Spuhler von mit Brennstoffzellen ausgerüsteten oder batteriebetriebenen Zügen. Einig war man sich dann aber wieder darin, dass die neuen Technologien heute noch viele ungelöste Probleme aufwerfen würden. Was man auch erfuhr: Aus rechtlichen Gründen sind ganz chauffeurlose Lieferwagen noch Zukunftsmusik. Und die Limmattalbahn dürfte wohl auch nicht so rasch ohne Fahrer auskommen.

Bea Knecht. Valentin Hehli

Das Metaverse ist nicht böse, findet Bea Knecht

In einer ganz eigenen Sphäre bewegte sich derweil Bea Knecht. Die Softwareentwicklerin und Gründerin des TV-Streamingdienstes Zattoo, die, um ihren mit Terminen durchgetakteten Alltag bewältigen zu können, mit ihrem Camper von Meeting zu Event fährt, vertrat die Techszene. Sie unterstrich die Chancen des Austauschs per Avatar und sprach sich dagegen aus, das derzeit so angesagte, virtuelle Metaverse einfach als «schwierig, gefährlich und böse» abzustempeln.

Knecht wollte die Zuhörer für den technologischen Fortschritt begeistern und unterstrich, dass grundsätzlich mehr möglich sei, als man sich vielleicht vorzustellen vermag. Als Beispiel nannte sie die enorme Entwicklung bei den Verbrennungsmotoren in den letzten 40 Jahren. Und aufs Metaverse bezogen, meinte sie: «Man sollte bei der Artificial Intelligence nicht sofort ans Schlimmste denken.» Zudem stehe hinter jedem Avatar immer noch ein Mensch.

Das Metaverse wiederum könne die Menschen näher zusammenrücken. Zum Beispiel könnten Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, die unter anderen Umständen nicht zusammenarbeiten könnten. Das sei gerade für die Schweizer Techszene sehr wichtig, weil in der Schweiz einfach zu wenig Fachkräfte vorhanden seien.

Ein knackiges Statement zum Schluss

Während Knechts Ausführungen naturgemäss teilweise etwas ins Technische gingen, waren Planzers Aussagen unmissverständlich. Auf die Frage eines Zuhörers, was er denn von Cargo sous terrain hält, dem unterirdischen Transportsystem, dessen erste Teilstrecke 2031 eröffnet werden soll, sagte er kurz und bündig:

«Das isch en Schissdräck.»

Ein solches System werde nie funktionieren, befand der gelernte Lastwagenmechaniker, der heute Teileigentümer der Kieser-Fitness-Kette ist. Und dieses markige Statement nahm Moderator Müller als Schlusswort und eröffnete damit den Apéro, wo unter anderem Falafelspiesse und Granatapfel-Linsen-Salat serviert wurden.

