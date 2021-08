SBB will neue Beleuchtung am Bahnhof Schlieren

Schlieren SBB will bessere Lampen und Lautsprecher beim Gleis 3 und 4 – und prüft eine Verlängerung des Perrondachs Es werde Licht: Weil es Kunden auf dem Perron des Bahnhofs Schlieren offenbar zu dunkel war, ersetzt die SBB nun ihre Leuchten. Lukas Elser 27.08.2021, 10.02 Uhr

Sie haben ausgedient: Die grossen Leuchten hoch über den Köpfen. Lukas Elser

Die SBB wollen einen Teil ihrer Beleuchtungsanlage am Bahnhof Schlieren modernisieren.

Gemäss der Planauflage, die derzeit bei der Stadt Schlieren eingesehen werden kann, will die Bahnbetreiberin die Lampen im ungedeckten Perronbereich der Gleise 3 und 4 in Richtung Dietikon abmontieren. Dem SBB-Mediensprecher Reto Schärli zufolge werden an ihrer Stelle neun neue Kombiständer montiert. «Kombi» deshalb, weil die neuen Masten neben der eigentlichen LED-Laternen auch noch Lautsprecher tragen.

Neu (Vordergrund) und alt im Vergleich. zvg

Bis anhin waren die Lampen für den Perronbereich an den Fahrleitungsmasten befestigt. «Die neuen Ständer ermöglichen es, die Lampen tiefer zu montieren. Dadurch können wir viel gezielter beleuchten», sagt Schärli. Und da die SBB gleichzeitig auch noch mehr Kandelaber vorsieht, werde der Perron bald viel besser ausgeleuchtet sein als bisher. Schärli zufolge hat das Unternehmen Rückmeldungen von Schlieremer Pendlern erhalten. Offenbar sei der Perron in diesem Bereich zu wenig hell gewesen.

Gleichzeitig will die SBB mit den neuen Kandelabern die Beschallung verbessern. Die Kosten für die neuen Masten gehen ganz zu Lasten der SBB.

Stadt Schlieren möchte seit Jahren ein längeres Dach

Die SBB prüft zudem, ob sie dem Wunsch der Stadt Schlieren nach einer Verlängerung des Perrondachs bis zur letzten Unterführung in Richtung Dietikon entsprechen kann. Die Stadt Schlieren hat dieses Anliegen beim letzten Gespräch mit der Bahnbetreiberin eingebracht. Gemäss Bauvorstand Stefano Kunz (Die Mitte) wünscht sich die Stadt Schlieren angesichts der gestiegenen Kundenfrequenz schon seit Jahren ein längeres Perrondach.

Die Stadt Schlieren wünscht sich hier ein gedecktes Dach. Lukas Elser

Ob die Verlängerung überhaupt möglich ist und wie lange die SBB für die Prüfung des Anliegens braucht, ist indes noch nicht klar. Die Frage nach der Finanzierung einer allfälligen Verlängerung beantwortet Mediensprecher Schärli so: «Wenn das heutige Perrondach den Standards des Bundes entspricht, müsste die Stadt Schlieren eine allfällige Verlängerung finanzieren.»

Salopp gesagt geht es um die Frage, welches Dach zur Grundausstattung eines Bahnhofs gehört - und ab welcher Dachlänge man bereits von einer Luxuslösung sprechen kann. Worum es sich in diesem Fall handelt, werden die Abklärungen der SBB zeigen.