Schlieren Satan statt Meier: Keiner der Listenfüller wollte ins Parlament nachrücken Die aus der SP und aus dem Schlieremer Parlament ausgetretene Silvia Meier hat nun einen Nachfolger. Es war ein spezielles Prozedere. David Egger 11.12.2021, 12.51 Uhr

Nach den Wahlen 2018 traf sich das Schlieremer Parlament am 9. April zur konstituierenden Sitzung. Seither haben schon diverse Politikerinnen und Politiker ihren Sitz an Parteikollegen weitergegeben. Sandra Ardizzone (Schlieren, 9. April 2018)

Die Wahlen 2018 sind schon lange her. Umso mehr dürfte die eine oder andere Partei froh sein darum, dass die Wahlen 2022 nun näher rücken. Denn je länger die letzten Wahlen her sind, desto schwieriger wird es, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden, wenn jemand während der vierjährigen Amtszeit aus dem Gemeindeparlament zurücktritt. Ein Beispiel dafür zeigte sich zuletzt in Schlieren.

Nachdem Silvia Meier Anfang 2020 aus der SP und auch aus der SP-Fraktion im Schlieremer Parlament ausgetreten war, politisierte sie zunächst als Parteilose weiter. Am 3. November 2021 hat sie nun beim Dietiker Bezirksrat ein Gesuch um vorzeitige Entlassung aus dem Schlieremer Parlament gestellt. Und zwar «per sofort».

Entlassungsgesuch zuerst nur teilweise genehmigt

Der Bezirksrat genehmigte das Gesuch zwar im Grundsatz. Schliesslich kommt es sowohl im Dietiker als auch im Schlieremer Parlament immer wieder vor, dass jemand während der Amtszeit sein Amt abgeben will – manche, weil sie wegziehen, andere, weil sie nicht mehr genug Zeit für Milizpolitik haben, und wieder andere aus gesundheitlichen und anderen Gründen. Allerdings genehmigte der Bezirksrat das Gesuch nicht «per sofort».

Vielmehr forderte er stattdessen den Schlieremer Stadtrat auf, zuerst die Nachfolge von Silvia Meier zu regeln. Das hat der Stadtrat nun getan und damit ist auch das Entlassungsgesuch von Silvia Meier endgültig bewilligt.

Ein Tod, ein Wegzug und sechs Verzichtserklärungen

Wie die Nachfolge geregelt wurde, ist allerdings speziell. Bei einem Rücktritt aus dem Gemeindeparlament wird normalerweise «die erste Ersatzperson auf der betreffenden Liste vom Stadtrat als gewählt erklärt», legt der Stadtrat in seinem Beschluss dar. Da Silvia Meier ursprünglich für die SP gewählt worden war, gilt in diesem Fall also die SP-Liste. Acht Personen waren auf dieser Liste noch vorhanden. Wobei: Eine dieser acht Personen ist verstorben und eine weitere Person ist mittlerweile aus Schlieren weggezogen. Bleiben also nur noch sechs. «Sämtliche» dieser sechs Personen «haben den Verzicht auf das Amt erklärt», hält nun der Stadtrat in seinem Beschluss fest. Anders gesagt: Keiner der Listenfüller wollte nachrücken.

Das kantonale Gesetz über die politischen Rechte hat aber für diesen Fall vorgesorgt. Dazu muss man wissen: Wer für ein politisches Amt kandidieren will, muss dazu oft zuerst Unterschriften einiger Stimmberechtigten vorlegen können, die diese Kandidatur unterstützen. Das gilt auch für Listen bei Parlamentswahlen. Im Gesetz über die politischen Rechte heisst es nun, dass die Mehrheit jener Personen, die vor den Wahlen die jeweilige Kandidaten-Liste unterzeichnet hatten, «eine Ersatzperson bezeichnen» können. Das hat die SP – respektive die Mehrheit der Unterzeichnenden der SP-Liste – inzwischen getan.

«Gemäss diesem Vorschlag soll Arif Satan als Ersatzmitglied der SP bestimmt werden», schreibt der Stadtrat. Satan habe zudem mit seiner Unterschrift erklärt, das Amt anzunehmen. Nachfolge gelöst.

Und alt Gemeindeparlamentarierin Silvia Meier? Zu ihr hält der Stadtrat in seinem Beschluss weiter fest: «Für die geleisteten Dienste zu Gunsten der Stadt und ihrer Bevölkerung wird Silvia Meier der beste Dank aus­gesprochen.» Meier war bei den letzten Wahlen im Jahr 2018 neu ins Schlieremer Parlament gewählt worden.