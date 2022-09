«Saras weiter Weg»: Erica Brühlmann-Jecklin und ihr neustes Werk

Schlieren «Saras weiter Weg»: Erica Brühlmann-Jecklin stellt ihr neustes Werk vor Die Vernissage in der Bibliothek Schlieren zum neuen Buch von Erica Brühlmann-Jecklin stiess auf grosses Interesse. Es handelt von ihrer Tante aus Siebenbürgen, die 1945 von den Russen deportiert wurde. Christian Murer Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Autorin Erica Brühlmann-Jecklin verteilte an der Vernissage auch persönliche Widmungen. Christian Murer

Pünktlich um 20 Uhr hiess ­Monique Roth, die Leiterin der Bibliothek Schlieren, am Mittwochabend die Gästeschar zur Buchvernissage herzlich willkommen. «Ich bin glücklich und stolz, dass ich Sie zu dieser Vernissage begrüssen darf und aus dem Leben als ehemaliger Verleger erzählen kann», sagte zudem Urs Breitenstein, der ehemalige Verleger des Basler Schwabe-Verlags. Breitenstein hatte sich dafür ins Zeug gelegt, dass die Tante von Erica Brühlmann-Jecklin das Buch «Saras weiter Weg» pünktlich am 12. März zu ihrem 95. Geburtstag in den Händen halten konnte. Um sie geht es im neuen Buch.

Erica und Toni Brühlmann-Jecklin stellten die Neuerscheinung an der Vernissage in der ­Bibliothek vor. Eine Stunde lang gingen sie in Worten und Bildern auf die Geschichte der 95-jährigen Frau ein.

Ihr weiter Weg begann in Siebenbürgen. Im Januar 1945 deportierten dann aber die Russen junge Arbeitsfähige ab 17 Jahren aus Siebenbürgen in ein Arbeitslager in der Ukraine. Der Grund der Deportation der deutschsprachigen Rumänen war ihre Deutschsprachigkeit. Sara musste wie alle anderen hart arbeiten. Zweieinhalb Jahre Hunger und Schwerstarbeit. Und keine Ahnung, wie es ihren Brüdern und den Eltern ging.

Ein Bruder starb im Krieg. Ein weiterer Bruder wurde nach Sibirien entführt. Im Buch lesen wir, wie Sara trotz dieses Schicksals ihr Leben meisterte und wie sie über Umwege schliesslich nach Kanada kam. Denn in ihrer alten Heimat war sie als Siebenbürger Sächsin nicht mehr willkommen. In Kanada lernte sie dann Andy Jecklin kennen. Sie heiratete und gründete eine Familie. Der jetzige Krieg in der Ukraine war für sie wie eine ­Retraumatisierung.

Wie die Autorin zu dieser Geschichte kam

«Ich war stets in engem Kontakt mit unseren Kanadiern, waren doch auch noch andere ausgewandert, ein Bruder und eine Schwester von Andy sowie zwei meiner Brüder», sagt Erica Brühlmann-Jecklin, die die ersten Jahre ihres Lebens im bündnerischen Prättigau aufwuchs.

Bei einem Besuch habe ihr die Tante ihre Geschichte erzählt. Sie konnte sie auf Tonband aufnehmen. «Zusätzlich gab sie mir eine Aufnahme, die sie als noch etwas jüngere Frau wohl für ihre Kinder auf Englisch realisiert hatte. Denn sie wollte schon, dass dieser Geschichtsteil nicht vergessen ging. Diese beiden Dokumente waren schliesslich für mich die Grundlage für den Inhalt des 126-seitigen Buches», erklärt Autorin Brühlmann-Jecklin.

Sara erzählt viel über ihr Dorf, einiges über ihre Kindheit, über das Brauchtum, an dem sie sehr hing, über die Deportation und die Zeit im Arbeitslager sowie über die Ankunft in Kanada und ihr weiterer Weg dort.

Von Bergbauernbuben zu Grossfarmern

Sie war schlussendlich sehr glücklich mit Andy, dem Onkel von Erica Brühlmann-Jecklin. Die beiden Brüder Andy und Peter waren wie eine Grossfamilie, obschon jeder seine eigene Familie hatte. Die Kinder beider Familien waren zwar Cousins, wuchsen aber fast wie Geschwister auf. Sie lebten in zwei Häusern nahe beieinander und betrieben eine Grossfarm, was eigentlich erstaunlich ist bei zwei ehemaligen Bergbauernbuben, die sommers Kühe und Geissen im Prättigau gehütet hatten.

«Sara war meine Lieblingstante. Ich hatte eine sehr enge Beziehung zu ihr», bekennt Brühlmann-Jecklin. Die Tante habe alle ihre Bücher, insbesondere das Buch «Sofia – eine Frau aus dem Prättigau» gelesen. «Sie sagte mir einmal: ‹Es ist ein Buch der Liebe.› Meine Tante war mir sehr, sehr wichtig. Zwischen den Besuchen von ihr zu uns in die Schweiz und umgekehrt telefonierten wir recht oft.» Übrigens: Die Tante hat laut Brühlmann-Jecklin das Buch vorgängig gelesen und autorisiert.

Jürg Loosli aus Schlieren sagte nach der Vernissage: «Ich fand den Abend wirklich ganz toll. Es ist eine ganz spezielle und spannende Geschichte.» Und die Schlieremerin Barbara Los ergänzte: «Ich kenne Erica schon lange. Die meisten Bücher von ihr habe ich auch gelesen. Die Geschichte von ihrer Tante finde ich total spannend.» Die Reaktionen auf die Vernissage waren äusserst positiv.

