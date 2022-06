Teilnehmerrekord: 200 Gäste am 22. LiZ-Forum im JED in Schlieren

Schlieren Sanktionen, Agglo-Scherze und Rekorde: Das 22. LiZ-Forum lockte über 200 Gäste aus Politik und Wirtschaft in die JED-Eventhalle Der Vernetzungsanlass der «Limmattaler Zeitung» stand im Zeichen des Fortschritts. Die FDP-Nationalrätin und Direktorin der Zürcher Handelskammer Regine Sauter machte sich für die Innovationskraft im Land stark, während Peter Spuhler, CEO von Stadler Rail, seine Haltung zur Schweizer Neutralität angesichts des Ukraine-Kriegs kundtat. Sibylle Egloff 24.06.2022, 05.00 Uhr

Regine Sauter, FDP-Nationalrätin, Direktorin der Zürcher Handelskammer und Ständeratskandidatin im Gespräch mit Moderator Patrick Müller, dem neuen Chefredaktor und publizistischen Leiter von CH Media. Valentin Hehli

Das diesjährige LiZ-Forum stand unter dem Motto Fortschritt. Passend also, dass die 22. Ausgabe des Netzwerk-Anlasses für einen Teilnehmerrekord sorgte. Über 200 Gäste aus der Limmattaler Wirtschaft und Politik folgten der Einladung der «Limmattaler Zeitung» und fanden sich am Mittwoch in der JED-Eventhalle in Schlieren ein. Zum Vergleich: Letztes Jahr besuchten 130 Personen den Event. Ob das Interesse den hochkarätigen Referentinnen und Referenten geschuldet war oder ob es vier Monate nach der Aufhebung der Coronamassnahmen noch immer einen Nachholbedarf an sozialem Austausch gibt – man weiss es nicht.

Vom Occasionsautomarkt zur Start-up-Szene

Klar wurde an der Veranstaltung jedoch, dass das Thema Fortschritt bestens mit Schlieren und dem Limmattal harmoniert. Die Gründe dafür hob Regine Sauter, FDP-Nationalrätin und Direktorin der Zürcher Handelskammer, in ihrem Grusswort hervor. Der Duden definiere Fortschritt als positiv bewertete Weiterentwicklung. Das treffe auf Schlieren zu. «Noch vor ein paar Jahren rümpfte man die Nase, wenn man den Namen der Stadt hörte. Komiker Viktor Giacobbo nutzte Schlieren als Beispiel, um über Agglos zu lästern. Die Stadt war vor allem bekannt für ihre Occasion-Automärkte», sagte Sauter.

Doch heute präsentiere sich Schlieren fortschrittlich, verfüge über eine bemerkenswerte Start-up-Szene. Die Region sei überdies die Heimat von etablierten Unternehmen und des national und international bedeutenden Bio-Technoparks mit 50 Firmen und 30 universitären Instituten.

Mit intelligenten Ideen konkurrenzfähig bleiben

Als zentrales Element für den Fortschritt in der Schweiz nannte Sauter die Innovationskraft. «Im Gegensatz zu anderen Ländern und Regionen besitzen wir keine natürlichen Ressourcen. Wir müssen uns mit intelligenten Ideen von der Konkurrenz abheben.» Dass die Schweiz zu den innovativsten Ländern der Welt gehöre, verdanke sie ihrem Pioniergeist und ihrer Anpassungsfähigkeit.

«Zusätzlich hat man in Bildung, Forschung und Wissenschaft investiert und dafür gesorgt, dass sich diese Bereiche vernetzen», erzählte Sauter. Geholfen hätten auch die offenen Grenzen zur EU und das liberale Arbeitsrecht. «Dadurch ist im Raum Zürich ein Hub für Drohnentechnologie, ein Crypto Valley und ein Biotech Cluster entstanden. Traditionelle Branchen haben wiederum von diesen Innovationen profitiert.» Diesen Strukturen, Unternehmen und den Innovationen gelte es Sorge zu tragen, mahnte Sauter.

«Wir gehen zu fahrlässig mit unseren Stärken um»

Die Politikerin verwies auf ein Ranking des Amts für Wirtschaft und Arbeit in einer Studie zum Innovationsstandort Zürich. «Zürich liegt auf Platz 51 von 250 europäischen Regionen. 2014 belegten wir noch Platz 18. Das sollte uns bedenklich stimmen.» Kritisch sah Sauter auch das gespannte Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Schweizer Forschungsinstitute und Start-ups könnten an manchen Programmen nicht teilnehmen. Das schränke die Innovationsfähigkeit massiv ein. «Unsere Innovationskraft ist nicht gottgegeben. Wir müssen den Investoren, der Bildung und der Forschung die nötigen Rahmenbedingen bieten, um Innovation zu fördern, damit es weiterhin zu einer positiv bewerteten Weiterentwicklung kommt.»

Kandidatur für den Ständerat: Wettbewerb statt Erbmonarchie

Bevor sich Sauter wieder ins Publikum setzen konnte, wollte Moderator Patrik Müller, der ebenso passend zum Thema Fortschritt am gleichen Tag zum Chefredaktor und publizistischen Leiter von CH Media ernannt wurde, jedoch noch mehr über ihre Kandidatur für den Ständerat erfahren. Anfang Woche wurde bekannt, dass Sauter die Nachfolge von ihrem 2023 zurücktretenden Parteikollegen Ruedi Noser antreten will, woraufhin die Zürcher FDP als Erbmonarchie bezeichnet wurde. «Ich stelle mich diesem Wettbewerb. Jeder versucht, die Wähler von seinen Qualitäten zu überzeugen. Ich bin seit acht Jahren im Nationalrat und war lange Mitglied im Kantonsrat. Im Ständerat ist der Gestaltungsspielraum grösser, das reizt mich», entgegnete Sauter.

Peter Spuhler sass 13 Jahre lang für die SVP im Nationalrat. Sich im Ständerat zu engagieren, kam für den Vollblutunternehmer dann aber doch nicht in Frage. Er kehrte zurück in den Chefsessel des Schienenfahrzeugherstellers Stadler Rail und kümmert sich seit zwei Jahren interimistisch um die Konzernleitung, weil sein ursprünglicher Nachfolger Thomas Ahlburg nach zwei Jahren im Amt zurücktrat. Mit seinem Unternehmen sorgt Spuhler für Fortschritt im Limmattal.

Am Dienstag lieferte Stadler Rail das dritte von acht Fahrzeugen der Limmattalbahn von Valencia nach Bremgarten. Ob in Zeiten von Lieferschwierigkeiten denn alle acht Trams pünktlich zur Eröffnung der neuen Limmattalbahnstrecke Zürich-Altstetten und Killwangen-Spreitenbach im Dezember ankommen würden, wollte Moderator Müller wissen. Spuhler zeigte sich zuversichtlich: «Wir sind im Fahrplan. Wenn ich nichts höre, dann läuft es gut. Und sonst müssen wir sofort reagieren.»

Er holte seine Mitarbeiter aus dem Knast

In 35 Jahren baute sich Spuhler ein Bahnimperium auf. Zählte Stadler Rail anfänglich noch 18 Mitarbeitende, sind es heute über 13'000 Angestellte, verteilt auf dem ganzen Erdball. Insgesamt hat die Firma 85 Standorte, eine davon befindet sich in Weissrussland. Doch der laufe nun nur noch auf Sparflamme, versicherte Spuhler Moderator Müller. «Aufgrund Lukaschenkos Nähe zu Putin mussten wir die Sanktionen umsetzen und haben das Werk nach Polen gezügelt. Das Personal haben wir nach Polen, Berlin und in die USA geschickt. Viele mussten wir aber leider entlassen. Es trifft die Falschen», so Spuhler. Seine belarussischen Mitarbeitenden seien mit Ukraine-Fahnen zur Arbeit gefahren. Viele von ihnen hätten sich bereits davor kritisch über ihren Machthaber geäussert. «Während den Protesten gegen Lukaschenkos Politik sassen zahlreiche unserer Mitarbeitenden im Gefängnis. Dank unseren Kontakten und dem Zuzug von Anwälten konnten wir sie da rausholen.»

Ihm würden die Standorte in den ehemaligen Sowjetrepubliken besonders am Herzen liegen. «Unser Ziel ist es, diese Länder wirtschaftspolitisch zu integrieren und auf diesem Weg einen Beitrag zu leisten, um die Demokratisierung zu fördern sowie den Mitarbeitern die westliche DNA einzuspritzen.»

Auch wenn die Sanktionen schlecht fürs Geschäft sind, so befürwortet Spuhler diese klar. Wenn die rote Linie überschritten und das internationale Völkerrecht derart gebrochen werde, wie es Russland aktuell tue, dann könne man nicht mehr auf die Neutralität pochen. Mit dieser Aussage stellte der ehemalige SVP-Politiker sicher: Er vertritt in diesem Punkt nicht die Meinung seiner Partei.

«Die SVP fasst den Neutralitätsbegriff zu eng. Damit habe ich Mühe. Was heisst neutral?»

Aufgrund der Reaktion der Schweiz sei es zwar richtig, dass der Verhandlungsstandort Schweiz gestorben sei, und Russland sich hierzulande nicht mehr an einen Tisch setzen wolle. Doch Spuhler sagte: «Wir müssen ein klares Bekenntnis abgeben. Das hätten wir bei der Annexion der Krim bereits müssen. Mit dem Ukraine-Krieg wurde der Neutralitätsbegriff aufs Tapet gebracht. Es ist wichtig, dass man nun darüber spricht.»