Schlieren Budget 2023: Parlament genehmigt Sparübung

Schlieren «Rotstiftübung» beim Budget: Parlament nimmt 16 Kürzungen vor Bei der Debatte über den Voranschlag 2023 wurde um viele Details gefeilscht. Das zehrte an den Nerven, wie sich an den wütenden Schlussvoten zeigte. Lukas Elser Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Fenster sind nur einfach verglast – und das bleiben sie auch. Denn das Schlieremer Parlament spart. Lukas Elser

Steuertechnisch bringt 2023 für die Schlieremerinnen und Schlieremer nichts Neues. Der Steuerfuss bleibt das vierte Jahr in Folge auf 111 Prozent. Das hat das Gemeindeparlament am Montag so entschieden.

Die Sparpolitiker dominierten die Debatte in der Aula der Schule Reitmen. Sie strichen gegen den Widerstand des Stadtrats das Budget 2023 zusammen. 16 Kürzungsanträge wurden genehmigt. Mit dieser «Rotstiftübung», wie es die Gegner nannten, reagierte der rechtsbürgerliche Block auf einen Vorwurf des Stadtrats an der letztjährigen Budgetdebatte. Damals hiess es, die Bürgerlichen würden immer nur Sparen befehlen, aber keine konkreten Vorschläge machen.

Ein Grossteil der Kürzungen kann Daniel Laubi (Mitte) für sich verbuchen. Er forderte, 16 Budgetposten, die für das Honorar von externen Beratern und Gutachtern vorgesehen waren, jeweils um 10 Prozent zu kürzen. Mit 13 seiner Vorschläge kam er durch, mit drei nicht. Die Mehrheiten waren jeweils eher knapp.

Verkehrskundeunterricht für zwei Klassen gestrichen

Die Kürzungen betreffen die Ressorts Soziales, Bildung und Jugend sowie Präsidiales. Konkret geht es dabei zum Beispiel um zahnärztliche Abklärungen, Psychotherapie, Berufsbeistandschaft, Lehrstellenbörse und Medienprävention. Wie der Stadtrat warnte, fällt den Kürzungen auch der Verkehrskundeunterricht von mindestens zwei Schulklassen zum Opfer. Boris Steffen (SVP) beruhigte aber, dass man durchaus bereit sei, auch einmal ein Auge zuzudrücken und eine Überschreitung des Budgets zu akzeptieren, unter der Bedingung, dass dies gut begründet werde.

Drei weitere Positionen sind unabhängig von Laubis Antrag von Sparmassnahmen betroffen: Der Stadtrat wollte einen Ersatz beschaffen für den Kranlastwagen zur Entsorgung der Abfallcontainer. Dafür stehen nach der jetzigen Sparrunde nicht mehr 800'000 Franken, sondern nur noch 500'000 Franken zur Verfügung. Die SVP will, dass man sich statt eines teuren Elektrofahrzeugs einen Diesel anschafft.

Gespart wird auch bei der geplanten Aussenanlage für die Schule Reitmen. Der Stadtrat wollte diese für ursprünglich 300'000 Franken mit neuen Bäumen und besseren Spielmöglichkeiten verschönern. Unter anderem weil die Schüler und Hortkinder zu wenig Schatten fänden auf dem vom Asphalt dominierten Areal. Ursprünglich beabsichtigte die SVP, den Budgetposten auf 60'000 Franken zu kürzen, zum Teil konnte Manuela Stiefel (parteilos) die Partei aber überzeugen, weshalb sie der Finanzvorsteherin etwas entgegenkam und sich mit einer Streichung auf 150'000 Franken zufrieden gab.

Die Zivilschutzorganisation Limmattal Süd befindet sich direkt unterhalb der Feuerwehr beim Büelhof an der Uitikonerstrasse. Lukas Elser

Schlechter sieht es für den Zivilschutz aus. Auf Antrag von Dominic Schläpfer (FDP) wurden die 90'000 Franken für die Erneuerung der einfachverglasten, über 50-jährigen Fensterfront des Sitzes der Zivilschutzorganisation Limmattal Süd beim Büelhof aus dem Budget 2023 gestrichen.

Der Militär-Vorwurf von Daniel Laubi

Das Parlament zeigte bei der Budgetdebatte, dass es hart diskutieren kann. So warf die Linke der Rechten vor, «pauschal» zu streichen, ohne dabei zu wissen, welche Konsequenzen das mit sich bringe. Antragsteller Laubi hingegen warf dem Stadtrat vor, das Budget bis zum Limit auszureizen, selbst wenn das gar nicht nötig sei. Er verglich die Verantwortlichen mit einer WK-Truppe im Militär, die nicht benötigte Munition verschiesst, nur um nächstes Mal das gleiche Budget zu erhalten.

Der Stadtrat unterstrich seinerseits, dass es sich bei vielen der im Fokus stehenden Posten um Pflichtaufgaben handle. Und er rief dem Parlament ins Gewissen, dass die Stadt durch externe Beratungen, insbesondere bei juristischen Angelegenheiten, letztlich viel Geld einsparen könne.

Das Parlament akzeptierte aber auch eine Aufstockung: Nachdem es die für Hilfsaktionen im Ausland vorgesehenen 10'000 Franken aus dem Budget 2022 herausstreichen liess, wurde dieser Betrag nun auf Antrag von Walter Jucker (SP) im Budget 2023 wieder aufgenommen.

In Zahlen ausgedrückt zeigt sich die Veränderung im Budget folgendermassen: Ursprünglich wies dieses ein Defizit von 2,047 Millionen Franken aus. Dies bei einem Aufwand von 199,574 Millionen Franken und einem Ertrag von 197,527 Millionen Franken. Nach den Kürzungen beläuft sich das Defizit auf 1,987 Millionen Franken. Dies bei einem Ertrag von 197,507 Millionen Franken und einem Aufwand von 199,494 Millionen Franken. Unter dem Strich hat das Parlament also ein um knapp 60’000 Franken geringer ausfallendes Defizit ausgehandelt.

Eine Veränderung des Steuerfusses wird gar nicht beantragt

Das bereinigte Budget wurde mit 33 Ja und einem Nein bei einer Enthaltung genehmigt. Und weil für manche klar war, dass bei diesen Mehrheitsverhältnissen eine Steuererhöhung von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, wurde sie gar nicht erst beantragt. Walter Jucker (SP) gebrauchte in seinem Votum deshalb nur den Konjunktiv: «Die SP würde in diesem Jahr einen solchen Antrag unterstützen. Wenn er denn gestellt würde.»

Die Festsetzung des Steuerfusses markierte den Höhepunkt der gefühlsgeladenen Debatte. Nachdem Jucker das «von Jahr zu Jahr höhere Defizit» kritisiert hatte und meinte, dass in dieser Situation eigentlich eine Steuerfusserhöhung angezeigt gewesen wäre, warf Markus Weiersmüller (FDP) ihm vor, er und der Stadtrat würden stets den Teufel an die Wand malen. Und mit Verweis auf die vom Stadtrat beantragte Teilrevision der Bau- und Zonenordnung und den darin enthaltenen neuen Mehrwertausgleich fügte Weiersmüller mit einem leicht ironischen Unterton hinzu:

«Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden noch im Geld schwimmen.»

Der vom Stadtrat beantragte Mehrwertausgleich sieht vor, dass Grundstückbesitzer bei Auf- und Umzonungen durch die Stadt im Fall eines Wertgewinns ihres Grundstücks 40 Prozent des Profits an die Stadt abzugeben haben.

Weiersmüllers Votum quittierte Michael Koger (SP) so: «Sie sagen, wir werden im Geld schwimmen. Vor 20 Minuten haben Sie die Beschattung und den Spielplatz für die Kinder gestrichen. Ich finde das ziemlich dreist.» Diesen Angriff liess Weiersmüller nicht unkommentiert auf sich sitzen. Enerviert trat er nochmals ans Rednerpult: «Herr Koger, Ich finde es eine Unverschämtheit, dass sie mir Dreistigkeit vorwerfen. Wenn sie von Wirtschaft auch nur ein wenig Ahnung hätten, wüssten sie, dass man das Geld dann ausgibt, wenn man es hat.» Und dann: «Schreiben sie sich das hinter die Ohren.»

Nach diesem Schlagabtausch nahm das Parlament den vom Stadtrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 111 Prozent an. Nicht ohne Protestnote der Spargegner: 23 Parlamentsmitglieder sagten Ja, niemand Nein, 12 enthielten sich. An der Schlussabstimmung herrschte dann wieder Einigkeit: Das bereinigte Budget wurde beim festgesetzten Steuerfuss von 111 Prozent einstimmig angenommen.

Ratstelegramm Der siebenköpfige Stadtrat und das aus 36 Mitgliedern bestehende Gemeindeparlament waren an der Parlamentssitzung vom Montag in der Aula der Schule Reitmen vollzählig anwesend. Es handelte sich um die letzte Sitzung im Jahr 2022.



Parlamentspräsident Marc Folini (GLP) begrüsste die beiden neuen Parlamentsmitglieder Zeki Çiçek (SP) und David Baumann (GLP). Sie wurden per 3. Dezember für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2026 für gewählt erklärt und rücken für die zurückgetretenen Kushtrim Aziri (SP) und Lukas Speck (GLP) nach.



Das Parlament genehmigte das bereinigte Budget 2023 mit einem Steuerfuss von unveränderten 111 Prozent einstimmig. Der Voranschlag sieht ein Defizit von 1,987 Millionen Franken bei einem Aufwand von 199,49 Millionen Franken und einem Ertrag von 197,51 Millionen Franken vor.



Die Sitzung begann um 18 Uhr und dauerte rund vier Stunden.



Die nächste Sitzung wird voraussichtlich am Montag, 30. Januar 2023, zur selben Zeit und am selben Ort stattfinden. (lue)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen