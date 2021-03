Schlieren Restart nach dem Lockdown: Gilt die NLB als «semiprofessionelle Liga»? Die Schlieremer Fussballerinnen starten morgen Mittwoch mit dem Rasentraining und hoffen auf einen Restart der Saison Ende Monat. Ruedi Burkart 02.03.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luana Bonfardin (gelbes Dress) und ihre Kolleginnen vom FC Schlieren, wissen noch nicht, wann der Spielbetrieb wieder losgeht.





(Archivbild) Ruedi Burkart

Die Ausgangslage für Amateursportlerinnen und -sportler ist einmal mehr während der Coronapandemie einigermassen klar, aber eben nicht zu hundert Prozent. Fakt ist: Seit gestern Montag, 1. März, dürfen nach den jüngsten Lockerungsmassnahmen des Bundesrates Jugendliche mit Jahrgang 2001 und jünger – also alle Kategorien der Junioren und Juniorinnen – als komplette Teams trainieren und Meisterschafts- sowie Cuppartien bestreiten. Zuschauer sind weiterhin keine zugelassen. Zudem dürfen Spielerinnen und Spieler mit Jahrgang 2000 und älter die Sportanlagen in Gruppen von maximal 15 Personen für Trainings ohne Körperkontakt nutzen. Wettkämpfe bleiben für diese Kategorien noch verboten. So weit, so klar.

Die Handballer sind den Fussballern voraus

Noch nicht völlig klar ist hingegen, was denn nun als «Liga mit semiprofessionellem Spielbetrieb» gilt. Mannschaften solcher Ligen durften gestern den Trainings- und Spielbetrieb uneingeschränkt wieder aufnehmen – wie die Jugendlichen mit Jahrgang 2001 und jünger. Wird die Liga eines Geschlechts als semiprofessionell angesehen, gilt dies automatisch auch für die gleich hohe Liga des anderen Geschlechts.

Mit anderen Worten: Dürfen die Fussballer in der Promotion League wieder spielen, gilt dies automatisch auch für die Nationalliga B und die 1. Liga der Frauen. Nägel mit Köpfen gemacht haben die Handballer. Ende letzter Woche wurde bekanntgegeben, dass die NLB-Teams wieder das gewohnte Mannschaftstraining aufnehmen dürfen und Stand heute der Meisterschaftsbetrieb per 10. April fortgesetzt werden wird. Und die Fussballerinnen? Dort sind die genauen Kriterien, gemäss denen der Spielbetrieb einer Liga als semiprofessionell gilt, nicht bekannt.

Am vergangenen Freitag führten zehn Sportchefs von Frauenklubs zusammen mit zwei Vertreterinnen des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) eine Videokonferenz durch. Das Resultat: Definitiv ist noch gar nichts. Fernando Esteban, Trainer der Schlieremer NLB-Fussballerinnen, sagt: «Erst einmal sind wir überhaupt froh, dass wir wieder auf dem Rasen trainieren dürfen. Und natürlich halten wir uns an die Anweisungen. Wir arbeiten mit 15 Spielerinnen, Zweikämpfe sind tabu – so wie es eben erlaubt ist.» Er hoffe eine Wiederaufnahme der NLB-Saison am letzten Märzwochenende.

Ein wenig Licht bei den Männern

In der 1. Liga der Männer – der die Promotion League sowie die 1. Liga classic mit dem FC Dietikon angehört – gibt es erste Antworten. Via SFV wurden bei Swiss Olympic die Spielklassen der 1. Liga als semiprofessionelle Ligen eingegeben. Aufgrund dieser Eingaben und entsprechender Rückmeldung gilt seit gestern Montag folgende Regelung: Der Trainings- und Spielbetrieb kann unter Einhaltung der Schutzkonzepte wieder im normalen Rahmen aufgenommen werden, das Verbot von Körperkontakt und die 15er-Regelung entfallen.

Die 1. Liga hält fest, dass es sich dabei «noch nicht um eine definitive Lösung handelt». Die jeweiligen Kantone hätten zudem das letzte Wort. Auf seiner Website schreibt der Verband zudem: «Was das für die Wiederaufnahme der Meisterschaft bedeutet, werden wir laufend bearbeiten, sobald weitere Informationen vorliegen. Derzeit arbeitet die 1. Liga mit Hochdruck und in enger Zusammenarbeit mit dem SFV an der Wiederaufnahme der Meisterschaften.» Mit anderen Worten: Vereine wie der FCD können momentan nur warten, trainieren und hoffen, dass demnächst eine Lösung gefunden wird und die Meisterschaft spätestens Mitte April fortgeführt werden kann.