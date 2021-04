Schlieren Sie setzt sich für Jugendliche ein: Priska Furrer ist die neue Geschäftsführerin der Bäckerei Neuhof Die frischgebackene Geschäftsführerin war vorher schon als Sozialpädagogin für den Biobetrieb tätig. Ihr Vorgänger Benjamin Korb ist zum Familienbetrieb nach Deutschland zurückgekehrt. Virginia Kamm 26.04.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit April hat Priska Furrer in der Bäckerei Neuhof eine Doppelrolle inne: die der Geschäftsführerin und die der Sozialpädagogin. Bild: Virginia Kamm

Seit April hat die Schlieremer Bäckerei Neuhof eine neue Geschäftsführerin: Priska Furrer hat die Stelle von Benjamin Korb übernommen. Ihr Vorgänger sei zur Familienbäckerei in Deutschland zurückgekehrt, wo er ursprünglich herkomme, erzählt Furrer. Sie ist kein neues Gesicht in der Biobäckerei Neuhof. Schon seit diese 2019 in Schlieren eröffnete, ist sie als Sozialpädagogin im Betrieb tätig.

Die Bäckerei Neuhof ist ein Lehrbetrieb, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Zusammenarbeit mit dem Verein Axis Bildung eine Lehre im geschützten Rahmen ermöglicht. Furrer ist schon seit zehn Jahren für Axis Bildung tätig und setzt sich dafür ein, dass Jugendliche mit körperlichen oder sozialen Einschränkungen wie zum Beispiel ADHS eine Lehre absolvieren können. «Das Ziel ist, dass die Lehrlinge später in die Privatwirtschaft einsteigen können», sagt Furrer. «Auf diesem Weg begleiten wir sie.» Von den 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bäckerei sind sieben Lehrlinge.

Ursprünglich war sie Floristin

«Ich habe mich schon früh für die Zusammenarbeit mit Lehrlingen interessiert», sagt die gelernte Floristin. So sei sie in ihrem ursprünglichen Beruf bereits Prüfungsexpertin gewesen. Für die Stelle bei Axis Bildung habe sie ein Studium in Sozialpädagogik absolviert. «Für Axis Bildung habe ich begonnen, im Restaurant Neuhof in Bachs als Sozialpädagogin zu arbeiten», erzählt sie. Im Stall des ehemaligen Bauernhauses war die Backstube des Restaurants untergebracht. Die Nachfrage nach Backwaren sei immer grösser geworden. Dies auch, weil die Bäckerei begonnen habe, den Dorfladen Bachser Märt zu beliefern. Das Interesse der Jugendlichen an einer Lehre im Restaurant wurde dafür immer kleiner. Daher habe sich die Bäckerei Neuhof 2015 selbstständig gemacht und der Lehrbetrieb im Restaurant wurde eingestellt. «2019 sind wir nach Schlieren gezogen, um näher bei der Stadt zu sein», sagt Furrer.

Die Gesellschafter der Bäckerei Neuhof GmbH haben sie als Benjamin Korbs Nachfolgerin vorgeschlagen, erzählt Furrer. «Wegen der vielen Arbeit musste ich mir zuerst überlegen, ob ich die Stelle übernehmen möchte», sagt sie. Zuvor habe sie nicht Vollzeit gearbeitet. Nun ist Furrer gleichzeitig Geschäftsführerin und nach wie vor Sozialpädagogin des Betriebs. «Diese Doppelrolle kann anstrengend sein, ist aber auch sehr spannend», sagt sie. Bis jetzt könne sie dank der Unterstützung des Teams beides gut ausführen. Furrer schliesst aber nicht aus, künftig nur noch die Geschäftsführung innezuhaben.

«Am besten gefällt mir an meiner Arbeit, dass sie jeden Tag anders aussieht», sagt Furrer. «Man hat eine Vorstellung davon, wie der Tag ablaufen wird, und am Schluss kommt meistens doch wieder alles anders.» Dass im Team trotzdem jeder Tag gemeistert werde, mache ihr Freude. Sie sagt:

«Mir ist eine gute Teamarbeit auch für die Ausbildung der Jugendlichen wichtig.»

Ihr Start als Geschäftsführerin sei wegen des Osterfests zwar streng, aber gut gewesen.

Furrers Ziel als Geschäftsführerin ist, das Biosortiment weiterzuführen und auf die Nachfrage der Kunden einzugehen. Zudem will sie weiterhin jungen Leuten eine geschützte Ausbildung anbieten. Ein Ausbau der Bäckerei sei momentan aus Platz- und Ressourcengründen nicht geplant. «Aktuell ist es im Laden ruhig, weil sich direkt vor der Tür eine Baustelle befindet», erzählt Furrer. Die Lieferungen der Bäckerei Neuhof für Betriebe wie den Bachser Märt und den Onlinebioladen Farmy haben aber seit der Coronapandemie zugenommen.