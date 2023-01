Schlieren: Power-to-X der Limeco soll zum Vorzeigeprojekt werden

Schlieren Power-to-X: Das Limmattal soll zum neuen Innovationszentrum für Energie werden An einem Podium der FDP des Bezirks Dietikon bezeichnete Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh die Limeco als Leuchtturmprojekt. Und man vernahm, wie der Kanton Zürich das Klima retten kann. Lukas Elser Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Podium im Schlieremer Start-Up-Space wurde über die Rolle des Limmattals für die Welt der Energie gesprochen. Sandra Ardizzone Die Veranstaltung wurde von der FDP des Bezirks Dietikon organisiert. Sandra Ardizzone Hauptredner war Physiker Peter Metzinger (FDP): Er zeigte auf, welche Möglichkeiten in Power-to-X stecken. Sandra Ardizzone Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) sprach über die Rolle des Kantons bei diesem Thema. Sandra Ardizzone Man erfuhr von Technologien, die zu einer besseren Klimabilanz beitragen sollen. Am Podium nahmen Kantonsratskandidat und Co-Geschäftsführer von SPIN Peter Metzinger teil, ebenso Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Moderator und Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung» David Egger sowie Patrik Meli, Managing Director bei MAN Energy Solutions Schweiz AG. Sandra Ardizzone Auch das Publikum meldete sich eifrig zu Wort. Sandra Ardizzone

Power-to-X ist der Überbegriff für Technologien, die mit Hilfe von Strom (Power) Stoffe herstellen, die vorwiegend als Energieträger dienen: Über einen chemischen Prozess werden Endprodukte, die bei einem Energieverbrauchsvorgang entstanden sind, wieder zurück in einen Energieträger verwandelt.

Das kann zum Beispiel CO 2 sein, das in Verbindung mit Wasser- und Sauerstoff in Kohlenwasserstoffe wie Benzin, Kerosin oder Produkte für die chemische Industrie verwandelt wird. Oder, wie dies in der Limeco der Fall ist, kann das Faulgas sein. Dieses wird beim Klärungsprozess der Kläranlage freigesetzt und kann in Verbindung mit Wasserstoff und CO 2 in Methan verwandelt werden. Dieses Methan kann dann wiederum zum Heizen verwendet werden. Im Fall der Limeco sind es 2000 Haushalte, die so mit dem Heizgas versorgt werden können. In diesem Fall wird die Methode als Power-to-Gas bezeichnet.

Gemäss FDP-Kantonsratskandidat und Co-Geschäftsführer von SPIN Peter Metzinger kann die Power-to-X-Methode sogar für die Erzeugung von Fleischersatzprodukten verwendet werden. Sandra Ardizzone

Der Dietiker FDP-Kantonsratskandidat Peter Metzinger, Physiker und Co-Geschäftsführer des Zusammenschlusses «Swiss Power-to-X Innovative Collaboration Network», beschrieb die Methode in seinem einleitenden Vortrag als Umkehrung des Verbrennungsprozesses. Heisst: Bisher war es so, dass bei der Verbrennung von Benzin hauptsächlich Wasser und das für den Klimawandel so schädliche CO 2 entstand. Bei der von ihm vorgestellten Power-to-X-Methode hingegen zäumt man das Pferd von hinten auf – und macht aus dem Abfallprodukt wieder einen Energieträger.

Nebenbei ist auch noch das Abfallproblem gelöst

Die Technologie birgt Metzinger zufolge grosse Möglichkeiten für die Umwelt. So könne man damit nicht nur das Abgas-, sondern bis zu einem bestimmten Teil auch das Abfallproblem lösen. Denn CO 2 entsteht bekanntlich nicht nur bei der Verbrennung von Benzin und dergleichen, sondern auch bei der Verbrennung von herkömmlichem Abfall. Und ob Power-to-X nun auf CO 2 zurückgreift, das von Abgasen stammt – oder von Abfall – macht chemisch keinen Unterschied.

Fürs Klima bedeutet Power-to-X eine verbesserte CO 2 -Bilanz. Denn nun muss man nicht mehr neues Rohöl für die Herstellung von Benzin fördern, sondern greift auf Reststoffe zurück, die bereits in der unmittelbaren Umwelt vorhanden sind. Betreibt man mit diesem synthetisch hergestellten Benzin ein Auto, sinkt dessen Energiebilanz auf null – es braucht ja schliesslich nur CO 2 , das bereits angefallen ist.

Power-to-X birgt aber noch einen weiteren entscheidenden Vorteil im Umgang mit Energie: Der an sich nur schwer speicherbare Strom kann in Form von Kohlenwasserstoff langfristig gespeichert werden. Dabei nimmt man zwar einen Energieverlust in Kauf, weil bei der Umwandlung von Strom in den Energieträger – und wieder zurück – grundsätzlich Energie verbraucht wird. Dafür kann man aber im Fall einer Strommangellage wieder für ausreichend Elektrizität sorgen.

Damit diese Prozesse noch umweltverträglicher werden, soll bei der Limeco dereinst die dafür benötigte Elektrizität aus Überschussstrom eingespeist werden. Etwa solche, die Solarzellen generieren, wenn überdurchschnittlich viel Sonnenschein anfällt, wie Metzinger ausführte.

Carmen Walker Späh warnt vor einem Ausruhen auf Erfolgen

Am Podium sprach aber nicht nur Metzinger. Auch die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) und Patrik Meli, Managing Director von MAN Energy Solutions Schweiz AG beteiligten sich am von David Egger, Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung», geführten Gespräch.

Feuer und Flamme für Power-to-X: FDP-Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh sprach anlässlich des Podiums im Schlieremer Start-up-Space von einer «fantastischen» Technologie. Links von ihr steht Kantonsratskandidat und Co-Geschäftsführer von SPIN Peter Metzinger, rechts von ihr Moderator und Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung» David Egger. Sandra Ardizzone

Walker Späh meinte, sie sei «stolz auf das Leuchtturmprojekt» Power-to-X im Limmattal, das das Bundesamt für Energie unlängst mit dem Energiepreis Watt d'Or ausgezeichnet hat. Und:

«Das Limmattal schreibt auch in diesem Bereich Geschichte.»

Sie warnte aber auch davor, sich auf solchen Erfolgen auszuruhen: «Der Kampf um die besten Standorte und Talente ist weltweit härter geworden. Wir müssen deshalb noch einen Zacken zulegen.» Damit die vielen Forschungsanstalten und Unternehmen des Kantons auch weiterhin für Innovation sorgen könnten, sei eine Offenheit gegenüber allen Technologien nötig. Und ein Staat, der Innovation fördere, aber sie nicht in Überregulationen «erstickt».

Patrik Meli, Managing Director bei MAN Energy Solutions Schweiz AG fand, dass man sich von der Frage nach der richtigen Technologie nicht blockieren lassen soll. Sandra Ardizzone

Auch Meli sprach sich für mehr technologische Offenheit aus. Man dürfe sich nicht blockieren lassen von der Frage, was nun tatsächlich die Technologie der Zukunft sei, und damit im Nichtstun verharren. Auf eine diesbezügliche Frage aus dem Publikum empfahl er, sich einfach für diejenige Technologie zu entscheiden, die in der momentanen Situation gerade als zweckmässig erscheine.

Auf die Frage von Moderator Egger, was es für ihn bedeuten würde, wenn das Volk im September den geplanten 60 Millionen Franken teuren Ausbau der Limeco zu einem Energiezentrum ablehnen würde, meinte Metzinger: «Für das Limmattal wäre es schade.» Sei es doch eine Möglichkeit, sich mit einem Projekt zu profilieren, das weltweit Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen