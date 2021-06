Puffmutter Mona: «Ich will, dass man die Menschen dahinter sieht»

Schlieren Puffmutter Mona kämpft für ein besseres Image ihrer Branche: «Ich will, dass man die Menschen dahinter sieht» Die 64-jährige Betreiberin des Erotiksalons Eden in Schlieren kennt die Sorgen und Probleme der Prostituierten, denn sie war früher selbst eine. Sie sagt: «Oftmals sind es normale Menschen, die aus der Not in das Milieu hineinrutschen.» Sven Hoti 16.06.2021, 17.00 Uhr

Rote Läden, blaue Fassade, die Hausnummer gross an einem der Balkone angeschrieben: Das Gebäude an der Zürcherstrasse 33 in Schlieren sticht ins Auge. Der Eingang hingegen befindet sich etwas versteckt in einem Innenhof mit Parkplätzen. «Herzlich willkommen im schönsten Freudenhaus!», steht an der gläsernen Haustüre zum Erotiksalon Eden.

Im ersten Stockwerk wartet Puffmutter Mona. Die 64-Jährige, etwas untersetzt, bebrillt und ganz in schwarz gekleidet, wirkt auf den Betrachter eher wie eine Büroangestellte und nicht wie eine Chefin von rund zehn Prostituierten. Sie sei etwas nervös, gibt Mona zu. Der Fotograf und der Journalist, beide zum ersten Mal in einem Puff, nicken. «Ebenso.»

Mona zeigt die sieben Schlafräume, die auf zwei Stockwerke verteilt sind. Jedes Zimmer ist in einem bestimmten Stil eingerichtet. Etwa das Dschungelzimmer mit Bambusbett und Pflanzen, das Rosenzimmer oder das Marilyn-Monroe-Zimmer mit Bildern der berühmten US-amerikanischen Schauspielerin. Die Kunden könnten auswählen, auf welches Zimmer sie gerne möchten, erklärt Mona.

Die Schlafzimmer des Eden verteilen sich auf insgesamt zwei Stockwerke, im Bild das Sternenzimmer. Chris Iseli Jedes Schlafzimmer ist thematisch eingerichtet, hier das Königszimmer. Chris Iseli Bordell-Betreiberin legt Wert darauf, dass die Zimmer bei jedem Gast ordentlich aussehen. Chris Iseli Bei der Einrichtung des Bordells liess Mona ihre kreative Ader spielen. Chris Iseli Das Marilyn-Monroe-Zimmer widmet sich stilistisch der bekannten US-amerikanischen Schauspielerin. Chris Iseli Im Rosenzimmer setzt die Blume der Liebe die Stimmung. Chris Iseli Hier geht es wild zu und her: Das Dschungel-Zimmer. Chris Iseli Das Bambusbett im Dschungel-Zimmer. Chris Iseli Rund 10 Prostituierte arbeiten in den verschiedenen Schlafzimmern, hier das Perlenzimmer. Chris Iseli Zauberhaft: Das Merlin-Zimmer. Chris Iseli

Sie wolle nicht zu viel über sich selbst reden, lässt Mona gleich zu Beginn durchblicken. Im roten Gemeinschaftsraum erklärt sie, dass es ihr vor allem darum gehe, den ihrer Meinung nach verkannten Ruf des Sexgewerbes zu revidieren.

«Ich stehe hin, weil ich finde, dass es noch immer ein Tabuthema ist, über das man reden darf – und soll.»

Bei ihr seien alle Fragen erlaubt, betont die 64-Jährige, denn je mehr man wisse, desto weniger Angst habe man vor dem Thema.

Angst ist für Mona das Hauptmotiv hinter der andauernden Tabuisierung des Sexgewerbes. «Sex hat mit Gefühlen und Angst zu tun», erklärt sie. «Angst zu versagen, Angst, dass ‹er› zu klein ist oder Angst, nicht zu genügen.» Die Sexarbeiterinnen wiederum hätten Angst vor Übergriffen. Sie sagt:

«Sobald du sagst, du arbeitest als Prostituierte, dann bist du für viele wie Freiwild und weniger wert.»

Dabei vergesse man die Kurtisanen von damals. Die in adligen Kreisen für Liebesdienste zur Verfügung stehenden Frauen machten Politik, konnten lesen und schreiben. «Sie waren intelligent und wurden von Männern zu Rate gezogen.»

Mona arbeitete selbst einige Jahre als Prostituierte

Mona weiss, wovon sie spricht. Die 64-Jährige arbeitet seit gut 20 Jahren in der Erotikbranche. Sie sei da «hineingefallen.» Das Grafikatelier, bei dem sie zuvor arbeitete, rutschte Anfang der 2000er-Jahre in die Krise. Aufträge brachen weg, Alternativen mussten her. Mona sagt:

«Wir wussten nicht mehr, wie überleben.»

Einige Jahre habe sie selbst als Prostituierte gearbeitet. Um nicht mehr anschaffen gehen zu müssen, habe sie zusammen mit ihrem damaligen Ehemann ein Bordell eröffnet. Zuerst für kurze Zeit in Zürich, später zog sie nach Schlieren.

Dass sie den Job auch nach 20 Jahren immer noch mache, habe nicht damit zu tun, dass sie unbedingt Geld verdienen müsse, betont die 64-Jährige. Früher sei sie nur hinter dem Computer gesessen. Sie habe das gerne gemacht, doch mit dem Bordellbetrieb habe sie auf einmal mit Menschen zu tun gehabt. «Dabei merkte ich, wie spannend das ist. Das war letztlich ein Gewinn für mich persönlich.»

Sie muss Mutter und knallharte Geschäftsfrau sein

Ihre Funktion als Bordellbetreiberin beschreibt Mona als eine Mischung aus Psychologin und knallharter Geschäftsfrau. «Einerseits ist man Puffmutter, man ist eine Mutter für die Frauen, aber auch für die Männer.» Denn die Männer wollten meist mehr als nur Sex, erklärt sie.

«Einige wollen danach auch noch ihre Sorgen und Geschichten erzählen. Ein offenes Ohr von uns allen ist wichtig.»

Andererseits müsse man bei zehn Frauen zwischendurch auch durchgreifen können. Dazu Mona: «Es gibt einfach gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen.»

Die Schwierigkeit bestehe darin, die Balance zu finden, sagt sie. Sie wolle einen Arbeitsplatz schaffen, an dem die Frauen sich wohl fühlen. Das sei für die meist osteuropäischen Frauen keine Selbstverständlichkeit. «Viele Frauen stehen zu Hause vom Mann oder der Familie unter Druck.» Diese Problematik sei vielen Puffbesitzern aber egal.

Mona arbeitet seit gut 20 Jahren als Bordellbetreiberin. Chris Iseli

Mona erzählt, wie sie sich um ihre Frauen kümmere, mit ihnen zum Arzt gehe und auch Feiertage wie etwa Weihnachten oder Neujahr mit ihnen verbringe. «Ich arbeite daran, die Frauen so zu bilden, dass sie nett und fair sind, dass das Menschliche zählt.» Die Frauen sollten irgendwann wieder aussteigen können, denn Prostitution sei keine langfristige Lösung. Mona sagt:

«Es ist ein harter Job, du veränderst dich, bekommst ein schlechtes Männerbild, siehst nur noch Sex.»

Die vergangenen Jahrzehnte hätten sie geprägt. Sie habe viel erlebt und gelernt. Etwa, dass es jeden treffen könnte: «Es kann schnell gehen. Oftmals sind es normale Menschen, die aus der Not in das Milieu hineinrutschen.» Sie wünscht sich daher, dass die Sexarbeiterinnen nicht nur auf ihren Job reduziert werden. «Ich will, dass man die Menschen dahinter sieht.»