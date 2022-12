Schlieren «Plädoyer für die EU»: Mit seinem Buch will der ehemalige EU-Korrespondent Martin Gollmer zur Diskussion anregen Der 68-jährige Martin Gollmer aus Schlieren hat ein Buch mit dem Titel «Plädoyer für die EU» herausgebracht. Darin schreibt er davon, weshalb die Schweiz der EU beitreten sollte. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 14.12.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Gollmer, ehemaliger Journalist und EU-Korrespondent, mit seinem kürzlich veröffentlichten Buch «Plädoyer für die EU» im Café Reitmen in Schlieren. Severin Bigler

«Insbesondere unter Schweizerinnen und Schweizern hat die EU ein sehr schlechtes Image, das nur zum Teil gerechtfertigt ist», sagt der studierte Ökonom und Publizist Martin Gollmer aus Schlieren. Seine Ansichten über die Wichtigkeit der EU – auch im Zusammenhang mit einem allfälligen Beitritt der Schweiz – teilt er nun in seinem kürzlich erschienenen Buch «Plädoyer für die EU. Warum es sie braucht und die Schweiz ihr beitreten sollte».

Der 68-Jährige hat in seinem Leben für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften als Journalist gearbeitet. Darunter sind die etwa die «Finanz und Wirtschaft», der «Tages-Anzeiger», das «St. Galler Tagblatt» und der «Schlieremer». Auf einem der Höhepunkte seiner Karriere war Gollmer von Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre als EU-Korrespondent für den «Tages-Anzeiger» in Brüssel tätig.

«Mich hat der Journalismus schon immer fasziniert. Man ist am Puls des Zeitgeschehens und lernt stets neue Menschen und Hintergründe kennen», sagt Gollmer. Auch sein grosses Interesse für Europa entwickelte sich schon früh. Bereits in der Kantonsschule schrieb er eine Abschlussarbeit, die von einem europäischen Thema handelte.

«Komplett den Ärmel reingezogen hat es mir aber in Brüssel, als ich das europäische Geschehen hautnah miterlebte», sagt Gollmer. In dieser Zeit sei auch der Gedanke entstanden, ein Buch über die EU zu schreiben. Er sagt:

«Die Idee geisterte schon lange in meinem Kopf herum, aber ich fand früher neben meinem Vollzeitjob nie die Zeit, sie tatsächlich umzusetzen.»

So begann er erst nach seiner Pensionierung vor drei Jahren, sein langjähriges Vorhaben zu realisieren. Während der Coronapandemie betrieb Gollmer umfassende Recherchen und erstellte ein ausführliches Konzept. «Obwohl ich schon sehr viel Vorwissen mitbrachte, musste ich mich wieder auf den aktuellen Stand der Dinge bringen», sagt er.

«Viele Menschen sehen die EU als undemokratisches Bürokratiemonster»

Im Dezember 2021 legte er schliesslich mit dem Schreiben los und im August 2022 beendete er die Arbeiten am Manuskript. Im Buch thematisiert Gollmer auch aktuelle Ereignisse wie den Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf die EU und die Schweiz. «Aufgrund des Aktualitätsbezugs war es nicht ganz einfach, an einem Punkt der Geschehnisse einen Schlussstrich zu ziehen», sagt er.

In seinem Buch will Martin Gollmer den Schweizerinnen und Schweizern neben den negativen auch die positiven Seiten der EU näherbringen. Severin Bigler

Im November ist sein «Plädoyer für die EU» im Verlag «NZZ Libro» erschienen und seither ist es in allen Buchhandlungen sowie im Onlineshop des Verlags erhältlich. Mit der Veröffentlichung des Buchs erhofft sich Gollmer, den Schweizerinnen und Schweizern neben den negativen auch die positiven Seiten der EU näherbringen zu können.

«Die Schweizer Berichterstattung über Themen, die die EU betreffen, ist oft sehr einseitig und bezieht sich vor allem auf die Schwächen des Staatenverbundes», sagt er. Dadurch würden Zerrbilder entstehen, die nicht der Realität entsprechen. «Viele Menschen sehen die EU als undemokratisches Bürokratiemonster», sagt Gollmer.

Die Diskussion zum EU-Beitritt soll wieder zum Leben erwachen

Auch habe ein Grossteil der Bevölkerung die Vorstellung, dass die direkte Demokratie, die Neutralität sowie der Föderalismus mit dem Beitritt der Schweiz in die EU gefährdet wären oder gar abgeschafft werden müssten. Doch das sei nicht so. In Wirklichkeit würde die Schweiz dagegen an Souveränität gewinnen:

«Durch die bilateralen Verträge mit der EU geht die Schweiz bereits heute beitrittsähnliche Pflichten ein, hat aber nicht das Recht, über EU-Gesetze, die sie dabei übernehmen muss, mitzuentscheiden», sagt Gollmer. So würde die Schweiz bei einem Beitritt von einem Mitbestimmungsrecht profitieren.

Gollmer will aber keinesfalls beschönigen. So zeigt er in seinem Buch auch auf, mit welchen Herausforderungen ein EU-Betritt für die Schweiz verbunden wäre. Beispielsweise müsste der Bundesrat, der seit jeher sieben Mitglieder hat, vergrössert werden.

Ausserdem müsste die Mehrwertsteuer fast verdoppelt werden, was eine Steuersenkung in anderen Bereichen zur Folge hätte. Im Gegenzug dazu würde der Beitritt gemäss Gollmers Plädoyer in der Schweiz für zusätzliches Wirtschaftswachstum sorgen. «Auch von den vielen Errungenschaften der EU würde unser Land profitieren», sagt er.

Gollmer war es wichtig, ein faires Buch zu schreiben und trotz seiner klaren Meinungsäusserung ausgewogen zu bleiben. Er sagt:

«Mein Ziel ist es nicht nur, die Leserinnen und Leser von der Idee eines EU-Beitritts zu überzeugen. Ich wünsche mir auch, dass die eingeschlafene Diskussion zum EU-Beitritt der Schweiz wieder zum Leben erwacht.»

Zu solch einer Diskussion sei es am Mittwoch vor einer Woche bereits in der Bibliothek Schlieren gekommen, nachdem Gollmer dort eine Lesung zum Buch abhielt. «Für mich als Autor ist es wichtig, zu erfahren, was die Leute über mein Werk und insbesondere über die Thematik denken», sagt er.

Es handelt sich um ein Generationenprojekt

Dass die Schweiz eines Tages der EU beitreten wird, ist für ihn keineswegs eine Utopie. Jedoch handle es sich dabei um ein langfristiges und wahrscheinlich sogar um ein Generationenprojekt. «In den nächsten zehn bis 20 Jahren sehe ich einen Beitritt als realistisch an. Aber es ist auch möglich, dass es noch länger dauert», sagt Gollmer. Deshalb hänge es vor allem von den jungen Leuten ab, ob und wann das Ganze tatsächlich umgesetzt werden wird.

Auch die Tätigkeit im Lokaljournalismus war Martin Gollmer stets ein grosses Anliegen. Severin Bigler

Nach der Lesung in Schlieren letzte Woche sind für das kommende Jahr noch weitere Lesungen und Referate geplant. Unter anderem in St. Gallen bei der Ostschweizer Sektion der Europäischen Bewegung Schweiz sowie an der Volkshochschule Winterthur. Ausserdem hat Gollmer bereits Ideen für ein neues Buch. Darin will er Persönlichkeiten porträtieren, die die EU seit ihrer Gründung vor 70 Jahren im positiven oder auch im negativen Sinne geprägt haben.

Bis vor eineinhalb Jahren war Gollmer auch als Redaktor beim «Schlieremer» und beim «Dietiker» tätig. «Mir war es stets wichtig, auch den lokalen Journalismus zu pflegen», sagt er. Er betrachte dies als Form, sich für die Gemeinschaft zu engagieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen