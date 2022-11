Schlieren Petition fordert Temporeduktion auf der Bernstrasse Die stark befahrene Kantonsstrasse verzeichne sehr hohe Lärmwerte, sagt ein Schlieremer. In einer Petition fordert er nun Tempo 50. Lukas Elser Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Die Bernstrasse durchquert Schlieren von Ost nach West und umgekehrt. Die Durchgangsstrasse muss viel Verkehr aufnehmen. Sandra Ardizzone (Schlieren, 23. Februar 2022)

Befürworter von Temporeduktionen auf Kantonsstrassen in Schlieren sind im Aufwind. Vor zwei Wochen sprach sich das Schlieremer Gemeindeparlament für ein Postulat zu Gunsten von Tempo 30 auf der Uitikonerstrasse aus. Kurz darauf vermeldete die SP, dass der Regierungsrat ihrem in einer Petition geäusserten Anliegen entsprochen habe und den im Mai gestarteten fünfmonatigen Tempo-30-Testbetrieb auf der Engstringerstrasse um weitere sechs Monate verlängert habe. Und nun gerät auch die Bernstrasse in den Fokus der Verfechter der Entschleunigung.

Die Petition wurde auf der Onlineplattform petitio.ch eingereicht. Bild: zvg

So wurde diese Woche auf der Plattform petitio.ch, die wie die «Limmattaler Zeitung» CH Media gehört, eine Onlinepetition gestartet. Diese fordert eine Senkung des Tempolimits auf der Bernstrasse in Schlieren von 60 auf 50 km/h. Wie Anwohner und Petitionär Arian Bastani auf Anfrage ausführt, soll das neue Temporegime nicht auf der gesamten Bernstrasse durchgesetzt werden, sondern nur dort, wo die Strasse im bewohnten Gebiet verlaufe. Insbesondere aber im Abschnitt zwischen der Kantonsapotheke und dem Autohändler «USA-Autos».

Die betroffenen Häuser zwischen dem Autohändler «USA-Autos» und der Kantonsapotheke an der Bernstrasse. Sandra Ardizzone (Schlieren, 23. Februar 2022)

Lärmwerte nähern sich Alarmwert

Sein Anliegen begründet Bastani mit aktuellen Lärmwerten, die der Kanton im betreffenden Strassenabschnitt erhoben hat. Gemäss einer Auswertung des Kantons Zürich wird bei fünf zwischen dem Autohändler und der Kantonsapotheke liegenden Gebäuden ein Lärmwert verzeichnet, der nicht nur den Immissionsgrenzwert überschreitet, sondern auch nur noch zwei Dezibel vom Alarmwert entfernt ist.

Arian Bastani ist besorgt um die Kinder in seinem Quartier. Bild: zvg

Solch hohe Lärmwerte störten nicht nur, sondern schadeten nachweislich der Gesundheit, schreibt Bastani in seiner Petition.

«Die ausserdem damit verbundene Abgasbelastung sowie die Fahrzeuge an sich stellen ein zusätzliches Gesundheitsrisiko dar – nicht zuletzt für die zahlreichen Kinder, die hier wohnen.»

In einer E-Mail an Bastani schreibt der Kanton, dass die Lärmbelastung in seinem Quartier «unbestritten sehr hoch» sei. Und: «Aus Sicht Lärmschutz wären die Massnahmen Temporeduktion und der Einbau eines lärmarmen Belages sowie die Kombination beider Massnahmen geeignet, um die Lärmbelastung zu reduzieren.»

Der Kanton weist aber auch darauf hin, dass ein damit zusammenhängendes Strassenbauprojekt auf der Bernstrasse seit längerer Zeit blockiert sei:

«Es ist unklar, ob und in welcher Form es umgesetzt werden kann.»

Zur Erinnerung: Als flankierende Massnahme zum Bau der Limmattalbahn plant der Kanton seit längerem den Ausbau des Knotens Gasometer- und Bernstrasse. Dagegen wurde jedoch zweimal beim Verwaltungsgericht rekurriert. Der letzte Rekurs stammte aus der Feder der Gasi-Genossenschaft und wurde von der Stadt Schlieren unterstützt.

Seit Juni liegt nun ein Urteil des Verwaltungsgerichts vor. Im Sinne eines Zwischenentscheids hat es das bereits zweimal vom Regierungsrat festgesetzte Strassenprojekt aufgehoben, da es noch nicht «spruchreif» sei. Der Grund: Es wird bezweifelt, ob die Verkehrsprognosen, auf denen das Projekt basiert, realistisch sind und ob der Kapazitätsausbau überhaupt nötig ist.

Fehlende Fussgänger- und Velostreifen

Die Petition fordert noch weitere Massnahmen. Auf der Gasometerstrasse, welche die Bernstrasse via Gasometerbrücke mit der Zürcherstrasse verbindet, seien Velofahrer respektive Fussgänger an zwei Punkten gefährdet. Bei der Kreuzung Gasometer- und Südstrasse werde auf beiden Seiten der Gasometerstrasse der Velostreifen unterbrochen. Zudem fehlten Fussgängerstreifen, sagt Bastani. Das gleiche Problem bestehe auch bei der Wagistrasse. Auch dort würde ein Fussgängerstreifen fehlen.

Bis jetzt hat Bastani vier Unterstützer für sein Anliegen gefunden. Erreicht er 200 Unterstützer, wird die Petition an die Stadt übergeben. Mit dem Schlieremer Stadtrat habe er bereits Kontakt gehabt, sagt Bastani. Dieser sei es auch gewesen, der ihn auf die Möglichkeit einer Petition aufmerksam gemacht habe.

