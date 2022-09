Schlieren SP verlangt mit Petition: Tempo 30 auf Engstringerstrasse soll für immer gelten Die SP möchte die Engstringerstrasse dauerhaft zur Tempo-30-Strecke machen. Die Partei hat bereits 450 Unterschriften für ihre Petition zusammen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 27.09.2022, 18.08 Uhr

Ab der Haltestelle Feldstrasse gilt derzeit versuchsweise Tempo 30 statt 50. Die SP will die Temporeduktion dauerhaft durchsetzen. Lukas Elser

Die Schlieremer SP will, dass das derzeitige Tempo-30-Experiment auf der Engstringerstrasse zum Dauerzustand wird. Zur Erinnerung: Der Kanton testet derzeit im verkehrsbelasteten Zelgliquartier die Reduktion von Tempo 50 auf 30. Der Versuch zwischen der Bushaltestelle Feldstrasse und der Gemeindegrenze zu Unterengstringen begann am 23. Mai und endet am 21. Oktober.

Die SP bewertet das Experiment als positiv und fordert deshalb den Schlieremer Stadtrat und den Zürcher Regierungsrat in einer jüngst eingereichten Petition auf, die «bereits erzielten positiven Effekte von Tempo 30» zu bewahren und die Tempo-30-Limite über den 21. Oktober hinweg durchzusetzen. Ihre Petition hebt die Vorzüge der Geschwindigkeitsreduktion hervor: «Weniger Lärm für die Anwohnenden, mehr Lebensqualität für die Verkehrsteilnehmenden, mehr Sicherheit für Velofahrer:innen, Betagte und Kinder.»

Die Partei verlangt, dass die Tempo-30-Regelung mindestens bis zur geplanten Sanierung der Engstringerkreuzung durchgesetzt werde. Als flankierende Massnahme zum Bau der Limmattalbahn plant der Kanton die 100 Meter vom aktuellen Tempo-30-Bereich entfernte Kreuzung der Engstringer- und der Bernstrasse auszubauen. Die Arbeiten dafür sollen nach aktuellem Stand 2025 beginnen, wie es offiziell heisst. Der Zeitpunkt kann sich aber noch ändern, da 15 Einsprachen gegen das Projekt hängig sind.

Ursprüngliches Ziel: 300 Unterschriften

Gemeindeparlamentarier Thierry Lustenberger (SP). zvg

Bis zum 30. September wollte die SP mindestens 300 Unterschriften für ihr Anliegen sammeln. Wie Petitionär und SP-Gemeindeparlamentarier Thierry Lustenberger am Dienstag mitteilte, habe man nun bereits mehr als 450 Unterschriften zusammen. Dabei betont Lustenberger, dass auch einige bürgerlich eingestellte Personen aus dem Zelgliquartier unabhängig von der SP Unterschriften sammeln würden.

Die Sozialdemokraten sind nicht die ersten, die eine Petition in dieser Angelegenheit einreichen. Bereits im Frühjahr 2020 unterschrieben 237 Personen eine erste Petition für eine Verkehrsberuhigung auf der Kantonsstrasse. Den damaligen Petitionären ging es um einen Tempo-30-Testbetrieb auf der Engstringerstrasse, der mit dem nun laufenden Versuch umgesetzt wurde.

Unterstützt wurden die Initianten der ersten Petition vom damaligen Gemeindeparlamentarier Thomas Widmer (Quartierverein). Der Politiker übte ein paar Tage nach Einreichung der Petition im Parlament mit einer Kleinen Anfrage Druck auf den Stadtrat aus, damit dieser den Testbetrieb rasch umsetzt. Der Stadtrat sicherte dem Projekt in seiner Antwort Unterstützung zu.

Der Kanton startete Mitte September, wenige Tage nachdem die SP ihre Petition lanciert hatte, eine Online-Umfrage zum Testbetrieb. Auf diese Weise will er in Erfahrung bringen, wie die Temporeduktion bei der Bevölkerung ankommt. Die Ergebnisse aus der Umfrage sollen zusammen mit den Resultaten aus parallel dazu durchgeführten Verkehrsmessungen in die Weiterführung des Mitwirkungsprozesses «Lebensraum Zelgli» einfliessen. Dieses Instrument wurde 2019 von der Stadt Schlieren und dem Kanton ins Leben gerufen, damit die Anwohner links und rechts der Engstringerstrasse ihre Wünsche betreffend Quartierentwicklung äussern können.

Die Geschwindigkeitsreduktion ist umstritten in der Region

Die Einführung von Tempo 30 auf der Kantonsstrasse ist umstritten. Zelgli-Anwohner fürchten, dass mit der vom Kanton geplanten Verbreiterung der Engstringerkreuzung noch mehr Verkehr auf sie zurollen könnte. Die Engstringerstrasse ist eine Hauptverkehrsachse zwischen dem linken und dem rechten Limmatufer. Auf der Kantonsstrasse verkehren gemäss offiziellen Angaben täglich über 16'000 Fahrzeuge, zu Hauptverkehrszeiten kommt es oft zu Staus, was auch im Schlieremer Parlament immer wieder zu Diskussionen führt.

Die Engstringerstrasse (Bildmitte) durchschneidet das Zelgliquartier. Archivbild: Sandra Ardizzone

Im Gegensatz dazu stellen sich die von einer allfälligen Temporeduktion ebenfalls betroffenen Gemeinden Ober- und Unterengstringen gegen die definitive Einführung von Tempo 30. Sie befürchten, dass sich der Verkehr durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu ihren Ungunsten anderswohin verlagern könnte.

