Schlieren Endspurt für neues Alterszentrum: Parlament gibt grünes Licht für 44-Millionen-Kredit Das Schlieremer Parlament sagt Ja zum vom Stadtrat beantragten Baukredit für den geplanten Ersatz des Schlieremer Alterszentrums Sandbühl. Jetzt brauchen die Planer nur noch den Volkssegen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 25.10.2022, 18.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dieser Brache am Rand des Schlieremer Stadtparks ist das neue Alterszentrum geplant. Dahinter befindet sich das Familienzentrum Schlieren, das Ortsmuseum und der Stadtpark. Bild: Lukas Elser

Garantiert ist das westlich des Schlieremer Stadtparks geplante Alterszentrum noch nicht. Doch am Montag hat das Vorhaben, an dem der Stadtrat seit sieben Jahren arbeitet, eine wichtige Hürde genommen. Das Gemeindeparlament hat nicht nur die für das Projekt erforderliche Teilrevision des Zonen- und Kernzonenplans festgesetzt und einen Kredit von einer halben Million Franken als Beitrag an die Neugestaltung des Parkbereichs beim Alterszentrum bewilligt.