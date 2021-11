Schlieremer Parlament löchert Stadtrat mit kritischen Fragen

Schlieren Fragestunde des Schlieremer Parlaments: Wurde das Garderobengebäude zu billig gebaut? Mit 33 Fragen löcherte das Schlieremer Parlament den Stadtrat. Die Fragestunde handelte aber nicht nur vom neuen FC-Quartier. Lukas Elser Jetzt kommentieren 24.11.2021, 04.00 Uhr

Der Stadtrat musste sich den kritischen Fragen des Parlaments stellen. Das Bild zeigt den Stadtrat anlässlich einer vergangenen Parlamentssitzung: Stefano Kunz, Markus Bärtschiger, Manuela Stiefel, Beatrice Krebs, Christian Meier.

Severin Bigler

Vom abgesagten Räbeliechtliumzug und abgesägten Bäumen über coronageplagte Wirte und Obdachlose bis zur knappen Grünlichtphase und einer desolaten Strasse: Dies sind nur einige Themen, welche die Parlamentarierinnen und Parlamentarier am Montagabend im Rahmen der Fragestunde in der Aula des Schulhauses Reitmen einbrachten. Insgesamt 33 Fragen musste der Stadtrat innerhalb von einer Stunde beantworten. Eine Auswahl:

Wie lange halten die Spanplatten des neuen FC-Schlieren-Hauses?

«Das neue Garderobengebäude wirkt billig und nicht fertig.» Zu diesem Schluss kommt Filippo Fiore (FDP), wenn er das vom Stadtrat Anfang Oktober eingeweihte neue Quartier des FC Schlieren betrachtet. Fiore stört sich an der Spanplatten-Ästehtik und der seiner Meinung nach «ziemlich wahllos» gesetzten weissen Verkleidung mancher Wände.

Kritisch fragte er nach der Lebensdauer der Holzwände in den Nasszellen: «Wie hoch ist das Risiko, dass sie ersetzt werden müssen?» Und er wollte wissen, wieso es im Haus keine Lautsprecheranlage gibt, um die Resultate durchzugeben.

Zu viel Holz? Das Garderobengebäude des FC Schlieren. Alex Spichale

Beim Gebäude handle es sich um einen Holzbau, erklärte Manuela Stiefel (parteilos), Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften. Man habe den Bau absichtlich so gestaltet, dass möglichst viel Holzoberfläche zum Vorschein komme. Bei den weissen Wänden handle es sich um Gipswände, die aufgrund der feuerpolizeilichen Verordnungen gesetzt gewesen seien.

Und sie sagte, dass die Holzplatten speziell beschichtet seien und deshalb nicht feucht werden könnten. Und weiter: Lautsprecher seien weder vom FC Schlieren gewünscht noch sonst irgendwie vorgesehen gewesen. Und auf Englisch: «Eine Lautsprecheranlage ist kein Must-have, sondern ein Nice-to-have.»

Gibt es Ersatz für die gefällten Bäume an der Zürcherstrasse?

Auch über das Wohl der Pflanzen wurde an diesem Abend gesprochen. So fragte Dominic Ritzmann (Grüne), ob die vor zwei Jahren im Auftrag des Geschäftsleiters von Auto Züri West an der Zürcherstrasse gefällten Bäume ersetzt würden.

Stefano Kunz (Mitte) gab zu: «Es ist ein leidiges Thema.» Allerdings sei eine Lösung des Problems nicht so einfach, da sich die Bäume auf Privatgrund befunden hätten. «Man kann den Grundeigentümer nicht verpflichten, Bäume zu ersetzen», sagte er.

Diese Bäume beim Autohändler Auto Züri West stehen heute nicht mehr. Google Maps

Und der Umstand, dass sich der Standort an einer Kantonsstrasse und bei der Limmattalbahn befinde, verkompliziere die Angelegenheit zusätzlich. Fazit: «Wir haben noch kein Resultat, aber wir geben nicht auf. Wir wollen, dass die Bäume wieder dort hinkommen.»

Löst der Reissverschluss das ­Verkehrsproblem beim Kreisel?

Dominic Schläpfer (FDP) sprach das «Verkehrsärgernis Stadtkreisel» an. Um den Verkehr flüssiger zu machen, schlug er vor, beim Stadtkreisel Schilder anzubringen mit dem Hinweis: «Bei Stau bitte Reissverschluss». Schläpfer verwies darauf, dass man solche Tafeln auch bei Autobahnen anbringe, wenn es zu einer Spurverminderung komme.

Pascal Leuchtmann (SP), Ressortvorsteher Sicherheit und Gesundheit, entgegnete, dass dafür die gesetzliche Grundlage fehle. Und er riet davon ab, einen weiteren Hemmschuh für einen flüssigen Verkehr im Kreisel einzuführen. Schliesslich würden die sich im Kreisel befindenden Autos, die Lücken für die einfahrenden Autos machen müssen, dadurch zum Abbremsen gezwungen.



Was passiert mit den Obdachlosen, wenn es Winter wird?

Gaby Niederer (Quartierverein) machte darauf aufmerksam, dass «obdachlose Menschen frühmorgens von Passanten durchgefroren im Stadtpark und an anderen Orten im Zentrum wahrgenommen» würden. Sie wollte wissen, welche Hilfeleistung die Stadt den Betroffenen im Winter bietet.

Von Seiten Stadtrat antwortete Christian Meier (SVP), Ressortvorsteher Alter und Soziales: «Das Problem gibt es offiziell gar nicht.» Heisst: Man wisse zwar, dass solche Leute angetroffen würden. Aber von der Polizei gebe es grundsätzlich keine Meldung zu dieser Art von Problem. Weiter wies er daraufhin, dass man «niemanden zwangseinweisen könne».

Er versprach aber, dass man für Personen, die aktiv um Hilfe suchen würden, einen Notschlafstellenplatz in Winterthur oder Zürich vermittle. In Schlieren stehe ein solches Angebot nicht zur Verfügung. Er betonte jedoch nochmals, dass die Betroffenen selbst aktiv werden müssen: «Informiert werden die Leute nicht.»



Tut der Stadtrat etwas gegen den «desolaten» Wegzustand bei der Stationsstrasse?

Sarah Impusino (Mitte) beklagte sich über den «sehr desolaten Zustand» des Wegs zwischen der Stationsstrasse und der Guggsbühlstrasse. Sie verlangte, dass der Weg, «zumindest provisorisch» repariert werde, «da die Löcher sehr gefährlich sind» und «bereits Passanten umgefallen» seien.

Stefano Kunz (Mitte), Ressortvorsteher Bau und Planung, gestand ein: «Der Zustand ist desolat. Das ist richtig.» Nur sei das bis jetzt noch nicht bis zur Verwaltung vorgedrungen. Er versprach aber: «Wir nehmen es gerne auf.»



Warum werden manche Anlässe wegen Corona abgesagt, andere dagegen nicht?

Thomas Widmer (Quartierverein) fragte, wieso Schlieren Anlässe wie den Räbeliechtliumzug oder den Weihnachtsmarkt abgesagt habe, während sie in umliegenden Gemeinden stattfänden: «Was ist in Schlieren spezieller am Coronavirus?», fragte er. «Oder ist es bequemer, diese nicht zwingend benötigten kulturellen Anlässe einfach nicht durchzuführen und sich so Arbeit zu ersparen?»

Widersprüche in der Veranstaltungspolitik der Stadt beanstandete auch Sarah Impusino (Mitte): «Die Schlieremer Bevölkerung fragt sich, weshalb der Herbstmarkt durchgeführt wurde, die Chilbi 2021 aber bereits wieder abgesagt wurde.»

Die Schlieremer Chilbi 2019. Daniel Diriwächter / Limmattaler Zeitung

Den Vorwurf von Widmer, man führe Anlässe nicht durch, um sich so Arbeit zu ersparen, weist Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) entschieden zurück. Die Rahmenbedingungen, insbesondere die Anzahl Teilnehmende, seien in Schlieren anders als in den kleineren umliegenden Gemeinden, führte er aus.

Daraus folgten höhere Auflagen und das wiederum gehe mit einem grösseren Aufwand einher. Weiter hielt Bärtschiger fest: «Auch im Nachhinein betrachtet waren die getroffenen Absageentscheide richtig.»

Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Leuchtmann (SP) erklärte, dass es sich gemäss Covid-Verordnung bei der Chilbi um ein Fest, beim Weihnachtsmarkt hingegen um einen reinen Verkaufsmarkt handle –und die beiden deshalb verschiedene Auflagen zu erfüllen hätten.

Bei der Chilbi hätte man das Gelände einzäunen und strenge Kontrollen durchführen müssen, um die Teilnehmerzahl beschränken zu können, sagte er. Dieses Szenario hätte gemäss Leuchtmann «nur unter massiver Budgeterhöhung» umgesetzt werden können.



Wie hilft die Stadt coronageplagten Wirten, um durch den Winter zu kommen?

Songül Viridén (GLP) wollte wissen, ob die Stadt den pandemiegeplagten Gastronomen in Schlieren bei der Bewilligung von Aussenständen helfen könne.

Pascal Leuchtmann (SP) zufolge komme man den Gastronomen bereits entgegen. So habe der Stadtrat beschlossen, die Regelung über die unentgeltliche Nutzung von öffentlichem Grund bis März 2022 zu verlängern.



Wie sieht die aktuelle Lage bei den städtischen Pflegebetten aus?

Andres Uhl (Mitte) erkundigte sich nach der Auslastungszahl der Pflegebetten.

Derzeit verfügt Schlieren laut Alters- und Sozialvorstand Christian Meier (SVP) über 127 Pflegebetten. Im Alterszentrum Sandbühl sind 91 Prozent der Betten belegt und in den Pflegewohnungen der Stadt 66 Prozent. Im Pflegezentrum des Spitals Limmattal sind alle Plätze besetzt, es gibt sogar eine Überbelegung.



Was passiert jetzt mit den ­Schrebergärtnern?

Ein weiteres grosses Thema in der Fragestunde war die Situation der durch den kommunalen Richtplan bedrohten Schlieremer Schrebergärtner. So fragte Manuel Kampus (Grüne), wie viel Land den Betroffenen zur Verfügung stehe.

Die Fläche, welche die Schrebergärtnerinnen und Schrebergärtner in Schlieren beanspruchen, umfasst laut Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) insgesamt rund 100'000 Quadratmeter.

Die Familiengärten Betschenrohr in Schlieren. Cynthia Mira

Thomas Widmer (Quartierverein) wollte erfahren, ob es Ausweichmöglichkeiten bei einer allfälligen Aufhebung von Gärten gebe.

Diese Frage wollte Kunz nicht beantworten, da noch keine gesicherten Grundlagen vorhanden seien.

Er versprach aber, dass sich der Stadtrat demnächst mit dem Vorstand der Familiengartenvereine treffen werde. Kunz wurde jüngst vom Präsidenten des Familiengartenvereins Betschenrohr im Rahmen eines Rundumschlags kritisiert. Der Vorwurf: Mangelnde Gesprächsbereitschaft. Kunz hat sich zum Thema bis jetzt noch nicht öffentlich geäussert.

Werden neue Gebäude zukünftig etwas grüner?

Spätestens seit die «Bosco Verticale» in Mailand errichtet wurden, wird überall das Thema grüne Fassaden und grüne Dächer diskutiert. Leila Drobi (SP) fragte den Stadtrat, was er vom Programm zur Förderung von Grün am Bau der Stadt Zürich hält.

Die Bosco Verticale in Mailand. Gangis_khan / iStockphoto

Ein explizites Förderprogramm dafür gebe es in Schlieren nicht, erfuhr sie von Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz. Nichtsdestotrotz sehe es der Stadtrat als «Gebot der Stunde», sich der Frage anzunehmen.

Kann die Grünphase bei der ­Engstringerkreuzung verlängert werden?

Die für Kinder zu kurze Grünphase an der Engstringerkreuzung beanstandete Lukas Speck (GLP). Er fragte: «Kann die Stadt bei hohem Aufkommen von Kindern die Grünlichtphasen erhöhen?»

Einzelne Phasen seien bereits zu einem früheren Zeitpunkt einmal angepasst worden, erwiderte Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Pascal Leuchtmann (SP). Eine weitere Verlängerung der Grünphase sei nicht mehr möglich. Die Problematik Engstringerkreuzung werde jedoch mit dem Ausbau der Kreuzung gelöst. Leuchtmann hofft, dass diese Arbeiten in einigen Jahren durchgeführt werden können.

Was tut die Stadt gegen ­Parksünder?

Das Thema Fremdparkierer beschäftigte Gaby Niederer (Quartierverein). Sie stört sich an Lieferwagen von auswärtigen Schlieremer Firmen, die nachts die öffentlichen Parkplätze belegen. Vom Stadtrat wollte sie darüber informiert werden, ob er die Vorlage Nachtpark- und Parkkartenverordnung, welche vor fünf Jahren zwecks Überarbeitung zurückgezogen wurde, inzwischen bearbeitet hat.

Die Antwort von Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Leuchtmann: «Nein. Die Parkverordnung steht auf der Prioritätenliste nicht an erster Stelle.»

Schlieremer Ratstelegramm 30 von 36 Parlamentarierinnen und Parlamentariern sowie sechs von sieben Stadtratsmitglieder waren anwesend. Andreas Kriesi (GLP) liess sich entschuldigen.

Parlamentspräsident Beat Kilchenmann (SVP) informierte über den Rücktritt von Manuela Hemmi (SVP) und über die schon rechtskräftige Ersatzwahl von Urs Wietlisbach (SVP).

Ebenso verkündete er das noch hängige Rücktrittsgesuch von Silvia Meier-Jauch (parteilos).

An der Fragestunde beantwortete der Stadtrat 33 Fragen aus dem Schlieremer Parlament.

Dominik Ritzmann (Grüne) verlas seine Erklärung zur Antwort des Stadtrats auf seine Kleine Anfrage zum Schutz von an Gebäuden brütenden Vögeln.

Das Parlament überwies mit 14 zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen das Postulat «Schweizerdeutsch an der Schule» von Lukas Speck (GLP) an den Stadtrat.

Und es folgte dem Wahlbüroantrag, den Beschlussantrag «Teilnahmemöglichkeit der Risikogruppe an Parlamentssitzungen» von Songül Viridén (GLP) nicht umzusetzen.