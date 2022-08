Schlieren Parlament will keinen Verkaufsstopp für städtisches Land Eine Mehrheit des Schlieremer Parlaments lehnt die Motion von Manuel Kampus (Grüne) ab. Lukas Elser Jetzt kommentieren 23.08.2022, 17.06 Uhr

Der Stadtrat erfährt keine weiteren Einschränkungen bei Landverkäufen. Blick auf Schlieren am 23. Februar 2022. Sandra Ardizzone

Einen Verkaufsstopp für städtisches Land wird es in Schlieren definitiv nicht geben. Das Gemeindeparlament hat am Montag entschieden, dass der Stadtrat Landgeschäfte unter den bereits geltenden Bedingungen tätigen kann – und dabei keine zusätzlichen Hürden bewältigen muss.

Die in der Aula der Schule Reitmen versammelten Parlamentsmitglieder haben die Motion «Boden für die Zukunft» von Manuel Kampus (Grüne) mit 19 von 32 Stimmen abgewiesen. Kampus forderte in seinem Vorstoss, dass Land im Eigentum der Stadt nur noch in Ausnahmefällen verkauft werden dürfe.

Parlamentarierin Olivia Boccali (Mitte). zvg

Im März hatte das Parlament die Motion an den Stadtrat überwiesen. Dieser beantragte in seinem im Juli vorgelegten Bericht, den Vorstoss abzulehnen. Auch vielen Parlamentariern ging das Anliegen von Kampus offenbar zu weit. Zwar zeigten viele Verständnis. So sagte Olivia Boccali (Mitte), dass das städtische Land im Grundsatz durchaus in der Hand der Stadt bleiben solle. Deshalb habe die Mitte/EVP-Fraktion die damals breit abgestützte Motion auch unterstützt. Neben Kampus hatten 15 weitere Parlamentsmitglieder aus seiner Partei, der SP, der Mitte, der EVP, des Quartiervereins und der SVP mitunterzeichnet.

Da jedoch unter den geltenden Bestimmungen die Ziele der Motion bereits umgesetzt würden und in den meisten Fällen von Landverkäufen sowieso das Parlament entscheide, brauche es keine zusätzlichen Regeln. Zur Erinnerung: Die Finanzkompetenz des Stadtrats liegt bei Landverkäufen bei maximal 300'000 Franken. Über alle Geschäfte, die darüber hinausgehen, entscheidet das Parlament.

Zudem, fuhr Boccali fort, könnten die von Kampus geforderten Einschränkungen einen strategischen Nachteil für die städtische Immobilienpolitik bedeuten. Auch Markus Weiersmüller (FDP) lehnte die Motion ab. Er sprach von «Ketten», die man sich mit solchen Einschränkungen anlegen würde.

Parlamentarierin Leila Drobi (SP). zvg

Für Kampus' Anliegen sprach sich dagegen Leila Drobi (SP) aus. Dies, weil städtisches Land nur in absoluten Ausnahmefällen verkauft werden dürfe. Auch Dominik Ritzmann (Grüne) verteidigte die Motion seines Parteikollegen. So beharrte er darauf, dass die Motion kein grundsätzliches Verkaufsverbot vorsehe, wie dies von den Gegnern ins Feld geführt wurde, sondern dass es sich dabei lediglich um Einschränkungen handle.

