Schlieren Parlament schafft neue Kaderstelle und gewährt dem Stadtrat eine doppelt so hohe Finanzkompetenz Das Schlieremer Gemeindeparlament hat die vom Stadtrat beantragte Teilrevision der Gemeindeordnung bewilligt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Landkauf hat der Stadtrat nun mehr Spielraum. Blick auf Schlierens Engstringerkreuzung. Fotografiert am 19. Juli 2022. Sandra Ardizzone

Der Stadtrat soll beim Landerwerb neu über sieben Millionen Franken in eigener Kompetenz bestimmen können. Bis anhin musste er beim Erwerb von Grundeigentum und dinglichen Rechten bereits ab einer Summe von drei Millionen das Einverständnis des Parlaments einholen. Damit die Stadtregierung bei Immobiliengeschäften gegenüber privaten Konkurrenten wettbewerbsfähig bleibt, gestand ihr das Parlament am Montag diesen erweiterten Spielraum zu.

Eine Minderheit der Geschäftsprüfungskommission lehnte das ab und beantragte, die Finanzkompetenz des Stadtrats bei den bisherigen drei Millionen zu belassen. Diesen Minderheitsantrag lehnte das Parlament jedoch mit 15 zu 13 Stimmen ab.

Weitere Änderungen der Gemeindeordnung

Die erhöhte Ausgabenlimite war nur einer von drei Änderungswünschen, die der Stadtrat im Rahmen einer Teilrevision der Gemeindeordnung dem Parlament vorlegte. Weiter sieht die Teilrevision die Einführung einer Leitung Bildung vor. Die neue Funktion in der Schule soll Schulleitung, Schulpräsidium und Schulpflege entlasten.

Schliesslich beinhaltet die Teilrevision auch eine Änderung im Bereich Grenzbereinigung. Neu soll der Stadtrat in bestimmten Fällen, in denen eine Grenzbereinigung mit einer Nachbargemeinde erforderlich ist, in eigener Kompetenz entscheiden können. An der Schlussabstimmung nahm das Parlament die Teilrevision mit 16 zu 9 Stimmen und 3 Enthaltungen an. Das letzte Wort hat das Volk.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen